Adolfo Utor, presidente de Baleària: "La convivencia con los cruceros es complicada, son una especie invasora"

Empezó vendiendo billetes en Baleària. ¿Imprime carácter empezar desde abajo?

Empecé como administrativo con 23 años, en verano, para vender billetes, en 1984. Enganché otro verano y hasta hoy. No debería ser una excepción empezar desde abajo. No sé si imprime carácter, pero te hace conocedor de todo.

Hace dos años que se convirtió en el único accionista, tras comprar el 42,5 % de la familia Matutes. ¿La crisis de la covid tuvo que ver con su salida?

El grupo de empresas Matutes tiene un 'core business' muy definido en el sector hotelero, aunque esté muy diversificado. Sabemos cómo ha sufrido ese sector con el covid. No sé si fue esa la razón, pero me manifestó salir del accionariado.

Fueron casi dos décadas de relación. Sus familias representaban a los dos bandos enfrentados en la Guerra Civil.

Es un ejemplo de cómo se deben superar las diferencias. Y si este país quiere prosperar y crecer, que lo está haciendo, debe ser superando las diferencias del pasado, que no nos corresponden a nosotros. Indistintamente de la posición a la que nuestros abuelos se vieron sometidos en esa guerra fratricida, entre Abel Matutes, Abel Matutes Juan, igual que con Joan Lladó o Pepe Bonet, había plena sintonía y voluntad firme de trabajar en un mismo proyecto. Crear una naviera, que cogió el nombre de las Islas Baleares, que diera un servicio esencial. Hoy lidera el tráfico marítimo de interés público.

¿Cómo ve España un empresario con pasado de cargo socialista saliendo de unas elecciones y entrando en las generales?

Estamos sometidos a un escrutinio periódico que es el que determina quién va a gobernar, algo saludable y necesario en un sistema de democracia participativa. Estamos subidos en el ruido electoral. Gobernará el que sume la mayoría y la vida seguirá.

Reclama más inversiones en transporte marítimo. ¿Cómo le ha ido con el Gobierno de Pedro Sánchez?

Este país tiene dos archipiélagos y dos ciudades autónomas en el continente africano. Cuando se habla de cohesión territorial se habla de autopistas y de ferrocarriles. En algún momento alguien tiene que entender que en las islas y Ceuta y Melilla esas autopistas son los barcos. Baleària hace esfuerzos enormes contra su propio patrimonio construyendo nuevas unidades. Pero nuestra capacidad de endeudamiento llega hasta donde llega. En otros países se articulan ayudas a través de los Fondos Next Generation. Que más pasajeros viajen en barco y no en avión es una buena noticia para la economía y el medio ambiente.

No se le ha dado el lugar que le toca al transporte marítimo.

Cuando llegó el covid los barcos siguieron navegando, perdimos dinero. Los aviones se quedaron en el suelo, sin embargo hubo y hay dinero público para pagar OSP (obligaciones de servicio público). Hay una obsesión; cuando se habla de movilidad y conectividad solo se habla de aviones. Con el descuento de residente al Estado le cuesta más una persona que viaja en avión que en barco, porque el avión es más caro. Un país es más desarrollado cuantos más pasajeros viajan en barco. Dinamarca tiene 5,5 millones de habitantes y viajan en barco 30 millones de habitantes.

¿Qué le parece que Francia prohíba los vuelos cortos?

Exceptuando a Air Nostrum, mi amigo Carlos Bartomeu, colaborador de Iberia —que ya no es española sino de IAG, con domicilio en Londres y capital árabe—, y Binter, me van a condenar los transportistas aéreos. Es una medida más contra el cambio climático. Razonable. Con barcos modernos, el transporte marítimo es una alternativa real en distancias cortas. El covid ha hecho más por el transporte marítimo que veinticinco años de políticas públicas. Mucha gente conoció el barco por la pandemia.

Le echó un capote a Francina Armengol fletando el barco que llevó a Valencia a los estudiantes confinados por covid. ¿Cómo se gestó aquella crisis?

Baleària es una empresa local. Respondió a Francina no solo en esa ocasión, lo hizo con la delegada del Gobierno con la llegada de migrantes en patera a las islas ante la necesidad de evacuar a cantidades importantes. O cuando mantuvo los servicios para garantizar los suministros con el covid. Estamos arraigados al territorio, lo hacemos por responsabilidad. El día que una empresa dependa de Ginebra, Dubái, o Washington, por un fondo de inversión, y un alcalde, presidente o conseller tenga que levantar el teléfono por una necesidad lo va a tener más complicado.

Criticó que la llegada de italianos (Grimaldi; Grandi Navi Veloci (GNV), alemanes ( FRS) y franceses (Corsica Ferries), en 2021, se producía "al calor del verano"y empoderados por ayudas estatales en sus países. ¿Lo sigue pensando?

Me reafirmo. El covid se llevó por delante Trasmediterránea, una empresa centenaria, por la que pasó algún tiempo Juan March, fue pública, luego de Acciona, de Armas, que vendió la parte de Baleares a Grimaldi, y ahora el control lo detentan los acreedores financieros. La única empresa española tiene que enfrentarse a las que vienen con ayudas, que son legales; el transporte marítimo es el único sector de Europa que las permite. El día en que Baleària deje de ser española posiblemente el que menos pierda es el que está hablando. Voy a seguir resistiendo, pero solo me va a costar.

¿Acabará comprando Armas?

Los acreedores financieros están en proceso de reestructuración de la deuda y la están preparando para la venta. Nosotros estaremos ahí y se supone que habrá mas postores. Si conseguimos preparar una oferta conveniente para nosotros, viable desde el punto de vista económico y que mejore otras, podremos ser compradores. Ocurrirá en un plazo relativamente breve, antes de final de año.

Supondría entrar en el tráfico interinsular canario. ¿Para cuándo su salto al Caribe y América?

Es la única pata que nos falta a nivel nacional, un objetivo estratégico. Abrimos los tráficos con las Bahamas y llevamos dos años con resultados positivos. Estamos con la vista puesta en Puerto Rico, República Dominicana. Tenemos una firme determinación de saltar hacia allí no antes de terminar el año. Nuestra intención es exportar el modelo con pasajeros, vehículos y mercancía rodada y contribuir al progreso de los territorios.

¿Qué actuaciones considera necesarias en el puerto de Palma? ¿Cómo es la convivencia con el tráfico de cruceros?

En Valencia vamos a desarrollar una terminal. En Barcelona vamos a abrir otra propia. En Ciudadela se desarrolló una, aunque se quedó un poco a medias. En Ibiza se va a inaugurar después de mucho tiempo. En Palma estamos todavía en la estación marítima número 3, desde donde salen autobuses a Portopí y llevan a nuestros pasajeros al Dique del Oeste, que es un descampado. En Alcúdia construyeron una terminal moderna. Y en el puerto de Palma está todo por hacer, han elegido desarrollar un proyecto ellos. En el Govern hay muchos cambios de presidente de la Autoridad Portuaria, conflictos también, más vinculados con los puertos deportivos, con mucha atención y mucho foco.

Se refiere a la presunta corrupción.

Me refiero a atención, eso ya lo determinarán los tribunales. No se ha llegado a una solución y urge. Hemos presentado varias veces la posibilidad de hacer una terminal propia. Es una política que han decidido no hacer. Han llegado dos operadores nuevos y hay una cierta saturación. La convivencia con los cruceros se hace complicada, son una especia invasora en los puertos, los colonizan. En Palma parece que han puesto un poco de freno y se está garantizando el servicio y la puntualidad a los ferris, que no son hoteles flotantes que utilizan el puerto como dormitorio.

¿Qué le han respondido a su propuesta?

La respuesta oficial es que no hay respuesta. Hemos construido barcos nuevos y las instalaciones siguen igual, los fingers [pasarelas] de hace cincuenta años, que se rompen, obligan a los pasajeros a subir por las rampas. Los puertos siguen en los tiempos de Cuéntame. Si nos diesen una concesión, empezaríamos mañana con la terminal. Seguiremos esperando.

¿Qué opina de políticas como la restricción de vehículos en Formentera?

Si quieres tener menos turismo, tienes que ajustar tu oferta habitacional. Es reducir la competitividad, más cuando no tenemos taxis, no hay servicios públicos. Una medida populista. Hace mucho tiempo que en las islas estamos en crecimiento cero en plazas hoteleras y se están restringiendo los apartamentos. Vivo en Formentera durante medio año y nunca he visto problemas de tráfico.

¿Cómo ve el verano?

2021 y 2022 han sido históricos para el mercado nacional. Ha acudido masivamente a Baleares, también los residentes a las islas vecinas, por la regresión del turismo internacional. Pero cuando se recupera, los hoteleros están felices, los precios suben y el turismo nacional se ve afectado. Tiene alternativas más baratas que Ibiza o Mallorca. A nivel de facturación en Baleares nos hemos frenado. Espero que solo se quede en una congelación, también será un buen resultado. En general vamos a subir la facturación, por encima de los 600 millones. Es un incremento de más de dos dígitos.

¿Cómo se lleva con los hoteleros mallorquines? Comparte con ellos representación en Exceltur.

Tengo una relación de complicidad y cordialidad. Con Gabriel Escarrer, con Encarna Piñero, Carmen Riu, Sabina Fluxá, Abel Matutes.

¿Por qué empezó a elegir nombres de mujeres históricas para sus barcos?

Se lo debo a un periodista catalán, no diré su nombre. Me dijo que no había el de ninguna mujer. Entonces nos decidimos por los de mujeres de relevancia histórica. Marie Curie, Hypatia de Alejandría, Rosalind Franklin, Hedy Lamarr, Eleanor Roosevelt, Margarita Salas.