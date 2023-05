"Es una muy mala idea llegar a la jubilación sin una vivienda en propiedad"

Usted es el promotor en activo más veterano de València ¿A cuántas crisis ha sobrevivido?

Desde finales de los años sesenta hasta ahora, a tres muy fuertes. La del petróleo de 1973, la crisis financiera de 1992 y la del crash de 2008. La última fue la peor.

A esa crisis el sector llegó muy endeudado.

Así fue. Llegó un momento en el que los bancos empezaron a no prestar dinero y se acabó. El fin de la financiación y el estallido de la burbuja inmobiliaria fue todo uno.

¿Era usted consciente de que estábamos en una burbuja?

Sí. Todos éramos conscientes de que estábamos construyendo más de lo que necesitaba el país. Lo que pasa es que mientras haces casas y las vendes pues sigues construyendo. Al final nos cogió a todos y del sector quedamos media docena.

¿Cuándo se dio cuenta de que aquello no tenía más recorrido?

Pues cuando empezó a dejar de venderse por la subida de precios. Aquí tenemos una normativa de construcción (que entró en vigor en 2006) muy exigente que encareció el precio de los pisos.

¿Cuál fue la clave que le permitió superar la crisis de 2008?

La austeridad financiera y no ir más lejos de lo que podía. Hay promotores valencianos, que no nombraré, que compraron solares en la Castellana y en el Paseo de Gracia con préstamos enormes. Cuando llegó la crisis financiera dejaron de venderse viviendas y los bancos se tiraron encima de ellos. Ejecutaron las hipotecas y dejaron a los promotores en una situación precaria.

Con la crisis desapareció el 95 % de los promotores valencianos. Había muchos promotores con proyectos pequeños ¿Por qué estaba tan atomizado el sector?

La diferencia nace en que en Madrid el suelo está en manos de aristócratas que tienen quinientas o mil hectáreas. Son parcelas para proyectos de 2.000 viviendas. Aquí la propiedad de la tierra es minifundista. Eso provocó que hubiera muchos promotores. Por ejemplo, mi padre era un albañil que empezó a promover. Negociaba con un agricultor por una finca de tres hanegadas y hacía un edificio de 15 viviendas. Ese modelo provocó que hubiera muchos promotores. La clase promotora de Valencia ha sido muy honesta. En Madrid y Barcelona los promotores son de otra pasta y de otra clase social. Aquí nos conocíamos todos y había una cierta igualdad (en tamaño), aunque algunos como Bautista Soler o los Ballester eran un poco más fuertes porque habían sido más valientes. Esa es la gran diferencia entre los promotores de Valencia y los del resto de España.

Históricamente, los promotores han tenido cierta mala imagen al proyectar que buscaban enriquecerse de forma rápida. ¿Es justo?

Bueno, eso hay que contextualizarlo. Cuando uno se compra una vivienda, se endeuda y deja de gastarse un duro para ahorrar todo lo que puede. Cuando ves el dinero que te queda, coges un cabreo impresionante. Ese cabreo luego se pasa y se supera el enfado con el promotor.

¿Es una buena idea plantarse en la jubilación sin casa de propiedad?

Es una muy mala idea.

¿Cuántas viviendas ha promovido?

Casi cuatro mil.

¿Y cuántas le quedan por promover?

Ninguna. Bueno, ahora voy a hacer 17 en Paterna. Tengo ilusiones, que no se van hacer. Tengo en la cabeza regenerar todo lo que es el Camí a França hasta Alboraia (la parte conflictiva de la Malvarrosa). Es una zona degradada, con un gran valor porque está al lado de la playa. Me gustaría regenerar la zona de Casitas Rosas. Allí hay bloques de gente marginal que podría vivir mejor porque se les pagaría bien por sus pisos. La zona se aprovecharía mejor porque las casas las comprarían personas con medios económicos. Serían casas buenas como las de la Patacona.

¿Por qué se metió en el negocio hotelero?

Porque estábamos inmersos en la crisis de los noventa en la que tampoco se vendían viviendas y entre los socios de Urbem decidimos hacer un hotel. En aquel momento, nos quedamos con un edificio con el 40 % de las viviendas sin vender. Yo dije: Vamos a tener que cambiar el negocio. Yo les convencí de que debíamos hacer un hotel grande, que atrajera a la gente y que fuera de calidad como los de Madrid y Barcelona. Mis socios aceptaron e hicimos el hotel Primus.

Es el segundo hotel más grande de la ciudad. ¿Le han ofrecido comprárselo?

Sí, me lo han ofrecido muchas veces y por cifras que debía haber aceptado. Pero no he vendido. Ahora me va muy bien. Estamos con una ocupación media de entre el 85 % y el 90 %.

El hotel fue un apoyo cuando se paró el sector con el estallido de la burbuja.

Claro, claro y ahora también está siendo un apoyo. En este momento, Urbem no construye porque no me atrevo.

¿Por qué?

Porque no se vende. Los pisos son muy caros por las exigencias de calidad. Aquí tenemos una normativa de construcción muy exigente. Construimos con una calidad de materiales excelente. Eso ha provocado un encarecimiento de la vivienda que ha dejado a muchas personas fuera del mercado.

Los promotores denuncian que la falta de suelo para construir encarece los pisos ¿Cuál es el límite de viviendas que puede tener València?

El límite está en el cielo, el ejemplo es Nueva York. La gente vive donde puede. En los años cincuenta, del tren que venía de Zaragoza bajaba gente con colchones porque las familias no tenían ningún porvenir en los pueblos. ¿Qué tamaño puede tener València? Pues depende de las oportunidades laborales que genere. Si ofrece trabajo y está bien pagado puede crecer sin límite. Madrid está chupándose a España porque ofrece buenos sueldos y trabajo. Eso en Barcelona no pasa porque Ada Colau frena la actividad económica con decisiones como impedir la apertura de más hoteles.

Los pisos de obra nueva en València salen al mercado por un precio que ronda los 300.000 euros. ¿Veremos pisos de obra nueva a los precios de antes o ya nunca más?

Es un problema de inflación. Los sueldos suben y las cosas, más, porque hay mucha demanda. La inflación se ha apoderado de nosotros y no nos va a abandonar. Los solares cada vez valen más dinero.

¿Por qué hace 25 años era tan barata la vivienda en València y ahora es tan cara?

Por esa inflación.

Ya, pero la inflación pasa en todas partes. En otras poblaciones españoles también tienen inflación y los pisos no han subido tanto como en València.

Ahí ha influido el incremento del coste del suelo y el aumento de calidades. Cuando en los años sesenta se empezó a construir en serio, los marcos eran de perfil Mondragón de 34 y 40 milímetros. Era un pedazo de hierro que se soldaba y en el que se ponía un cristal con aguas. El suelo del piso era hidráulico con manchas. Los hacíamos en las obras. Yo los he hecho. Aquello era muy barato. Luego salió el terrazo y ahora estamos con el laminado. Cada vez todo es más caro.

La constructora Cleop lleva años con una batalla legal para quedarse con Urbem. ¿Está cerrada ya la guerra?

No está cerrada, pero está acabada. Todavía quedan pleitecillos sin importancia ni enjundia.

¿Cómo se ha podido enquistar tantos años? ¿Es un problema de la lentitud de la justicia?

No es un problema de lentitud. Se ha enquistado porque Cleop tiene un magnifico abogado: José Antonio Noguera Puchol. Es de los mejores abogados de València. Es capaz de darle vueltas a una cosa sencillita y estirarla veinte años.

Y el relevo generacional ... ¿cuándo va a dar paso a las nuevas generaciones?

A la nueva generación ya le pasé el testigo (su hija Tina Pastor fue directora de Urbem hasta que en 2021 montó su propia promotora) … pero, claro, a uno le gusta mandar y he mandado toda mi vida. Y a mí hija le pasa seguramente lo mismo. Hubo un pequeño disgusto entre nosotros y ella se empeñó en que iba a hacer lo mismo que yo. Iba a hacer una empresa como la mía pero ella sola. Y así estamos. Ahora parece que la cosa se ha calmado y yo no puedo aguantar mucho. Yo en julo tendré 78 años.

¿Su hija Tina será su relevo?

Hombre, claro, claro. Tina es mi relevo con seguridad. Ahora lleva su empresa y le está viniendo bien tenerla porque está chocando con la Administración y eso es una lección.

En primera persona

José Pastor (València, 29 de julio de 1945) es un emprendedor nato. Su infancia y juventud transcurrieron en las calles del Carme. Recuerda cómo en los años cincuenta y sesenta las familias humildes llegadas de pueblos del interior y de Aragón donde no había oportunidades para los hijos vivían «amontonadas. Tres familias en un mismo piso. Era un desastre». Hijo de un albañil que le enseñó el oficio desde pequeño, convenció a su padre para que promoviera un edificio de viviendas en 1962. «Tenía 17 años y tomé la iniciativa porque me di cuenta de que el negocio estaba en la promoción de viviendas. Me encargué de la venta de aquellos pisos, que tenían dos habitaciones, comedor, cocina y cuarto de baño y que valían 80.000 pesetas (480 euros)». Una década después fundó Urbem con la que ha promovido 4.000 pisos en 50 años.