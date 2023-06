El horizonte de electrificación de Ford Almussafes se retrasa. UGT, sindicato mayoritario en la planta valenciana, ha transmitido esta mañana en una reunión que se ha alargado durante una hora y media en Alemania con los dirigentes de la firma del óvalo en Europa que la falta de una certeza en las inversiones para poder fabricar vehículos eléctricos en la factoría "muestra claramente que no vamos a llegar al 2026". O lo que es lo mismo, que el primer coche 100 % eléctrico no saldría de la planta, como mínimo, hasta 2027. La decisión definitiva, con los plazos aún sin concretar en este momento, se llevará a cabo previsiblemente "en el último trimestre del año, entre octubre y noviembre" y vendrá tomada desde la sede central de la multinacional, en Detroit.

Esos fueron algunos de los mensajes que ha transmitido esta mañana a este diario el líder de la central ugetista en la fábrica y presidente del comité de empresa, Carlos Faubel, quien ha destacado que el encuentro "ha ido relativamente bien, con una señal positiva" como es el compromiso de que Ford presentará candidatura al segundo Perte del vehículo eléctrico en sus dos líneas, tanto en baterías como en aquellos proyectos individuales más vinculados a la cadena de valor de estos coches.

Pese a esta promesa, Faubel se mantiene alerta porque respecto a ello "no se puede dar por algo definitivo viendo lo que sucedió en el anterior". No en vano, el pasado verano, Ford renunció a los 106 millones de euros que se le habían otorgado en un inicio dentro de la primera convocatoria de proyectos vinculados a ese coche eléctrico al no llegar a los plazos de inversión que exigía las bases del mismo, que situaba el horizonte temporal como máximo en 2025.