Faltan pocos minutos para las doce del mediodía y un estallido de júblio resuena en pleno passeig de Gràcia de Barcelona, en paralelo al motorcillo que guía el cierre de persianas de la tienda estrella de H&M. "Queda cerrado, queda cerrado", gritan decenas de trabajadores de la firma téxtil concentrados este miércoles para exigirle más contrataciones y mejores sueldos. Entre botes de humo de color rojo, la plantilla de dependientes y personal de tienda secunda el primer día de huelga de 24 horas que ha obligado a H&M a cerrar todas sus tiendas en Barcelona y más de un centenar en toda España, según afirman los sindicatos.

"What's going on? [¿Qué pasa aquí?]" Pregunta un grupo de cinco jóvenes británicas. "Strike, strike [Huelga]", le responde una de las trabajadoras que está repartiendo octavillas. Las cinco británicas, cargadas con varias bolsas de la competencia, sueltan un "ok" y dan media vuelta, encarando sin más preocupaciones su próximo objetivo comercial.

El cruce entre Gran Via y Passeig de Gràcia es un hervidero de turistas, adolescentes y jubilados que aprovechan el primer día de rebajas para hacer sus compras. De los antebrazos de los transeúentes cuelgan bolsas de papel o plástico repletas de ropa veraniega, pero ninguna luce la marca H&M. Pese a que la dirección ha intentado abrir la tienda con unos pocos empleados -"todos de ETT contratados específicamente para hoy", comentan desde los sindicatos"-, las protestas de los trabajadores en huelga les han obligado a cerrar.

Un conflicto laboral no es un buen reclamo y las marcas rivales con tienda en la zona noble de Barcelona se frotan las manos. "Muchas rebajas, pero sin nostros nada de nada", gritan los trabajadores apostados frente a la 'flagship' de H&M. "No se hagan los suecos, súbanos los sueldos", es uno otro de los eslóganes que corean los trabajadores, en referencia al origen de los dueños de la corporación téxtil, fundada en el 1947 en Västerås (Suecia).

"Vamos desbordados todo el día"

Héctor y Marta -les llamaremos así para preservar su anonimato- son dos de los trabajadores que han secundado el primer día de huelga de 24 horas convocada por CCOO y UGT en toda España. "Llevo 15 años trabajando en H&M y la cosa ha ido a peor, claramente. Lo que antes lo hacíamos entre 10 personas ahora lo tenemos que sacar entre tres", cuenta Héctor. "Vamos desbordaros todo el día y los clientes lo notan, los ves buscandote por toda la tienda", añade Marta. "No quieren contratar a más gente y vamos muy agobiados. La gente acaba petando y se coge la baja", coinciden. "Por los mil euros y poco al mes que te pagan mucho aguantamos", se quejan.

La principal reivindicación de las centrales es que H&M contrate a más gente y aumente los horarios de los trabajadores a tiempo parcial para paliar la sobrecarga de trabajo que denuncian. "Hay gente, mujeres sobre todo, que lleva 10 años trabajando aquí con un contrato de 24 horas a la semana y no el quieren dar más horas", afirma el secretario general de CCOO de Catalunya en H&M, Mario González. 700 euros limpios es el salario con el que tiene que llegar a final de mes una de esas dependientas.

Este sindicalista saca su teléfono móvil y empieza a enseñar fotos y vídeos de un grupo de 'whatsapp' compartido con otros delegados sindicales, en la que muestra como han cerrado con prostestas similares tiendas en Madrid, Málaga o Sevilla, entre otros. "Las montañas de ropa son más altas que nuestros sueldos", reza otro de los eslóganes de la protesta.

Las rebajas continúan

En la tienda de H&M en el centro comercial Glòries no hay piquetes y jarana sindical, pero también está cerrada. Sus trabajadores o no han venido o están en la protesta. Quien sí va acercandose en un flujo constante, cual gota malaya, son los potenciales compradores que se dan de bruces -casi literalmente- con la puerta de cristal de la tienda. Muchos la miran extrañados, como si el sensor de la apertura automática de puertas no funcionara.

Una incluso llega a utilizar al carrito donde lleva su bebe como un tenue ariete, por si la puerta lo que realmente necesita para abrirse es un empujoncito. No funciona y entonces alza la vista y lee el cartel que ha colocado la empresa: "Nuestra tienda permanecerá cerrada durante el día de hoy. Disculpa las molestias". Justo al lado una octavilla enganchada con celo de los sindicatos, en los que sintetizan los motivos de su huelga.

En los escaparates de la tienda de Glòries, H&M no ha llegado a colocar carteles con el reclamo de las rebajas. De momento no ha podido rentabilizarlas y la mayoría de transeúntes que se chocan contra esa puerta de cristal inmovil dan media vuelta y entran en cualquier otra de las tiendas de la competencia para seguir gastando.