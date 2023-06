La dependencia de las materias primas pone en jaque la industria de baterías

El Tribunal de Cuentas Europeo, institución de la Unión Europea que fiscaliza y controla sus cuentas, alerta de que la dependencia de las materias primas pone en jaque la incipiente industria de baterías en el continente. El órgano auditor advierte del riesgo para proyectos como la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt o la que Tesla proyecta junto a Valencia (vinculadas a ayudas públicas multimillonarias) por la dependencia de las materias primas que suministran países como China, Gabón, Congo o Australia. La Unión Europea apostó en 2018 por el despliegue de diez gigafactorías en Europa (una de ellas es la de Sagunt) para acabar con la dependencia de los productores asiáticos, aunque ahora el riesgo está en los componentes que llevan.

Los auditores contables aseguran que la Unión Europea corre el riesgo de quedarse atrás en la carrera por convertirse en una superpotencia mundial de baterías como China. El mensaje es clave para regiones como Valencia, que aspira a consolidarse como el hub de la electromovilidad del sur de Europa con la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt (que producirá baterías para 800.000 automóviles al año), la electrificación de la planta de Ford en Almussafes y la megafábrica que Tesla planea construir en Cheste para producir coches eléctricos y baterías. La industria valenciana de la electromovilidad conlleva la creación de más de 80.000 puestos de trabajos directos e indirectos en Valencia.

Gas natural

El Tribunal de Cuentas incide en que "para las baterías, la Unión Europea no debe terminar en la misma posición de dependencia que con el gas natural. En juego está su soberanía económica". Entre 2014 y 2020 -señala Annermie Turtelboom, miembro del tribunal- "el sector de las baterías recibió al menos 1.700 millones de euros en subvenciones y garantías de préstamos de la Unión Europea, además de casi 6.000 millones de euros en ayudas estatales autorizadas entre 2019 y 2021".

En el caso de la gigafactoría de baterías de Sagunt, el grupo Volkswagen ha recibido cerca de 200 millones de euros de ayudas públicas (90 millones de una subvención directa del Estado y el resto de fondos europeos). Ford opta al segundo Perte para el Vehículo Eléctrico y Conectado tras renunciar a los 107 millones de euros que obtuvo en el primero y a los que tuvo que renunciar porque no le daba tiempo a electrificar la factoría de Almussafes antes del 31 de diciembre de 2025. Tesla también optará a los fondos europeos si finalmente sigue adelante con su proyecto en Valencia.

Apoyos públicos

El Tribunal de Cuentas ha constatado que la Comisión Europea "no tiene una visión general de todos los apoyos públicos que se le dan al sector", lo que limita su capacidad para garantizar una coordinación "adecuada" y un apoyo "específico". La capacidad de producción de baterías de la Unión Europea se está desarrollando rápidamente con el potencial de crecer de 44 gigavatios hora en 2020 a 1.200 gigavatios hora en 2030. Volkwsagen planea tener una capacidad de 60 gigavatios hora en Sagunt y la planta de Tesla en Berlín (que es el modelo en el que se fija Valencia) generará más de 50 gigavatios hora al año cuando esté a pleno rendimiento.

Sin materías primas

El problema está en las materias primas. El 87 % del litio no procesado viene de Australia; el 80 % del manganeso de Sudáfrica y Gabón; el 68 % del cobalto no procesado de la República del Congo; y el 40 % del grafito natural no procesado de China. El Tribunal de Cuentas tilda esta dependencia de "preocupante", ya que "algunos de los principales proveedores de la UE están asociados a bajos índices de gobernanza y a riesgos geopolíticos". El tribunal admite que en Europa existen yacimientos, pero alerta de que se pueden necesitar de 12 a 16 años para que entren en operación.