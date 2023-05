No solo de programadores y camareros va falto el mercado laboral, por citar dos de los ejemplos que con mayor asiduidad citan las empresas cuando lamentan la falta de perfiles para sus vacantes. La industria química, que estos días celebra en la Fira de Barcelona el salón internacional Expoquimia, también aqueja la escasez de determinados profesionales cualificados, pese a pagar, de media, unos 40.000 euros anuales, un 60% más del salario habitual en España.

“Es un problema urgente”, reconoce el director general de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), Juan Antonio Labat, que teme una escalada de competencia entre empresas para captar esos trabajadores imprescindibles para seguir creciendo. Operadores de planta y otros perfiles vinculados a la formación profesional son los más demandados por las compañías del ramo.

Aunque ese abanico de vacantes sin cubrir -que de momento no supone un freno para la expansión de las químicas en España- promete seguir creciendo y diversificándose. La industria química se encuentra en pleno proceso de transformación para acompasar sus productos y procesos a la transición energética. Busca cómo dejar de ser vista como un actor contaminante a una palanca imprescindible para activar una economía sostenible. Y es que su transformación condicionará la de otros sectores: los químicos, por ejemplo, están presentes en el 60% de los productos manufacturados.

Y para hacer esa transición necesita perfiles que actualmente prácticamente no existen en el mercado laboral pero que las empresas cada vez demandan más. Tecnologías por explotar como las vinculadas al hidrógeno son un ejemplo. “No encontramos soldadores especializados en acero inoxidable porque apenas hay, no existen, necesitamos formar muchos más”, ha afirmado el consejero delegado de The Lean Hydrogen Company, Eugenio Trillo, en una de las mesas redondas de la Fira.

Transición energética

La fiebre de la inteligencia artificial también imbuye a este sector, que fía parte del éxito de la transición energética a impregnarse de estas tecnologías. “Todo tiene que ser sostenible desde el momento mismo del diseño. La inteligencia artificial nos permite contemplar todas las posibilidades y solo quedarnos con aquellos procesos en los que podamos contaminar lo menos posible o ser directamente neutros”, explica el director general de Feique.

Entre las tecnologías y demás inventos presentados en la feria destacan aquellos vinculados a la reutilización y reciclaje de recursos, como, por ejemplo, baterías de coche. Algo que, ante la inminente transición energética y la irrupción de las plantas de baterías para el auto, tendrá especial relevancia a corto plazo.

También aquellos especializados en la producción de materiales de paquetización (packaging) que aumenten al máximo el reaprovechamiento posterior de materiales. Y es que el reciclado químico, que extrae de alguna manera la esencia de los productos, va más allá de las limitaciones de transformar el material en otro producto.

Unas prioridades que están teniendo y tendrán, como con el ejemplo del hidrógeno, su impacto en los perfiles demandados por las empresas. “Tenemos que integrar la crisis climática en la formación”, ha afirmado la responsable de formación de CCOO de Industria, María Isabel Fernández.

Sector en crecimiento

En España el sector de la química ocupan al 4,6% de los trabajadores en todo el país y con empleos de calidad: el sueldo medio es de 39.159 euros brutos al año, un 60% por encima del sueldo medio. Tiene un peso relevante dentro de la economía. Según los organizadores del certamen, las empresas del gremio facturan casi 90.000 millones de euros, lo que representa el 5,6% del PIB español, y se erigen como el primer sector exportador de la economía española.

El sector encara un segundo semestre del año con buenas perspectivas de crecimiento, según explica Labat. Las empresas están invirtiendo, a tenor de 3.500 millones de euros, entre todas, al año, y las proyecciones son un crecimiento de las resultados del 3%. Como principal amenaza, desde Feique ven el precio de la energía, actualmente a la baja pero que ha castigado sus balances meses atrás.

Expoquimia, el salón internacional de la química, reunirá junto a Equiplast en su edición 2023 a 590 expositores de 15 países distintos y más de 1.500 marcas representadas en pabellón 3 del recinto de Gran Via de Barcelona. A nivel de participantes, los organizadores esperan congregar a unas 19.000 personas.