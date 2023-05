Las startups más innovadoras de la industria alimentaria española e israelí contarán con nuevas oportunidades de desarrollo y acceso al mercado, gracias a la colaboración impulsada entre KM ZERO y The Kitchen Hub. Una colaboración entre ambas organizaciones que se ha cerrado durante la misión de KM ZERO a Tel Aviv, organizada con el objetivo de presentar el hub al ecosistema foodtech israelí como la puerta de entrada al mercado español, europeo y latinoamericano.

De esta manera, KM ZERO y The Kitchen Hub suman fuerzas en lo que supone la creación de un puente de conexión entre las startups, empresas de alimentación punteras e inversores a ambos extremos del Mediterráneo, facilitando la puerta de entrada a España e Israel, respectivamente, y actuando como lanzadera para acceder al mercado europeo y latinoamericano. Esta colaboración facilitará la internacionalización y escalado de proyectos de impacto para el sector agroalimentario, ampliando sus posibilidades de integración industrial y llegada al consumidor final. Colaboradora de Pepsico y Danone The Kitchen Hub, fundado en 2014 por la multinacional israelí Strauss Group, es el segundo grupo más grande de alimentación en Israel con presencia en más de 20 países, y que colabora con grandes firmas como Pepsico o Danone. The Kitchen es un inversor activo y 'company builder' de startups foodtech, y se ha convertido en uno de los principales centros de innovación alimentaria del mundo, con 24 empresas en su porfolio y decenas de coinversiones con fondos de venture capital líderes. “Estamos entusiasmados de la colaboración emprendida con KM ZERO y de construir puentes para que las startups israelíes de foodtech se asocien con las principales empresas de alimentación europeas y latinoamericanas. Sin duda, España es uno de los principales productores de alimentos del mundo y representa una oportunidad fantástica para las empresas que están dispuestas a vender sus productos”, afirma Jonathan Berger, CEO de The Kitchen Hub. La colaboración entre estas organizaciones se produce en pleno lanzamiento de una de las iniciativas más importantes desarrolladas por KM ZERO, la nueva edición de KM ZERO Venturing, el primer programa español de innovación abierta e inversión para startups foodtech. Este programa internacional, que ha sido presentado ante startups e inversores israelíes, cuenta con la participación de 20 fondos con un potencial inversor de más de 2.500 millones de euros y nueve grandes compañías de la industria alimentaria: Embutidos Martínez, Platos Tradicionales, Vicky Foods, CAPSA FOOD, Grupo Arancia, Mahou San Miguel, Makro, Incarlopsa y Helados Estiu. “La conexión entre organizaciones que comparten la misma visión de la innovación como motor para generar un cambio real en el sistema alimentario es fundamental, principalmente porque transformar todo un sector requiere una acción global más allá de las iniciativas nacidas en cada país. Soluciones disruptivas El ecosistema de startups israelí es rico en soluciones disruptivas con aplicaciones en toda la cadena de suministro. Con las limitaciones de tamaño del mercado israelí, España puede ser un terreno perfecto para escalar estas empresas de la mano de industrias alimentarias consolidadas con mayores capacidades de producción y experiencia regulatoria e industrial”, explica Beatriz Jacoste, directora de KM ZERO Food Innovation Hub, quien añade “estamos seguros de que la colaboración con el hub de innovación alimentaria líder en Israel se traducirá en una intensificación de las relaciones con startups israelíes de alto potencial”. KM ZERO ha presentado ante startups e inversores israelíes la nueva convocatoria internacional de su programa KM ZERO Venturing, el primer programa español de innovación abierta e inversión para startups foodtech Durante su viaje a Israel, organizado con la colaboración del fondo de inversión PeakBridge, KM ZERO ha visitado algunas de las startups foodtech con mayor proyección del país como Aleph Farms, especializada en carne cultivada, Maolac, Tastewise o Anina, que forman parte de KM ZERO Squad, la red global de embajadores del hub. La colaboración entre KM ZERO y su homólogo israelí supone acercarse uno de los mayores ecosistemas emprendedores del mundo, solo por detrás de EE UU, en el que se estima que ya operan más de 7.000 startups y en el que existe el mayor número de empresas emergentes per cápita, una por cada 1.500 habitantes, creándose entre 800 y 1.000 nuevas cada año. En la actualidad, el país cuenta con más de 700 startups agtech y foodtech. Según el informe de Start-Up Nation Central, en 2021, las startups fundadas en Israel captaron la cifra récord de 25.400 millones de dólares a través de 773 rondas de financiación.