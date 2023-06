En este período electoral, que ha supuesto el nombramiento de la alcaldesa María José Catalá como consejera del recinto del Grao, el presidente de la (APV), Joan Calabuig, ha reconocido las dificultades que el Gobierno de España tiene para aprobar el proyecto constructivo de la terminal norte de contenedores y por tanto, que Valenciaport pueda proceder a la licitación y adjudicación de las obras de esta infraestructura. “Hay voluntad política y esperamos que acabe cuanto antes”, ha comentado.

Respecto a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana sobre el rescate de la concesión de Unión Naval Valencia ( UNV), propiedad de Boluda Corporación Marítima, para habilitar la nueva terminal de pasajeros del puerto, adjudicada a Baleària, que fue declarada perjudicial y generar “lesividad” para los intereses económicos de la APV por la Secretaría de Estado de Transportes, ante la denuncia presentada por la plataforma vecinal y ecologista Comissió Ciutat-Port, el director general del Puerto, Francesc Sánchez, ha informado que no habrá recurso por parte de la APV, “Si la abogacía del Estado lo considera oportuno que lo haga”, ha puntualizado.

La APV espera conocer en breve los resultados del estudio económico y social a la UTE formada por Analistas Financieros Internacionales-Prometeia. Por otro lado, Valenciaport ultima acuerdos con los ayuntamiento de Illescas, Alcázar de San Juan, Albacete y Burgos para impulsar plataformas del ferrocarril y zonas logísticas para el transporte intermodal de mercancías.

En breve, la APV prevé licitar, por 19 millones de euros, la terminal ferroviaria del Puerto de Sagunt, como también la subestación eléctrica del Puerto de València, que requiere una inversión de 9 millones de euros. Por otro lado, ha adjudicado a Endesa el suministro de energía para los próximos cuatro años por un máximo de 62 millones de euros.

La reorganización de los espacios portuarios del emplazamiento de Sagunt, que afecta a los muelles centro y sur de la segunda dársena, ha llevado a la APV a atender la solicitud de Valencia Terminal Europa (Grupo Grimaldi) y de Toyota Logistics Services, concesionarias del servicio de estiba y desestiba de vehículos, a prolongar un año y tres, respectivamente, la autorización a estas firmas para ocupar los espacios portuarios donde desarrollan actividades de depósito, almacenamiento, ordenación, control, custodia y traslado de vehículos.

El consejo de Valenciaport, según Joan Calabuig, destacó el reciente acuerdo de la multinacional gala CMA CGM, en alianza con Cosco, “porque consolida la apuesta de las grandes navieras por València como hub internacional de transporte marítimo de mercancías”.

Catalá y Mazón negocian el nombramiento del nuevo presidente de la APV

La alcaldesa María José Catalá, momentos antes de acudir a su primera reunión como consejera de la Autoridad Portuaria de València, ha comentado en declaraciones a la prensa que en los próximos días se reunirá con Carlos Mazón, líder del PP en la Comunitat Valenciana y próximo presidente de la Generalitat, para negociar el nombramiento del futuro mandatario de Valenciaport, quien sustituirá a Joan Calabuig. Por el momento, no han señalado fechas, si bien todo parece indicar que el relevo no Calabuig no llegará como muy pronto hasta el mes de agosto.

El consejo de la APV aprobó ayer el documento de propuestas de "modificación no sustancial " de la delimitación de espacios y usos portuarios, para su remisión a Puertos del Estados, que afectan a los cambios que en su día introdujo en el proyecto de construcción de la nueva terminal de contenedores, la de pasajeros, así como la torre eólica.