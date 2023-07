Tras un inicio de año que había arrancado con buenas cifras, la Comunitat Valenciana sufre su primer revés en la compraventa de vivienda. Según los últimos datos dados a conocer este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al mes de mayo, la transmisión de inmuebles registró un total de 9.453 operaciones, un 1,27 % menos que las 9.575 que se anotaron hace un año.

Pese a esta bajada, que sigue a un mes de abril que se cerró con un 6 % más de operaciones entre toda la Comunitat, la autonomía anota el menor descenso entre los distintos territorios del país, muy alejado de las caídas que se experimentan otras comunicades como Cataluña (un 5 % de pérdida) o España, que de media ha visto como la compraventa se reducía en un 6,41 %.

La vivienda usada sufre

Sin embargo, no todos los tipos de vivienda han reaccionado de igual forma. Sin ir más lejos, el negocio con viviendas nuevas aún se mantuvo al alza en mayo -1.363 frente a las 1.220 del pasado año- pero no sucedió así en la principal magnitud de estas operaciones, la de la vivienda usada, que se redujo en más de 200 operaciones hasta quedarse en las 8.090. También resulta significativo la caída en la vivienda protegida, de 902 en mayo de 2022 a solo 669 este ejercicio, una categoría que a principios de mayo la Conselleria de Vivienda saliente quiso impulsar vía decreto tras no actualizarse la norma diez años.

En España, mientras, la compraventa de viviendas inscritas se redujo un 6,4 % con respecto a mayo del año pasado, una bajada equivalente a 3.000 operaciones que dejó este registro en las 56.137 ventas.

Contexto complicado

Más allá de estadísticas, este contexto se da en un escenario ampliamente tensionado en lo que se refiere a la vivienda. Por un lado, en los últimos meses la situación inflacionaria ha obligado al Banco Central Europeo (BCE) ha llevar a cabo una política de subida de tipos que de momento se ha quedado en el 4 %. Eso ha elevado también el índice de referencia para las hipotecas, el Euríbor -que ya supera el 4,1 %-, dificultando con ello la entrada a un piso debido al encarecimiento de precios.

A ello se suma la limitación al crédito por parte de las entidades bancarias. No en vano, un informe elaborado por el catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València y director adjunto el IVIE, Joaquín Maudos en junio para la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) señalaba que el crédito para vivienda se había recortado hasta un 2 % cuando a finales de 2021 rondaba el 40 %.