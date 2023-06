El TSJ desestima la "lesividad" en el rescate de la concesión de Unión Naval para construir la terminal de Baleària

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha desestimado la demanda de lesividad interpuesta por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) contra el rescate de concesión de Unión Naval Valencia -propiedad de Boluda Corporación Marítima- y que fue declarada perjudicial para los intereses económicos de la APV por la Secretaría de Estado de Transportes, que ejerce la tutela sobre los recintos portuarios. A resultas de dicha demanda, Valenciaport, presidido entonces por Aurelio Martínez, tuvo que poner en observación el rescate de dichos terrenos del antiguo astillero. La ecuación era que el naviero Vicente Boluda cediera dicha parcela antes de tiempo con el objetivo de dejar espacio libre para la terminal de Baleària a cambio de recibir otro espacio dentro del puerto para la construcción de la sede corporativa de todas sus empresas.

La judicialización del rescate de la terminal de Unión Naval en manos de Boluda se produjo tras la denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas por la Comissió Ciutat-Port, integrada por entidades como la Associació de Veïns y Veïnes de Natzaret, Acció Ecologista-Agró, Associació de Veïns y Veïnes Grau-Port, Per l’Horta y Ecologistes en Acció, contra el consejo de administración de la APV que dio el visto bueno a dicho rescate. Esta plataforma vecinal y ecologista considera que no se ajustan a derecho las compensaciones otorgadas a Boluda Corporación Marítima para rescatar la concesión de Unión Naval de Valencia y ejecutar en esos terrenos la nueva terminal de pasajeros, a cambio de otra concesión en otra parcela de 4.700 metros para construir un edificio de oficinas de 13 alturas. La Abogacía General del Estado llegó incluso a cuestionar la valoración dada por la APV a los terrenos para calcular la permuta e indicaba a Valenciaport que la vía correcta para recuperar el suelo era la de la caducidad de la concesión, no la del rescate de la concesión. Y llevó el asunto a los tribunales para que dirimieran la legalidad de la operación.

Ahora, la sentencia del TSJ, a la que ha tenido acceso Levante-EMV y que impone las costas a la Administración por importe de 5.800 euros, da la razón al puerto frente al Gobierno y la citada Comissió y reafirma su doctrina sobre la normativa aplicable a este asunto concluyendo que la concesión “se rige por las normas por las que fue otorgada” al ser anterior a la Ley de 1992. Además, el alto tribunal valenciano declara la “nulidad de la declaración de lesividad por no haber solicitado el preceptivo dictamen del Consejo de Estado”.

El consejo de administración de la APV aprobó el 14 de diciembre de 2018 el rescate de las concesiones y valoró en 2,9 millones de euros las instalaciones de Unión Naval Valencia y 1,02 millones para el actual edificio de oficinas. En estos antiguos astilleros es donde se va a construir la nueva terminal de pasajeros, que en noviembre de 2022 el consejo de Valenciaport, con dos votos en contra de Compromís, adjudicó a Baleària Eurolineas Marítimas para la construcción y explotación de la nueva terminal de pasajeros en el Puerto de València, cuya inversión global público-privada ascenderá a 100 millones y comenzará a operar en 2025.

"No aporta elementos"

En cuanto al incumplimiento de la obligación de conservación de las obras, el TSJ, tras analizar informes periciales del Tribuna Supremo, sostiene que la demanda contra el rescate de la concesión de Boluda Corporación Marítima “no aporta elementos para declarar la caducidad, máxime cuando en un proceso de lesividad son exigibles con mayor rigor y sin ofrecer ningún género de duda como ocurre en el caso examinado. El dictamen- agrega el citado fallo judicial- en que se basa tenía otro objetivo y frente al resto de la pruebas y dictámenes aportados lo vemos manifiestamente insuficiente para declarar que existía causa de caducidad".

La demanda contra el rescate de la concesión de Boluda Corporación Marítima “no aporta elementos para declarar la caducidad

Analizado el título concesional de la concesión de Unión Naval, el TSJ considera no se puede entender vulnerado a la vista de la normativa aplicable. “Se hace difícil afirmar que no cumple con un objeto de la concesión que aparece un tanto desdibujado y que no ha sido objeto de reproche por parte de la APV en casi un siglo”, explica el fallo judicial. Y añade que la conformidad del concesionario (en referencia al grupo empresarial Boluda) la prestó desde el momento que firmó los acuerdos que desembocarían en un rescate “pactado” y tampoco ve problemas en que se pueda pagar con otra concesión a cambio. El TSJ considera justificado que cambie la antigua concesión de Unión Naval (que data de 1906) "por una concesión actual sujeta a la normativa vigente en este momento".