Ídrica, empresa fundada por Fomento Urbano de Castellón SA (Global Omnium)., ha puesto en marcha Idrica Academy, una escuela digital de formación continua para que los miembros de la compañía puedan seguir profundizando en el conocimiento del sector del agua.

Uno de los objetivos fundacionales de Idrica reside en acompañar a sus clientes en su camino hacia la eficiencia y proceso de transformación digital. Por ello, la compañía ha puesto en marcha Idrica Academy, un completo itinerario formativo por el que los miembros de la compañía pueden adquirir, reforzar y actualizar conocimientos del sector, en un entorno de aprendizaje digital dinámico.

Más concretamente, el objetivo que persigue dicha plataforma no es otro que facilitar la formación interna sobre el portfolio de productos que desarrolla Idrica a distintos grupos de usuarios y categorías.

En este sentido, la plataforma Idrica Academy está dirigida a empleados de Idrica y partners como Xylem, en su formación inicial al respecto de los procesos de la compañía y los diferentes productos. Sin embargo, el alcance de la plataforma no se queda ahí, sino que, dependiendo de las circunstancias de proyectos específicos, también se abrirá a aquellos clientes que precisen de una formación continuada dentro de su proceso de transformación digital.

Para José Vicente Cercós, director de Producto de Idrica, y responsable de la plataforma, esta sencillez es buscada: “Se pretende que el usuario pueda acceder a los cursos definidos digitalmente desde cualquier navegador web que soporte HTML, y que los cursos utilicen recursos formativos atractivos e interactivos, como sopas de letras, relacionar conceptos, rellenar huecos…, de forma que el aprendizaje sea ameno, y finalmente interiorizado”.

Catálogo de cursos

La plataforma está estructurada de manera sencilla, alrededor de cursos y planes de aprendizaje segmentados por categorías para facilitar las búsquedas. Así, por ejemplo, la plataforma está dividida en “Entrenamiento inicial”, con cursos básicos sobre agua y sobre IT; y “Entrenamiento específico”, centrados en el conocimiento de la plataforma Xylem Vue powered by GoAigua, así como en aspectos avanzados del sector y de materias IT.

Cabe señalar, en este sentido, que la solución tecnológica Xylem Vue powered by GoAigua, la plataforma diseñada para impulsar la transformación digital del agua y desarrollada por Idrica, está compuesta, a su vez, de soluciones tecnológicas innovadoras que permiten dar respuesta a los retos del ciclo del agua de una manera holística, sencilla y segura, por lo que la mejora de la gestión precisa, también, de un conocimiento de uso de esta.

Por otra parte, uno de los aspectos a resaltar de esta academia online es la posibilidad de obtener certificados cuya credencial se publica automáticamente en LinkedIn, la principal plataforma para profesionales con más de 774 millones de usuarios.

En estos momentos, el catálogo de cursos está compuesto de los siguientes itinerarios formativos: i) ciclo del agua, con especial detalle a cada una de sus fases, ii) Smart Water Engine, con cursos específicos de sus componentes, iii) Solution Overview, centrada en todas y cada una de las soluciones que componen Xylem Vue Powered by GoAigua, y, por último, iv) conceptos básicos de tecnologías de la información.