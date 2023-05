Garrido pide «juego limpio» en las elecciones de los arquitectos

Pepe Garrido, candidato a presidir la junta de gobierno del Colegio de Arquitectos de Valencia, reclamó ayer "juego limpio" en las elecciones, que se van a celebrar el próximo viernes. El candidato denunció que la candidatura rival, que encabeza Marina Sender, se está aprovechando de que actualmente controla la junta. "El juego limpio que yo propugno no se está cumpliendo desde todas las partes. De hecho, se ha convocado un acto por la junta saliente dirigido a jóvenes, utilizando archivos y medios colegiales. Es una convocatoria a una 'cerveza de fin de campaña'. Eso no es ético y lo pongo en conocimiento del decano por si debe adoptar medidas", aseguró Garrido.

Ventaja

El aspirante sostiene que "es evidente que se están utilizando medios e información colegial a favor de la candidatura de Sender. No es momento de hacer ese acto ahora. Eso no vale. Ese listado de jóvenes yo no lo tengo. Es jugar con ventaja. Es indignante". Pepe Garrido opta a presidir la junta de gobierno del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia con un programa basado en la regeneración de la organización tras años en manos del mismo equipo. La candidatura ha nacido con un «amplio respaldo» entre profesionales con ganas de cambio. El equipo de Garrido, en el se ha integrado como número dos José María Tomás Llavador, plantea limitar el número máximo de mandatos en los que se puede estar al frente del Colegio de Arquitectos para favorecer la renovación y defiende la mejora salarial de los profesionales, que cobran de media un 40 % menos que sus colegas de Francia o Alemania. Marina Sender opta a la reelección tras tres años de mandato.

Copia del programa

Pepe Garrido lamentó que la candidatura rival ha copiado todo su programa. "Somos los únicos capaces de garantizar la regeneración que necesita el Colegio de Arquitectos. Algunos de ellos (en referencia a miembros de la candidatura rival) llevan veinte años en la junta y no pueden ofrecer una renovación. Los compañeros del Colegio quieren un cambio total. Estamos recibiendo un gran respaldo", aseguró Garrido.