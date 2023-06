Antolín Goya: "La legislación de la UE provoca el desvío de buques a puertos de África"

Coordinadora de Trabajadores del Mar asegura que se «avanza» con las patronales del sector en la adecuación de los convenios colectivos al V Acuerdo Marco de la Estiba, que tal como determinó Bruselas debe n adaptarse a la liberalización. El sindicato celebra estos días en València su asamblea confederal, en la que Antolín Goya alerta del peligro de la legislación europea sobre puertos así como en los riesgos que tendrán los emplazamientos marítimos si no logran una unidad de mercado en tráficos tan volátiles como los contenedores de transbordos. En declaraciones a Levante-EMV analiza la situación del sector que emplea a unos 1.600 trabajadores fijos en Valenciaport. Unos 7.000, en España.

¿Cuáles son las fórmulas para afianzar la profesión del futuro de los estibadores en medio del proceso de digitalización y automatización de los puertos?

La profesionalidad de los trabajadores está por encima de todo. Además, las empresas deben invertir más en formación profesional. Y hay que controlar las nuevas tecnologías. Nos preocupa que políticamente no se tomen medidas. En España y en Bruselas deben tener en cuenta que los empleados se jubilan más tarde y otros muchos quieren acceder al puesto de trabajo. Es muy difícil sostener un mercado con muchos trabajadores y poca ocupación. No solo el beneficio es lo importante para la empresa. Evidentemente preocupa la automatización. Queremos que los tráficos se consoliden y los trabajadores participen en esas decisiones de nuevas tecnologías. No vemos proyectos en los que los usuarios no vean beneficios.

Negociación colectiva

El V Acuerdo Marco de la Estiba, tras años de negociaciones y conflictividad laboral, abre la negociación de los convenios locales ¿Cómo va el acuerdo del Puerto de València?

Progresa adecuadamente. El hecho de contar con la referencia del V Acuerdo Marco mejora la situación. Con una mayoría del comité de empresa en manos de Coordinadora será más fácil. Hay que intentar cerrarlo este año.

¿Qué piensa de la parálisis que atraviesa el proyecto de nueva terminal de contenedores del Puerto de València? Su aprobación está pendiente del Gobierno central.

No nos oponemos a la ampliación de los puertos porque así hay más capacidad para atraer tráficos. Algunas cosas se podrían haber hecho mejor. Lo importante no sólo es saber el nivel de inversión (de la multinacional TiL-MSC), pues también importa el empleo.

Caída de los tráficos

Los tránsitos se están desplomando durante 2023 en los grandes puertos españoles, entre estos el de València. Además, caen los tráficos de exportación e importación. ¿Peligra el empleo?

La caída de los tráficos durante este año es preocupante. La recesión económica impacta. No es la primera vez que ocurre. Estamos pendiente de su evolución. Nos gustaría que la Comisión Europea tuviera más sensibilidad con los puertos e iniciativas como la ‘Fit for 55’ -norma que impone nuevas tasas a las navieras por emisiones de gases y exige reducir niveles de carbono un 55% para 2030 - ya que provocan el desvió de buques a África. Menos mal que hay modificaciones en la legislación europea sobre puertos propuestas por el Gobierno de España y este sindicato.