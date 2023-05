“La descarbonización de los puertos es ya un proceso imparable y urgente; y así lo estamos demostrando en Valenciaport y en los principales puertos del mundo. Con inversiones, con proyectos y con hechos”; así ha resumido Joan Calabuig, el compromiso de la Autoridad Portuaria de València (APV) con los objetivos en materia de descarbonización y lucha contra el cambio climático que han establecido los grupos de trabajo del World Ports Climate Action Program (WPCAP), asociación de la que forman parte 12 de los principales puertos del mundo, en la cumbre que han celebrado en Rotterdam.

En similares términos se han expresado los presidentes y directivos en materia medioambiental de los puertos de referencia global que forman parte del grupo WPCAP. “Mejor actuar rápido que tarde”, “hace una década hablábamos de cambio climático como un tema más de la agenda; desde hace unos años es uno de los primeros objetivos de los puertos: descarbonizar y ayudar a otros puertos y a las empresas que trabajan con nosotros a seguir nuestros pasos”, “debemos ser un ejemplo tractor a seguir”. En esos términos se han expresado referentes del sistema portuario global como el presidente del Puerto de Rotterdam y anfitrión del encuentro, Allard Castelein; el del puerto de Hamburgo, Jens Meier; Santiago Milà, deputy general manager del Port de Barcelona o Eric Caris, director comercial del Puerto de Los Ángeles.

El presidente de Valenciaport ha defendido ante sus homólogos de Amberes/Brujas, Hamburgo, Le Havre, Long Beach/Los Ángeles, Rotterdam y Vancouver la necesidad de “actuar desde ya” con acciones concretas en la descarbonización del transporte marítimo, apoyar al resto de recintos portuarios de menor dimensión en la lucha y sumar a las empresas de su hinterland en este proceso.

Calabuig ha participado en el panel sobre Líderes nacionales y regionales junto al CEO del Puerto de Rotterdam, Allard Castelein; el CEO del Puerto de Amberes/Brujas, Jacques Vandermeiren; el coordinador de Industria Marítima y Turismo del ministerio de Asuntos Económicos y Acción Climática del gobierno alemán, Dieter Janecek; y el director de WPCAP y de la Autoridad Portuaria del Puerto de Vancouver, Ronan Chester.

El presidente del recinto valenciano ha expresado “nuestro total apoyo y compromiso con el WPCAP y sus objetivos” y ha explicado que los puertos comerciales integrados en este programa “tenemos un gran impacto en nuestras respectivas áreas de influencia y en la descarbonización del sector, pero también tenemos que ayudar a otros puertos y a las empresas de nuestro hinterland en estos procesos”.

Estrategias de solidaridad

En esta línea, Joan Calabuig ha señalado que “la APV está respaldando técnicamente a varios puertos latinoamericanos en sus estrategias de sostenibilidad. Somos un actor importante para la competitividad de nuestros países, pero también para otros actores a los que tenemos que prestar nuestro know-how y los mecanismos necesarios para que puedan realizar sus procesos de cambio”.

La APV está respaldando técnicamente a varios puertos latinoamericanos en sus estrategias de sostenibilidad

“Para nosotros, -ha señalado Calabuig- la normativa y la hoja de ruta la define la Unión Europea. Todos estamos comprometidos con la descarbonización, pero las nuevas normas no deben introducir desequilibrios artificiales en el escenario competitivo”. En este sentido, el presidente de la APV ha compartido con sus homólogos europeos su preocupación por el paquete legislativo ‘Fit for 55’ sobre neutralidad climática de la Unión Europea que pueden desviar tráficos hacia otras zonas periféricas fuera del espacio europeo. “Los puertos españoles hemos colaborado para advertir de esta posibilidad, alertando también de que un posible desvío de escalas o redefinición de los servicios marítimos por parte de las navieras no sería eficaz para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones”.

Por ello, ha apelado a una regulación normativa común para la actividad del tráfico de mercancías marítimo. Así, Calabuig ha subrayado que “nuestros puertos forman parte de un sector global internacional, lo que hace absolutamente necesario establecer la mayor uniformidad posible en las reglas de nuestra actividad. El WPCAP debe colaborar con la OMI para lograr esta normalización que creemos necesaria”.

Combustibles alternativos

Durante su intervención, el responsable de la APV ha puesto en valor el compromiso de un gran número de países por convertirse en productores a gran escala de nuevos combustibles alternativos. No obstante, ha advertido que “debemos ser conscientes de la realidad y al ritmo de producción actual, en 2030 estaremos muy lejos de nuestros objetivos”.

El presidente de Valenciaport ha propuesto trabajar en tres áreas para avanzar en estos compromisos y acortar tiempos. “En primer lugar tenemos que seguir fomentado la investigación y la innovación desde los clústers portuarios. En segundo lugar, los puertos del WPCAP deben apoyar a otros recintos portuarios de dimensiones más ajustadas o países en desarrollo. Y, en tercer lugar, tenemos que tirar del sector privado. Debemos ayudar a las pequeñas y medianas empresas con recursos más limitados en la implementación de estrategias de descarbonización. No debemos olvidar el hecho de que, sin sus propios proyectos de emisiones cero, no podremos alcanzar los nuestros”.