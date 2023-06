El actual consejero delegado de Feria València, Natxo Costa, presentará su dimisión en este cargo durante la reunión del consejo de administración de la sociedad pública que se celebrará el próximo jueves, aunque lo hará con fecha a su inminente cese como subsecretario de la conselleria de Economía. Costa explicó ayer a este diario que la renuncia debe formalizarse ante el consejo, que previsiblemente no volverá a reunirse hasta después del verano.

En el interin, debe producirse el relevo en la Generalitat con la llegada al Consell del PP y Vox y la salida de los altos cargos actuales, todos ellos del PSPV, Compromís y Unides Podem. Para Costa, "no tiene sentido que siga en la Feria" una vez que haya dejado su responsabilidad en la conselleria, donde fue director general de Comercio en la primera legislatura del Botànic y subsecretario en la segunda. Desde ambos puestos, lideró por parte de Compromís el proceso de reestructuración de Feria València que finalmente la ha convertido en una empresa pública tras asumir la Generalitat su abultada deuda.

Relevo

Cuando se produzca el relevo en la administración autonómica, los nuevos dirigentes deberán, entre otros nombramientos, tomar decisiones sobre Feria Valencia, cuyo consejo está controlado mayoritamente por la Generalitat. Una de ellas será designar o no a un consejero delegado, una plaza que el propio Costa barajó con ocupar en el supuesto de haber renovado el Botànic en las pasadas elecciones autonómicas.

El pasado mayo, el director general de la Feria, Enrique Soto, dejó su cargo para pasar a dirigir la Fundación LAB Mediterráneo y el control ejecutivo de la misma quedó en manos de Costa y del actual director del área técnica y de sistemas de la institución, Alejandro Corell, quien asumitó con carácter transitorio la dirección operativa y se quedará como principal referencia directiva hasta que PP y Vox tomen decisiones sobre la empresa. Costa justifica su renuncia esta semana en diferido hasta que cese en el Consell en que sería una "irresponsabilidad" no hacerlo así y salir ya en este consejo -para el siguiente ya no sería subsecretario- porque, entre otros cometidos que no se pueden paralizar, "estoy ordenando pagos a la banca".

Otros asuntos

El orden del día del consejo del jueves incluye, entre otras cuestiones, la aprobación de la solicitud a la Generalitat de 4,5 millones para "la correcta capitalización" de la sociedad. Se trata de pagos pendientes por la cancelación de ferias por la covid, como Expojove 21/22 o Cevisama 2022. También se procederá a la liquidación contable de varios certámenes finalizados en 2023 y la designación de representantes en diferentes entidades como la patronal CEV o la Fundació ValènciaPort.