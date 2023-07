Los fabricantes de automóviles registraron unas ganancias netas de 767 millones de euros en España en 2022, lo que supone reducir un 33% el resultado neto de 1.011 millones de euros del ejercicio precedente, según recoge el Informe Anual 2022 de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

En 2022, los fabricantes y empresas asociadas en Anfac contabilizaron unos ingresos de 70.392 millones de euros, con un incremento del 15,8% en la comparativa con los 60.908 millones de euros facturados un año antes.

Consecuencias del Covid y la guerra

Desde la organización, que ha presentado este miércoles el documento, han resaltado que este dato viene condicionado por las secuelas de la pandemia, la falta de suministros como consecuencia de la guerra y la crisis de los microchips, factores que afectaron tanto a la producción como a la matriculación de vehículos. Así, el sector espera que las cifras se estabilicen cuando mejore la coyuntura económica.

El documento recoge, a su vez, que a lo largo de 2022 los fabricantes de automóviles realizaron una inversión superior a los 1.700 millones de euros, un 14,5% más que el año anterior, debido a la "prioridad" que supone para las marcas ubicadas en España la transformación industrial hacia el vehículo electrificado y la movilidad sostenible. Además, Anfac asegura que está inversión "confirma la especial relevancia" que tiene el país como polo industrial de automoción.

Aumento de las plantillas

Las marcas de automóviles cerraron 2022 con un volumen de plantilla en España de 62.341 personas, lo que representa una aumento del 1% respecto a las 61.704 personas empleadas con las que finalizaron 2021.

El presidente de Anfac, Wayne Griffiths, explica en una carta incorporada en el informe que aunque la coyuntura actual no ha sido la más favorable, el sector del automóvil ha seguido su hoja de ruta hacia la descarbonización al apostar "fuerte" por la electrificación. "Lo hace desde el convencimiento de que la industria debe liderar el cambio hacia la nueva movilidad".

Del mismo modo, Griffihts considera que "urge" tomar medidas para hacer atractiva la compra de un vehículo electrificado, al tiempo que pide acelerar la red de infraestructura de recarga.

"El sector está cumpliendo, lo que me reafirma en mi optimismo. Veo el vehículo electrificado como una oportunidad para la industria española. Nuestro compromiso con la industria y con el empleo es hoy más fuerte que nunca. Por eso, no podemos perder ni un solo minuto, porque el tren de la electrificación está en marcha y no va a parar. Urge tomar medidas para producir cada vez más turismos electrificados en un mercado que ha de ponerse al nivel de los líderes europeos con los que queremos competir", apunta.

Aumenta un 13% la recaudación fiscal

Por otro lado, la recaudación fiscal pública por tasas e impuestos del automóvil se situó en 39.177 millones de euros el año pasado, lo que representa un aumento del 13,2% respecto a los 34.148 millones de euros ingresados por las arcas públicas durante 2021.

El director general de Anfac, José López-Tafall, ha resaltado que la recuperación del empleo en el sector del automóvil refleja "la resiliencia de una industria que aporta el 10% del PIB", así como el compromiso de los fabricantes y los centros de producción para "continuar siendo un referente económico y de empleo".

Los españoles pagaron 4.590 millones de euros en tasas e impuestos por la adquisición de vehículos nuevos durante 2022, un 7,8% más. De este total, 4.011 millones de euros correspondieron al pago de IVA, un 4,5% más, con 578,9 millones de euros abonados en concepto de impuesto de matriculación (+38,4%).

Por su parte, la recaudación pública por consumo de carburante se disparó un 18,4% el año pasado, hasta 24.248 millones de euros, al tiempo que los ayuntamientos ingresaron un 0,4% más en concepto de impuesto de circulación, con 2.972,9 millones de euros.

La transferencia de vehículos usados generó a las arcas públicas un total de 580 millones de euros de ingresos a lo largo del pasado ejercicio, un 4,6% de incremento interanual.