El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa, ha asegurado esta tarde que "hay poca actividad transfronteriza en el sector bancario europeo", principalmente porque el "riesgo", es decir los créditos que se conceden, están muy localizados en cada país. Pese a ello, también ha afirmado que las fusiones entre entidades financieras del continente, la gran asignatura del sector, no deben realizarse porque sí, sino cuando el resultado mejora el modelo anterior que regía a las firmas que se unen.

Esta ha sido la única cuestión ajena al motivo de su visita a València por la que ha transitado el responsable del organismo europeo que se dedica entre otras cuestiones a realizar las temidas pruebas de estrés a los bancos del continente. Campa ha pronunciado una conferencia muy técnica sobre el papel de la banca en la financiación del tránsito a la sostenibilidad organizada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y el Institut Valencià de Finances. Dicho de otro modo, qué rol ha de jugar esta actividad en la batalla contra el cambio climático, que el secretario de Estado de Economía entre 2009 y 2011, con el socialista Zapatero en el Gobierno, considera urgente.

Acciones

En su intervención, Campa detalló algunas de las acciones que está llevando a cabo la EBA para acompañar a la banca en un proceso complejo y sin antecedentes, que parte de una posición en principio débil, dado que solo el 7 % de la cartera de las 21 mayores entidades financieras europeas es verde, aunque luego precisó que ese porcentaje solo incluye a las grandes y medianas empresas, con lo que subiría de manera relevante si se cuentan a las pequeñas firmas y al crédito hipotecario.

Riesgo

El presidente de la EBA explicó que el riesgo bancario está basado en la diversificación, pero que en el caso de la sostenibilidad es transversal a toda la cartera. A este respecto, aseguró que los bancos van a tener que aplicar provisiones -menos ganancias, por tanto- en ciertas actividades directamente afectadas por las diferentes regulaciones dictadas por los gobiernos para luchar contra el cambio climático. Un ejemplo claro de ello serían las empresas que estén vinculadas a la producción o venta de coches de combustión, cuya matriculación estará prohibida en Europa a partir de 2035, si les financian créditos que superen dicho año.

En relación con esto, Campa ha afirmado que los bancos no deben limitarse a tener un papel activo en la financiación de la economía sostenible, sino que tienen que medir los riesgos, porque, en su opinión, "no conseguiremos la transición verde si incurrimos en la inestabilidad financiera por un mal análisis del riesgo", es decir por prestar a quien al final resulta que no puede devolver el dinero.