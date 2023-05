La factoría de Ford Almussafes vive inmersa en una compleja realidad. Tras lograrse un acuerdo en un expediente de regulación de empleo (ERE) que provocará la salida vía prejubilaciones o bajas voluntarias de 1.124 empleados, el siguiente horizonte de la planta -con permiso de una electrificación prevista para 2026 pero ante la cual se desconocen aún los plazos de inversión y qué modelos llegarán- se encuentra ahora en una incógnita productiva. Y esta no es otra que la que envuelve a la furgoneta Transit en varios frentes.

En el más absoluto corto plazo, porque ninguna unidad de este modelo cuyo principal destino de venta es el mercado estadounidense -el año pasado casi una de cada tres fabricadas en la planta valenciana viajaron al país norteamericano- saldrá de la factoría durante esta semana y la próxima. El anuncio, comunicado la pasada semana a los sindicatos por la multinacional en las reuniones de la comisión de seguimiento del expediente de regulación temporal de empleo (Erte) que rige en Almussafes desde hace meses, se explica -enfatizaban fuentes sindicales conocedoras de la situación en la planta- por una falta de componentes "a nivel general" y no por la ausencia de una pieza en específico.

Esto se traduce en que, dentro de una crisis de suministros que aún no da tregua a Ford, es la Transit -producida en el sistema B de la factoría- la que se va a ver más perjudicada y no tanto un Kuga -fabricado mayoritariamente en el sistema A y en mucha menor medida en el B, que aún así no se producirá tampoco esta semana por esa falta de piezas- que está teniendo durante este 2023 una mejor acogida en ventas que en años previos.

Desaparición

Sin embargo, más allá de circunstancias relevantes pero puntuales, la gran incertidumbre está fijada en la fecha en la que la furgoneta desaparecerá definitivamente de las líneas de producción de Almussafes. Se sabe que su final se dará en los próximos meses, siguiendo con ello el camino de salida que ya vivieron este abril los S-Max y Galaxy y dejando como único modelo 'superviviente' hasta la llegada de los eléctricos al Kuga. No obstante, a día de hoy, aún no hay fecha oficial para su adiós.

A finales de este año está previsto que Ford presente la nueva generación de la furgoneta Transit

Fuentes en la planta consultadas aseguran que la compañía estaría barajando poner fin a esa producción de la Transit a partir de verano. Este camino, que otras fuentes no confirman pero tampoco desmienten, llevaría aparejado el final del sistema B de producción, que actualmente solo trabaja en el turno de mañana debido al Erte. Con ello, añaden desde la planta, todos los trabajadores que quedarían tras las salidas del ERE en este sistema pasarían al A, que seguiría fabricando el Kuga en turno de mañana y tarde como hasta ahora. En paralelo, esta modificación dejaría el B preparado para acometer cuando se decidiera la inversión necesaria para adaptarlo a la fabricación de coches eléctricos, trabajos que se prolongarían durante alrededor de seis meses.

Sin fecha aún para la firma

Ante este planteamiento, fuentes oficiales de la compañía consultadas por este diario aseguraban ayer que no "tenemos una fecha anunciada o definida todavía" y que, de momento, "no está previsto que después del verano se vaya a dejar de fabricar". Lo que sí se sabe es que a finales de este año está previsto que Ford presente la nueva generación de esta furgoneta, un modelo que se producirá en Rumanía y no en España. Esto dejará vía libre para que la planta de Almussafes, como está previsto, quede a futuro como lugar de producción de vehículos eléctricos puros de gama más alta que sirvan para competir con Tesla.