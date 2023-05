La construcción necesita 100.000 obreros para los 20.000 pisos asequibles proyectados

El sector de la construcción necesita 100.000 obreros para cumplir el objetivo de promoción pública-privada de 20.000 viviendas de alquiler asequible en la Comunitat Valenciana. Los contratistas advierten de que falta mano de obra para alcanzar en 2030 ese objetivo de vivienda accesible anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, los promotores valencianos (que ayer celebraron una jornada sobre la emergencia habitacional) lamentaron que la nueva ley de la Vivienda no resuelve los problemas y hará subir los precios, y rechazaron la «hiperregulación ideológica» que a su juicio está haciendo el Gobierno.

Miguel Ángel Bengochea, directivo de Keraben Grupo, explicó en la jornada de la Asociación de Promotoras de Valencia (Aprova) que «si se hacen las 183.000 viviendas (anunciadas por el Gobierno para todo España) harán falta 900.000 obreros más». José Luis Santa Isabel, presidente de la Federación de Contratistas de Obra Pública de la Comunitat Valenciana (Fecoval), precisó que en el caso de la Comunitat Valenciana está previsto la construcción de 20.000 viviendas hasta 2030. «Faltan 100.000 obreros para hacer frente a la construcción de todas esas viviendas», alertó. «A nosotros como contratistas nos viene bien ese plan de construcción de vivienda, pero es complicado conseguir el objetivo por la falta de suelo y los costes de construcción», añadió Santa Isabel.

Sin concreción

El Gobierno no ha dado muchos detalles sobre la oferta de nuevas viviendas públicas anunciadas para hacer frente a la emergencia habitacional por la subida de los alquileres y por el encarecimiento de las viviendas de obra nueva en venta por la mejora de las calidades de construcción y la falta de suelo. Una cuarta parte de las viviendas asequibles anunciadas serán financiadas con préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), pero no se conoce cuándo estarán disponibles. Según los expertos, el desarrollo de los proyectos podría ser «bastante rápido», porque el dinero vendría de los fondos europeos de reconstrucción. Otra parte de las viviendas se construirán en terrenos del Ministerio de Defensa (20.000 en toda España).

A pesar de ello, José Luis Santa Isabel incidió en que para sacar adelante las 20.000 viviendas proyectadas en la Comunitat Valenciana «el problema principal es que no hay suelo".

Regulación escesiva

Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), lamentó el exceso de legislación y burocracia. «Necesitamos una ley de Vivienda, pero no ésta. La ley de Vivienda está ideogilizada y lo peor de todo es que no soluciona el problema actual», señaló Gómez-Pintado. «El resultado es una hiperactividad legislativa que no atiende a los problemas reales», añadió el presidente de APCEspaña.

Los promotores recordaron que ha subido la edad de emancipación de los jóvenes a «entre los 32 y 34 años» por el encarecimiento de la vivienda. Con respecto al tope de los precios del alquiler, insistieron en que es un sistema que ha fracasado en todas las zonas donde se ha aplicado como en Berlín. «En Cataluña tienen una ley similar a la impulsada por el Gobierno central y las consecuencias están siendo terribles. Ha desaparecido el 54 % de las viviendas que había en el mercado y el precio ha subido sin control», indicó Gómez-Pintado.

Precio de la vivienda protegida

El presidente de la Asociación de Promotoras de Valencia, Antonio Olmedo, apuntó que la Administración ha tardado tanto tiempo en actualizar los módulos que fijan el precio de la vivienda protegida (en Valencia ha pasado de 1.819 euros el metro cuadrado a 2.200 euros) que ya se han quedado desfasados. José Luis Santa Isabel puntualizó que en València «es muy complicado construir por construir por ese precio por los costos de construcción y el encarecimiento del suelo debido a la falta de solares. «Solo los costes de construcción de una vivienda rondan los 1.100 euros. El coste del metro cuadrado en la vivienda protegida debería estar como mínimo en 2.500 euros», señaló Santa Isabel