El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha lamentado que "parece que la CEOE no está por la labor" de llegar a un acuerdo sobre el Estatuto del Becario y ha advertido de que si la patronal no quiere firmar un pacto, su sindicato volverá a la "posición de origen" en la negociación. "Si no está la CEOE, no la vamos a premiar", ha asegurado. Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios en València, preguntado por las afirmaciones de la vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que este miércoles aseguró que el "mal llamado" Estatuto del Becario "va a salir con carácter urgente" tras una "negociación intensa" entre el Ejecutivo, los sindicatos y la patronal.

Álvarez ha manifestado que "sería bueno" que la ministra explicase la situación del estatuto porque ya indicó que su aprobación estaba próxima "hace dos o tres meses" porque "había llegado un acuerdo con las organizaciones sindicales, cuando la CEOE dijo que se iba". Tras asistir a la asamblea del sindicato, Álvarez se ha desplazado al Palau de la Generalitat para reunirse por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. "Nos volvió a llamar, hemos vuelto a abrir la mesa de negociación, hemos avanzado algunas propuestas con la intención que se sume la patronal" y "la patronal todavía no se ha sumado", ha explicado. En ese sentido, el secretario general de UGT ha lanzado un mensaje a Yolanda Díaz: "Quiero decir muy claramente a la ministra que si la patronal no se suma, nosotros vamos a volver al acuerdo que teníamos en relación con el Estatuto de Becario inicialmente, que es un acuerdo que acaba de manera radical con la actual situación de esclavitud a la que se ven sometidas muchísimas trabajadoras y trabajadores de muchos sectores trabajando en una situación absolutamente insoportable". Tras asistir a la asamblea del sindicato, Álvarez se ha desplazado al Palau de la Generalitat para reunirse por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. "Yo hoy no tengo ninguna novedad", ha insistido Álvarez, que ha indicado que si la CEOE "firma", podrán "llegar a un acuerdo que efectivamente no sea tan restrictivo", pero "si no está la CEOE, no la vamos a premiar", ha avisado. Además, ha reclamado que "el Gobierno debe hacer valor a su palabra y por tanto llevar adelante el proceso legislativo para que eso se convierta en una realidad". Sobre la reforma laboral Pepe Álvarez, se ha preguntado si derogar el "sanchismo" supondrá derogar la reforma laboral y "volver a condenar" a los trabajadores a contratos temporales y a los jubilados y pensionistas a que no se revaloricen sus pensiones. Álvarez ha defendido que el sindicato ha firmado los acuerdos de reforma laboral y de pensiones y quiere que tengan una duración indefinida. "Pero es más fácil hablar de otras cosas que abordar problemas, algunos de ellos en vías de solución", ha lamentado el dirigente sindical a preguntas de los medios de comunicación tras la asamblea. Campaña electoral Respecto a la campaña electoral del 28-M, UGT quiere que se hable de vivienda, de transporte, de los servicios de empleo de las comunidades y de la atención a los desempleados, de las políticas sociales, de la accesibilidad, del cambio climático, con efectos dramáticos en la cuenca mediterránea, del acceso al transporte gratuito en relación al poder adquisitivo, o de la educación de 0 a 3 años universal y gratuita. "Es posible que haya alguien que no tenga nada que ofrecer desde ese punto de vista", ha señalado para cuestionar si responder a declaraciones de ese tipo es "darles gasolina". Según ha manifestado, hay muchas cuestiones de las que podemos hablar para avanzar, y no centrarnos en problemas "del pasado" que lo único que traen a la menta son "horrores", especialmente a quienes sufrieron directamente atentados como el de Hipercor.