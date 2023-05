"No me parece ético que haya leyes que no permitan producir gas natural aquí y tengamos que traerlo de Estados Unidos", ha afirmado el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, intervención durante la junta de accionistas celebrada este jueves.

Fue en respuesta a una de las preguntas de los accionistas, la de María Prado, representante de Greenpeace y de la Fundación Finanzas y Ética que le afeaba que la compañía no planease reducir la producción de combustibles fósiles, cuando Imaz le ha recordado que además de en las emisiones hay que poner el foco en la seguridad de suministro y en los precios que los consumidores pagan por sus suministros energéticos. Imaz ha recordado que traer el gas natural desde Estados Unidos provoca una mayor huella de CO2: "la extracción en Estados Unidos, lo que emite en el transporte y luego los ciclos combinados para generar electricidad". "Lo ético es producir el gas y el petróleo que el mundo necesita, de otras forma las industrias tendrán que cerrar, lo que supone empleos industriales que se perderán y que Europa no podrá mantener sus niveles de bienestar", ha añadido. Previamente, Imaz había señalado directamente a las políticas dirigidas a limitar el petróleo y el gas como "responsables" de los altos precios de la energía que marcaron el año 2022, junto a la guerra de Ucrania y el incremento de la demanda de crudo tras la recuperación post-covid. "Las políticas públicas dirigidas a limitar la producción de petróleo y gas también son responsables de los altos precios vividos en la energía", dijo al inicio de su intervención. Cuatro años más La junta ha aprobado la reelección del consejero delegado, Josu Jon Imaz, y del presidente, Antonio Brufau, por cuatro años más, pese a que este último había anunciado que dejaría su cargo en 2023. Brufau es consejero de Repsol desde 1996 y ocupa su presidencia desde 2004, aunque en 2015 traspasó todas las funciones ejecutivas a Imaz. Los accionistas también han apoyado la reelección como consejeros de Aránzazu Estefanía Larrañaga, María Teresa García-Milá Lloveras, Henri Philippe Reichstul y John Robinson West, así como la ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de Manuel Manrique, que seguirá así en el órgano rector de la compañía a pesar de que Sacyr ya dejó de ser accionista de la petrolera el año pasado. Un 40% de mujeres Además, ha ratificado el nombramiento de María del Pino Velázquez Medina como consejera externa independiente. Con este nombramiento, Repsol cumple el objetivo del 40% de mujeres en su máximo órgano de la empresa, como recomienda desde 2020 el Código de buen gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y como obliga el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno hace solo tres días. Además, se alcanzará el 73,33% de consejeros independientes en el consejo.