El comercio valenciano pierde ventas en hogar y electrodomésticos y las gana en ocio y turismo

La subida de los precios en prácticamente cualquier ámbito de compra durante los últimos meses está siendo un terremoto que sacude con gran virulencia la economía de la ciudadanía, incluida la de unos valencianos que cada vez más tienen que priorizar a qué dedican su dinero tras haber tirado de ahorros durante los primeros compases del año. Decisiones estas que, según explican a este diario actores tanto del pequeño y mediano comercio como de las grandes superficies, están apuntando hacia la misma dirección. Y esa no es otra que los bienes del hogar, los electrodomésticos y, dentro de la cesta de la compra, artículos más caros como los productos frescos están reduciendo sus ventas.

El contexto ante esta situación resulta relevante. Como explica Juan Motilla, presidente de la Unió Gremial -organización del pequeño comercio independiente de la patronal CEV- las familias de la autonomía "están más pendientes del aumento de los costes del hogar, alquileres, hipotecas, gastos energéticos, etc." y ello se traduce en un gasto medio más bajo. Entre los señalados, el dirigente tiene claro que es el sector del mueble o las tiendas de electrodomésticos las que han experimentado en este inicio de año "una reducción en su volumen de ventas respecto al mismo periodo del año pasado".

Impacto inflacionario

Es una línea que también percibe Rafael Torres, presidente de la patronal del pequeño y mediano comercio Confecomerç, integrada en la CEV, que destaca que, a pesar de que las cifras de venta "no son malas", el impacto de la inflación se está notando "en los sectores que no son prioritarios, como todo aquello que tiene que ver con el equipamiento del hogar". No en vano, las últimas cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este mismo martes secundan esa visión, ya que el 'Índice de ventas a precios constantes' para el mes de abril mostraba en su balance general -sin tener en cuenta la evolución en las estaciones de servicio- una crecida de negocio a nivel nacional del 4,1 % respecto al mismo periodo del año anterior. Pese a esta mejora, las ventas relativas al 'equipo del hogar' se desplomaban un 0,6 %.

Y es que como reconoce Joaquín Cerveró, portavoz valenciano de la patronal de las grandes superficies (Anged), el hábitat se encuentra "en un momento de ciclo a la baja, de manera muy suave", una realidad eso sí que se produce tras una pandemia en la que este tipo de productos "ha tenido un auge espectacular". Eso sí, avisa, la situación actual en este escenario "no es preocupante", tampoco la de un mes de mayo "más complicado" en la que las altas temperaturas han adelantado, eso sí, algunas compras veraniegas.

Caídas y alzas

Pero no solo el hogar está viviendo una bajada del consumo. Lo mismo sucede con un carrito de la compra -que tocó picos del 17,2 % de encarecimiento en la Comunitat- en el que cada vez más se está prescindiendo -apuntan los diferentes dirigentes del sector y también un estudio publicado recientemente por Aldi- de producto fresco como la carne y el pescado, en favor de los congelados, más asequibles para el bolsillo.

Lo que, sin embargo, no parece sufrir el alza de costes en la misma manera es el ocio. Como apuntaban hace varias semanas a este diario diferentes fuentes del sector turístico y también coincide Motilla, "la gente invierte más en ocio, hostelería y viajar posiblemente por el efecto rebote a la pandemia". Es una realidad que también percibe Torres en aquellos enclaves en los que está volviendo el turismo, porque "los negocios más orientados a él pueden estar mejor".

A ellos se suman, además, la salud y el bienestar. Y es que, como manifiesta Motilla, las ventas en estas dos categorías están viviendo "cierta tendencia al alza", tanto, por ejemplo, en los herbolarios como en otros establecimientos especializados en salud y nutrición.