"El camión no va a desaparecer por mucho que se apoye al ferrocarril"

¿Qué modo de transporte de mercancías tiene más futuro: los trenes o los camiones?

El transporte del futuro tiene que ser intermodal, es decir, que combine los diferentes modos terrestres, marítimos y aéreos. Está claro que el poder político, la Unión Europea, el Gobierno central y los autonómicos apuestan por el ferrocarril por los compromisos de transición energética y de descarbonización. Con todo, el camión no va a desaparecer por mucho que se apoye al tren desde el sector público. El equilibrio radica en no menospreciar un sector para beneficiar a otro. Aunque el ferrocarril alcance una cuota de mercado elevada -en la actualidad tan solo representa el 5% de las mercancías que se mueven en España- el transporte de la última milla lo tendrá que hacer un camión porque no vamos a llevar vías hasta las puertas de nuestras casas.

Los camiones eléctricos apenas se ven en las carreteras.

Las empresas comienzan a probar los primeros modelos. Aún falta mucho por desarrollar en esta tecnología para los vehículos pesados. Y además, los precios son muy elevados.

¿Cumple el sector de los camiones los compromisos de descarbonización y de sostenibilidad que demanda la UE?

Nadie le puede echar en cara al sector el esfuerzo por la descarbonización que está llevando a cabo. A finales de los años ochenta se gestó la primera norma EURO, referente a los límites máximos de emisiones contaminantes que salen por el tubo de escape de los vehículos. Y la venimos cumpliendo escrupulosamente. Las empresas de transporte venimos haciendo un proceso de transformación ejemplar. En cuanto a la fuente de energía del futuro habrá que ver el resultados de las primeras experiencias con hidrógeno. Las que tenemos con gas y electricidad no están siendo buenas. El problema de la electricidad es que tienes una altísima inversión en el precio de compra, que triplica la de una unidad tractora diésel y con una autonomía muy limitada. El cliente quiere que seamos más sostenibles, ¿pero están dispuestos a pagarnos más por el servicio ? ¿Cómo se puede renovar una flota completa sin ayudas? Volvemos a lo de siempre: la transición energética tiene un coste. En Alemania te subvencionan el 85% de la diferencia de valor entre una unidad eléctrica respecto a la diésel. Aquí, en el mejor de los casos, no llega a un tercio.

Cambio de ciclo político en la Generalitat. ¿Qué pedirá el transporte al nuevo Consell que presidirá, en breve, Carlos Mazón?

Después de las elecciones hay que pasar del mitin al hecho. Queremos ser visibles. Las competencias que afectan a nuestro sector implican al ministerio. Con todo, la conselleria sí puede impulsar infraestructuras locales que son claves en la profesión, como crear áreas de descanso y aparcamientos en las áreas metropolitanas. Hay un gran déficit de ambas infraestructuras en la Comunitat Valenciana. El transporte debería estar dentro de la agenda del nuevo gobierno porque tiene un peso fundamental en la Comunitat Valenciana, que es la tercera autonomía, por detrás de Andalucía y Cataluña, que más volumen de mercancías moviliza, con 261 millones de toneladas al año. Y la cuarta con más empresas dedicadas a este sector. Además, tiene un peso estratégico en infraestructuras como el Puerto de València, donde se moviliza el 93% de mercancías que entran o salen del recinto portuario. El resto del porcentaje pertenece al ferrocarril.

Ha sido muy crítico con el Govern del Botànic por su división interna ante el proceso de ampliación del Puerto de València. Ahora hay cambio de ciclo (PP-Vox) y solo falta el visto bueno del Gobierno central. El Consejo de Ministros aún debe dar luz ver al concurso público y licitación de la nueva terminal de contenedores. ¿Para cuándo?

Para generar políticas empresariales no hay que provocar enfrentamientos ni poner palos en las ruedas. El puerto es el eje principal de la economía de la autonomía. El proyecto es sostenible y tiene garantías medioambientales aprobadas. Otra cosa son los litigios que algunos partidos políticos están llevando a cabo. Llama la atención con los procesos de ampliación que llevan a cabo Barcelona, Bilbao, Algeciras y otros. El Gobierno central que salga de las urnas del 23 de julio, sea del color que sea, debería dar luz verde cuanto antes a la nueva terminal de contenedores del Puerto de València.

¿MSC se podría marchar con su inversión a otro puerto si no hay luz verde pronto?

Después de seis años de demora podría cansarse. Cualquier otro puerto del Mediterráneo estaría loco por conseguir una terminal como la que proyecta MSC en València. Si yo fuera miembro del Consell o del Gobierno estaría preocupado.

¿Acceso norte terrestre para camiones y trenes, o sólo para trenes de mercancías?

Ambos. El exalcalde (Joan Ribó) dijo en 2019 que el sector de los camiones se iba a extinguir en quince años. ¡Nos quedan once! No hay que polarizar la solución. El transporte será intermodal, que combinará las cargas del ferrocarril con las de las carreteras. No se debería penalizar a ningún modo de carga y descarga de mercancía.

El Ministerio de Transportes estudia todavía varias alternativas. ¿Quién lo va a financiar?

Las últimas propuestas apuntan hacia un modelo mixto. Con financiación público-privada y la posible implantación de un peaje por el uso de este nuevo acceso terrestre al Puerto de València.

¿Habrá problemas de movilidad en el área metropolitana de València, en la V-30 y en los accesos?

Ya tenemos un problema en la actualidad por la saturación de la V-30 y el bypass. Hablar de la ampliación norte del puerto sin hablar del acceso norte es un sinsentido. O generamos las infraestructuras o no solucionaremos los problemas de movilidad que ya existen aunque no esté construida la nueva terminal del contenedores. Con un nuevo acceso norte para camiones también se reducirán las emisiones de gases porque haremos treinta kilómetros menos por cada viaje de ida o vuelta al puerto desde el norte. Cada día se mueven 6.000 camiones por los muelles portuarios.

La Zona de Actividades Logísticas del Puerto de València lleva veinte años paralizada ante los conflictos judiciales, ¿qué se puede hacer?

No se ha inaugurado pese a que ya está urbanizada por el sectarismo que ha habido en al Ayuntamiento de València en estos últimos años. La demanda empresarial es grande. A ver qué pasa en los tribunales. Es absurdo revertir la ZAL en huerta.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno remitió en su día a Bruselas incluyó la implantación de peajes en las autovías españolas. ¿Está preparado el sector para soportar más costes?

Si no lo han impuesto hasta ahora es porque no tenían apoyos suficientes. El camión es fácil de fiscalizar, al grabar los combustibles o los peajes. Quieren recaudar más. En algunos países de la UE se ha implantado la llamada ‘euroviñeta’, cuyos ingresos se destinan al mantenimiento de la red de carreteras. En el sector somos más partidarios de apostar por el gasóleo profesional porque realmente lo necesitamos. Y es más importante la bonificación del gasóleo a los profesionales que a los particulares.

¿Se fabrican suficientes camiones para atender la demanda de las empresas y autónomos?

Hemos pasado unos años con serios problemas de oferta debido a la crisis en las cadenas logísticas de suministro de componentes. La situación ha cambiado desde finales de 2022 a pesar de la guerra en Ucrania. Lo que no tengo claro es si la situación se ha corregido porque se fabrican más camiones o bien el sector pide menos. Los tráficos de mercancías han caído desde finales del año pasado, alrededor de un 20%.

En este proceso inflacionista de la economía, ¿han elevado las empresas del sector los precios del transporte de mercancías?

Tras los paros de marzo de 2022, la situación ha cambiado. Con el proceso inflacionista hemos trabajado con unos precios que antes no habíamos soñado. Si bien, trabajamos con unos márgenes muy estrechos porque nuestros costes de explotación son muy elevados. Los combustibles representaban el 40 % de nuestros costes cuando en una situación normal deben pesar un 30 %. Ese porcentaje es el mismo que pesan los salarios, cuyo último convenio garantizaba el incremento equivalente al IPC, que fue del 6,5% en 2022.

El acuerdo del Gobierno con el Comité Nacional del Transporte de Carretera del año pasado puso fin a una grave etapa de conflictividad. ¿Se están cumpliendo los pactos?

Aunque somos un sector que llora mucho hay que ser honestos y aplaudir lo que está bien. Se están cumpliendo bien los acuerdos pactados. En caso de cumplimiento de los plazos de pago, la administración está más vigilante. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de junio prorrogar las bonificaciones al combustible para los transportistas hasta el próximo 31 de diciembre. La bonificación será de 10 céntimos por litro, mientras que en el último trimestre será de 5 céntimos por litro. Veremos qué pasa luego.

Faltan conductores de camión en la Comunitat Valenciana. La patronal los cifra en 2.000. ¿Está en riesgo la actividad ?

Donde más se nota es en el ámbito internacional porque los conductores tienen que estar más tiempo fuera de casa. Me parece que las generaciones jóvenes tienen otro enfoque de cómo vivir la vida. No digo que ni mejor ni peor que antes. Hay más preocupación por la conciciliación, pero, claro, eso en las rutas internacionales es más difícil. La plantilla envejece y hay que formar a nuevas generaciones para que se produzca el relevo generacional. La edad media de los conductores supera los 50 años. Castilla y León, La Rioja, Galicia, Cantabria, el País Vasco y, más recientemente, Madrid han optado por ayudas a la formación, mientras que la Comunitat Valenciana todavía no ha tomado ninguna medida para favorecer el acceso de los jóvenes a esta profesión.

¿Qué hay que hacer para rejuvenecer un negocio tan atomizado en empresas de pequeño tamaño? ¿Habrá fusiones?

No. Todas las empresas estamos de acuerdo en eso aunque no se producen movimientos en ese sentido. Nadie da el paso. Cuesta la integración de empresas.