Adolfo Utor: "Armas saldrá pronto a la venta y nos interesa comprarla sin obsesionarnos"

¿Va a comprar el grupo canario Armas?

El grupo Armas sería un complemento perfecto para la naviera Baleària porque atiende unos tráficos interinsulares canarios que ahora no están en nuestro perímetro. Baleària ya es la compañía líder de transporte de pasajeros combinado con mercancías y vehículos en España. Abarcamos todo el territorio español: Península con Islas Baleares, el intrainsular balear, Ceuta, Melilla y Penínula con Canarias, y nos falta el intrainsular canario. Es una aspiración legítima. Los actuales propietarios son fondos de deuda y entendemos que muy pronto la compañía saldrá a la venta. Nosotros vamos a estar ahí. Nos interesa. Otra cosa es que por otros competidores o por las condiciones podamos finalmente completar ese objetivo de empresa global que atiende todos los servicios en España.

¿Es un objetivo estratégico?

Nosotros vamos a optar sin obsesión. No es un objetivo estratégico. Si no llegamos al intrainsular canario vía adquisición lo haremos con el tiempo mediante crecimiento orgánico.

En los 25 años que tiene la compañía, ¿cuál es la apuesta más arriesgada que han hecho?

El riesgo ha ido de mayor a menor. El riesgo mayor fue cuando decidimos emprender una compañía naviera cuando no éramos nadie ni teníamos nada. El riesgo ahí era absoluto. Las posibilidades de éxito eran muy pequeñas. De arrancada teníamos una deuda descomunal y no disponíamos de financiación. Conseguimos un crédito en Estados Unidos para el primer barco que construimos, el Federico García Lorca. Luego, según hemos ido creciendo, hemos ponderado nuestros riesgos porque cuando más tienes más conservador te vuelves. Eso sí, sin dejar de crecer. Baleària se caracteriza por prácticamente no haber repartido dividendos. Nunca hemos repartido más del 10 % de los resultados y durante muchos años absolutamente nada. Todos nuestros recursos han ido destinados a mejorar nuestros servicios, abrir nuevas líneas y construir barcos.

Entonces ... han sido prudentes.

Conforme hemos ido tomando decisiones nos hemos vuelto más prudentes porque debíamos conservar más. El salto a los Estados Unidos fue una operación de bastante riesgo porque había precedentes de fracasos. Nadie había conseguido consolidar en Estados Unidos un tráfico importante de ferri. Nosotros lo hemos conseguido y eso va a ser el punto de partida de nuevos proyectos en la zona. En Centroamérica y en el Caribe.

En otoño de 2021 compró al grupo Matutes (liderado por el exministro Abel Matutes) el 42 % que tenía de la compañía y se quedó como socio único. ¿Cómo fue?

La compra de las acciones del grupo Matutes con la concentración del capital en mí se produjo en plena crisis de la covid. Ocurrió porque lo planteó el grupo Matutes, que había sido mi socio durante 15 años. Esa operación podría calificarse de riesgo porque sucedió en un momento de incertidumbre, pero era un peligro ponderado. Ahí había dos opciones: encontrar otro socio que asumiera el capital o que la propia compañía asumiera la deuda. Decidimos lo segundo porque hubo entidades financieras que entendieron que el proyecto era viable. Teníamos patrimonio neto acumulado tras no haber repartido beneficios en muchos ejercicios y capacidad de endeudamiento.

¿Cuál fue su primer gran crédito?

El préstamo para comprar el Federico García Lorca, que fue de 42 millones de euros. Lo pedimos en un momento en el que no teníamos ni activos ni patrimonio que garantizaran esa inversión. Nosotros éramos una sociedad anónima laboral de empleados y directivos que decidimos constituir la empresa. Para poner ese crédito encima de la mesa nos dijeron que avaláramos con nuestros patrimonios. Todos nuestros patrimonios no alcanzaban ni para pagar el motor auxiliar del barco. Teníamos casas hipotecadas y poco más. Ahí sí pusimos en riesgo todo lo nuestro.

En eso consiste emprender.

Sí. El que no arriesga no gana. La historia no la han escrito cobardes.

¿Cómo ha evolucionado la compañía en estos 25 años?

El comienzo fue complicado, pero en los primeros años fuimos acumulando valor. En 2004 impulsamos la fusión con el grupo Matutes que tenía varios barcos. Hasta 2008 fueron años de crecimiento y de resultados positivos. 2008 fue un año fatídico para nosotros y para el mundo por la crisis financiera. En aquel momento teníamos cuatro barcos en construcción en Vigo. Habíamos conseguido créditos por importe de 350 millones de euros que exigían aportar fondos propios para la construcción de esos barcos. Hasta entonces íbamos bien. Aquel fue un año de pérdidas porque subió el petróleo y cayó la demanda. Ese año cayeron muchas navieras como Iscomar, Contenemar, Euroferries, y las marroquíes desaparecieron prácticamente todas. Ese año nos vacunamos para crisis venideras como la de la covid. El momento más complicado de la compañía fue 2009 por nuestra situación de caja y nuestras obligaciones a corto plazo.

Baleària perdió el primer año de la pandemia 15 millones de euros y su facturación cayó un 24 % ¿Se vio con el agua al cuello con todo cerrado y una deuda grande?

Nosotros llegamos a la pandemia con una situación financiera saludable y con una caja fuerte. Nos vacunamos en 2008 y dijimos que no nos volvía a pasar esto. Entonces descubrimos que tener una buena posición de caja es una garantía. Pero no sabíamos cuánto iba a durar la pandemia y cuánto iba a aguantar nuestra caja. Tuvimos un buen verano porque el turismo nacional se volcó sobre el destino de proximidad. Al final solo bajamos un 24 %. También nos ayudó que el combustible estaba barato. Eso posibilitó que nuestras pérdidas se limitarán a una cantidad digerible con la caja que teníamos. Al final, la crisis no provocó en ningún caso una situación de riesgo para la viabilidad de la compañía.

¿Qué planes tiene en el Caribe?

Nosotros entramos en el Caribe hace 11 años con una línea entre Florida y Bahamas. Intentamos el enlace de Florida con Cuba, pero se vio frustrado con la llegada de Donald Trump [a la presidencia de Estados Unidos en 2017]. Ahora esperamos culminar antes de fin de año la conexión entre República Dominicana y Puerto Rico. Eso es lo más inmediato. También vamos a desarrollar una terminal en el puerto de Fort Lauderdale (a 45 kilómetros de Miami). Y no descartamos unir en el futuro Fort Lauderdale con la ciudad de La Habana.

¿Cuándo estará la terminal de Baleària en el puerto de València?

La terminal de València se ha complicado porque está sometida a limitaciones por los recursos. No tenemos fecha de comienzo. Ha estado sometida a una cierta tensión con tres recursos interpuestos. El día que empecemos las obras estará lista en dos años. Mientras tanto, trabajamos en una situación de precariedad absoluta en barracones. Posiblemente nos hemos visto afectados por la inclusión en el proyecto de la nueva terminal de cruceros, que nada tienen que ver con nosotros. Esperemos que se resuelvan cuanto antes los problemas judiciales. Mientras, los pasajeros, entre ellos niños, estarán alojados durante mucho tiempo en barracones. Nosotros tenemos cuatro barracones. Una situación indigna y tercermundista.

Mañana son las elecciones. ¿Qué le pide al nuevo Consell, sea el que sea?

Yo espero que el nuevo Consell se decida de una vez a acometer una reforma de la Administración en profundidad. El sector privado ha hecho un gran esfuerzo de competitividad y devolución de deuda. Eso ha permitido que el país haya salido de las sucesivas crisis. Yo creo que es necesaria una profunda reforma de la Administración para simplificar los trámites a los que se somete a los inversores. También es necesario medir la productividad de nuestros trabajadores públicos. Creo que esa reforma no se hace porque tiene un coste electoral alto. La Administración debe ser más eficiente.