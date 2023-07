Consolidado en el sector inmobiliario valenciano, Momentum será uno de los participantes en el foro Inmoforum, organizado por Simapro y Prensa Ibérica, que se convertirá el próximo 5 de julio en el punto de reunión del sector inmobiliario.

¿Es un buen momento para invertir en el mercado inmobiliario de la Comunitat Valenciana?

A la hora de hablar de inversión en el mercado inmobiliario, haría distinción entre inversores institucionales y particulares o family offices. Los inversores institucionales se mantienen en una situación de ‘esperar y ver’ debido al contexto político-económico actual: tipos de interés altos, cambios políticos, aumento de costes de construcción… En cuanto tengan cierta seguridad en la evolución inmediata de este contexto, esperamos que se reactiven sus estrategias de inversión. El sector del living (apartamentos turísticos y con servicios, residencias de estudiantes o senior para independientes o inválidos) sigue siendo un activo muy atractivo por la gran demanda y la vinculación al IPC. Respecto a particulares y family offices, hay un interés sostenido en el tiempo, el cual no se ve tan afectado por la macroeconomía. El inversor privado y el particular mantiene su interés en el inmobiliario y buscan la oportunidad. En Momentum, actualmente, estamos muy atentos al inminente cambio de estrategia de los inversores institucionales y, al mismo tiempo, peinando el mercado para ofrecer nuevo producto tanto a inversor privado como a particulares.

La oferta de obra nueva en la capital del Turia y en el área metropolitana ha caído a la mitad en el último año, mientras que el precio de esta ha aumentado un 50 % en los últimos tres años. ¿Qué problemas puede conllevar en el futuro próximo la falta de suelo en València?

El problema a corto plazo ya lo estamos viviendo. El precio de la vivienda de obra nueva en la ciudad está en niveles altos respecto al poder adquisitivo medio de los valencianos. Esto provoca que al ciudadano no le quede más remedio que irse a vivir fuera de València, donde el precio sea más razonable, muy a su pesar. Por tanto, hay que ser claro a la hora de decir que los precios de la vivienda de obra nueva no van a ajustarse mientras no se produzca un cambio significativo en el desarrollo de nuevo suelo finalista en la ciudad, lo que conllevará una mayor oferta de inmuebles disponibles.

¿Qué medidas debe impulsar la Administración Pública para subsanar esta situación?

A nivel de la Administración Local destacaría dos medidas: por un lado, desbloquear los desarrollos de suelo de la ciudad que actualmente están en stand by; y, por otro lado, agilizar los trámites urbanísticos que permitan la reducción de plazos para obtención de licencias. Esto último me consta que ya lo está poniendo en marcha el nuevo gobierno local. Respecto a la Administración Autonómica, se hace necesario generar nuevas fórmulas para facilitar el desarrollo de vivienda protegida en alquiler en la Comunitat Valenciana, al igual que ya se está haciendo en otras regiones, aprovechando las ayudas de los fondos Next Generation. También destacaría la necesidad de una mayor flexibilidad y modernización de la regulación respecto al producto de media y larga estancia que se está empezando a consolidar. Por último, respecto a la Administración del Estado, se ha demostrado recientemente que la vivienda requiere de un pacto de Estado que este por encima de los colores políticos que estén gobernando.

En Momentum trabajáis con un parque residencial con más de 7.000 viviendas entre residenciales y hoteles apartamento de media estancia en toda España ¿Qué ofrecéis a vuestros clientes?

Actualmente, tenemos activos en gestión por importe de 1.200 millones de euros. Somos gestores de inversión y desarrollo de proyectos inmobiliarios con los mayores fondos de inversión especializados. En el sector residencial a nivel nacional nos avalan más de 1.000 unidades residenciales entregadas en los últimos años y otras 1.000 unidades en fase de desarrollo actualmente. En el sector terciario, comenzamos hace tres años a desarrollar apartamentos de media estancia, siendo la primera empresa del sector en apuntar hacia esta estrategia y, actualmente, tenemos más de 6.000 unidades en promoción y creciendo. También somos gestores de cooperativas de vivienda asequible a precio razonable con proyectos en Madrid y Málaga y, en breve, en València.

En apenas 15 años os habéis consolidado en el sector, estableciendo vuestra presencia en cinco de las principales capitales españolas.

Efectivamente, llevamos 15 años en el sector inmobiliario y estamos establecidos en las principales plazas inmobiliarias. En la rama de Residencial, en la Comunitat Valenciana hemos entregado 400 viviendas de obra nueva los últimos años y este año vamos a entregar otras 150 viviendas más. A corto plazo, apostamos por la vivienda asequible mediante la compra a precio de coste en régimen de cooperativa, por lo que estamos peinando el mercado de suelo residencial en ciudades como València y Alicante y sus áreas metropolitanas. En la rama de terciario, queremos trasladar a la Comunitat Valenciana el caso de éxito que hemos tenido con los apartamentos de media estancia en Madrid y en el que somos pioneros y expertos en su desarrollo. Estamos en continua búsqueda de oportunidades de inversión en suelo terciario tanto en ciudad como en áreas metropolitanas bien comunicadas. El producto senior living también es nuestro objetivo a medio plazo con búsqueda actual de activos interesantes en poblaciones de costa.