El presidente de AVIA -Clúster de automoción y movilidad de la Comunitat Valenciana-, Francisco Segura, ha reconocido en el marco de la VI Noche de la Automoción y Movilidad CV que se ha celebrado esta tarde en el hotel balneario de Las Arenas, de València los difíciles retos a los que se enfrenta el sector automovílistico y ha afirmado que, no obstante, las empresas asociadas se encuentran preparadas para afrontarlos y para salir reforzadas. “Conocemos los difíciles retos que tiene que asumir la automoción; y al mismo tiempo estoy convencido de que las empresas del clúster se han preparado de diversas formas para salir reforzadas”.

A esta cita ha acudido la práctica totalidad de los asociados, así como numerosas entidades relacionadas con la movilidad y el ecosistema innovador como representantes de Redit, Valencia Startup, o la Alianza Valenciana de Baterías.

También ha estado presente la Consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Rebeca Torró, la secretaria autonómica de Secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo, Empar Martínez, y los alcaldes de Almussafes y Sagunt, Toni González y Darío Moreno respectivamente.

Objetivos: adaptación e innovación

El presidente de AVIA ha aprovechado esta primera ocasión de intervención para marcar sus líneas de actuación. En este sentido ha insistido en que “la Comunitat Valenciana atraviesa un momento en el que es necesario que el sector empresarial haga un esfuerzo para responder a los retos e inversiones previstas en nuestro territorio”. “Ese esfuerzo permitirá atraer talento e inversiones, y desarrollar nuestro tejido industrial”, ha afirmado con rotundidad durante su intervención.

Otra de las claves que Francisco Segura ha destacado en su discurso ha sido la necesidad de innovación y colaboración con distintas entidades. De un lado, Segura, como ya ha insinuado en otras ocasiones, apuesta porque AVIA y sus asociados “sigan trabajando en la diversificación de su actividad, para adaptarse a los retos relacionados con los nuevos motores eléctricos, de hidrógeno, biocombustibles”. “Y para ello -ha señalado- es necesario apostar por la innovación”.

Colaboración

Segura se ha mostrado convencido de que la colaboración con todo el ecosistema innovador de la Comunitat Valenciana es fundamental para el sector y ha aprovechado el foro para reconocer que la nueva movilidad inteligente y sostenible es una oportunidad para las empresas asociadas de AVIA y para el sector en conjunto.

“Los modelos que han de venir a la planta de Ford Almussafes y la instalación de la gigafactoría de Volkswagen suponen una oportunidad para empresas de diversos componentes de la cadena de valor, de la fabricación de baterías, reciclado, segunda vida, pero también del sector químico, eléctrico, metalmecánico, y sobre todo, empresas de ingeniería, software y o lo relacionado con las TIC, entre otras”

Muchos de estos proyectos se han de realizar, precisamente, gracias a la colaboración con otras entidades, pieza clave en el discurso de Segura: “Estamos y queremos colaborar y trabajar con Institutos Tecnológicos, universidades, startups, con municipios y con el conjunto de las administraciones, todo ello con el objetivo de responder a las necesidades tanto de las ciudades como de los ciudadanos en materia de movilidad”.

Situación internacional

Francisco Segura no ha eludido ningún tema de actualidad en el sector y también ha hecho referencia al proceso de descarbonización del sector. El presidente de AVIA, en nombre de todos los asociados, ha mostrado su convencimiento de que el sector debe responder a las necesidades relacionadas con la sostenibilidad y la descarbonización del sector como respuesta a la sociedad y a las regulaciones europeas.

Para ello, es consciente de que “las empresas deben aumentar su digitalización con el fin de mejorar la competitividad y añadir valor a las empresas”

Apoyo de las administraciones:

El presidente de AVIA también ha aprovechado este foro para demandar un “apoyo firme de la administración con ayudas a las empresas para que puedan, precisamente, acometer esa transformación hacia la nueva movilidad sostenible e inteligente”. Y ha reconocido que otras medidas como ayudas directas a la compra de vehículos, puntos de recarga y el apoyo a la innovación “son necesarios para la transformación de la automoción”.

En este sentido ha prevenido a las autoridades presentes sobre los riesgos de no armonizar las exigencias en materia de descarbonización para las importaciones de vehículos: “Si en el año 2050 toda la producción de vehículos tiene que provenir de energías renovables, pedimos que los vehículos que vengan de terceros países también cumplan esa norma. Si no, la industria europea y la española no podrán competir”.

Premios AVIA 2023:

La VI Edición de la Noche de la Automoción y movilidad CV ha sido el escenario para la entrega de los premios AVIA 2023.

En esta ocasión, los premiados han sido Mipesa quien se ha hecho con el premio a la Excelencia en la categoría de Pyme; la multinacional asentada en Castellón ISSA -Ibérica de Suspensiones- quien se ha hecho con el premio en la categoría a la Excelencia como gran empresa y Mahle quien ha recibido el premio en la categoría de Movilidad inteligente y sostenible que se instauró el pasado año.

El empresario Vicente Mompó, fundador de Galol, ha recibido el reconocimiento del sector, con el premio a la Trayectoria Profesional.