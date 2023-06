Un horizonte con claroscuros es el que traza la patronal autonómica CEV para la economía valenciana en este 2023. El PIB crecerá en torno al 2 %, lo que implica un punto por encima de la media europea, pero ese impulso se detendrá a partir de mediados del tercer trimestre. La organización presidida por Salvador Navarro, en el informe de coyuntura hecho público hoy, habla claramente de que "ese dinamismo" de la primera parte del año "perderá fuelle" en cuanto la campaña turística vaya declinando.

En el documento, la CEV cita en primer lugar aquellos factores que impulsan el desarrollo económico valenciano y entre los mismos detalla la inercia de la economía española, que también crecerá un 2 %, los menores niveles de inflación respecto a la eurozona, la mayor resiliencia del mercado laboral tras la reforma pactada con patronal y sindicatos y, por último, el mayor despligue en este ejercicio de las ayudas y créditos asociados a los fondos europeos Next Generation.

Elementos

No obstante, también hay elementos que ensombrecen el panorama. Y son varios, como por ejemplo que las expectativas de una inflación más prolongada en el resto del continente fuerce nuevas subidas de tipos de interés para controlarla, la falta de mano de obra cualificada en la mayoría de sectores, el hecho de que las cuentas de muchas empresas aún no han recuperado los resultados previos a la pandemia, "el lastre que supone la crónica infrafinanciación de la Comunitat" y "los menores niveles de renta per cápita de la población" valenciana.

El informe deja constancia de una aceleración en el crecimiento autonómico en el primer trimestre de 2023, en el que ha duplicado el 0,2 % de incremento del PIB estimado en los últimos meses del ejercicio precedente. Eso a pesar de que el consumo público y privado "se ha resentido notablemente", aunque la inversión "ha remontado en este primer trimestre" y las exportaciones "avanzaron a dos dígitos". La hostelería, la construcción, el material de equipo eléctrico y electrónico y la industria textil han sido los sectores con más impulso en la oferta.

Sectores

En el análisis de las diferentes actividades, la CEV destaca que el sector primario "continúa atravesando una coyuntura compleja, debido a los elevados costes de explotación y las adversidades climáticas". La industria ha mostrado en el período un nuevo retroceso en producción, mientras que la construcción ha avanzado sobre todo en licitación. Por último, el sector servicios "ha mostrado una evolución muy positiva", singularmente en la hostelería y el comercio.