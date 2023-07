José Pla: "Se está remunerando ya a la gran empresa y antes de fin de año puede llegar al cliente minorista"

Caixa Ontinyent acaba de aprobar un plan estratégico para 2023-2025 que contempla la expansión de la entidad fuera de su área natural de implantación en la Vall d’Albaida y l’Alcoià. ¿Por qué?

Tenemos un balance saneado y, evidentemente, toda empresa que no crece acaba menguando. Por eso, hemos hecho el plan estratégico y uno de los objetivos que incluye es crecer en la medida que lo permiten nuestros recursos. Vamos a crecer en aquellas plazas que veamos que son rentables, que son las que están en pueblos grandes, con actividad industrial e inmobiliaria. Queremos ser una entidad valenciana de referencia y para ello tenemos que estar en más lugares de los que estamos.

La idea es abrir entre tres y seis nuevas oficinas. ¿Hacia qué territorios se va a dirigir?

No hemos decidido aún las poblaciones, pero sería en localidades de más de 60.000 habitantes.

¿Tiene la caja alguna limitación territorial para expandirse?

En la Comunitat Valenciana no tenemos ninguna restricción. Somos una entidad conocida y reconocida en las comarcas centrales y ahora pretendemos serlo a nivel de la Comunitat Valenciana.

La dinámica de esas aperturas no está relacionada con la lucha contra la exclusión financiera, entiendo.

Nosotros abrimos oficinas para poder rentabilizarlas. Sobre la exclusión financiera, evidentemente, se ha producido una reducción de oficinas y de cajeros, pero hay que tener en cuenta otro tipo de servicios que pueden cubrir las zonas rurales, como la colaboración con las oficinas de Correos, los ofibuses… Son alternativas a la apertura de oficinas. La entidad financiera tiene que velar por su balance y hay plazas en que no puedes rentabilizar la oficina. Lo que no vamos a hacer es cerrar allí donde estamos, aunque la rentabilidad sea más baja. Racionalizaremos horarios o personal, pero no cerraremos.

La banca no acaba de entrar en una guerra de los depósitos. ¿Tampoco Caixa Ontinyent?

Es un tema que estamos mirando. Hay bancos que ya están comenzando a remunerar.

Pero su peso es marginal en el sistema financiero español

Es una cuestión de competencia y estrategia de la empresas. Algunos pueden decidir retribuir antes y otros, después. El tema es que, mientras no haga falta, no tienes por qué retribuir. Venimos de una época con los intereses en negativo y ahí hemos sufrido mucho todos. Ahora los tipos están subiendo, pero el sistema tiene aún mucha liquidez y no es necesario remunerar [para captar depósitos]. Hay otras alternativasque estamos ofreciendo, como la deuda pública

¿Cuándo cree usted que los grandes empezarán a remunerar el ahorro?

Se está remunerando ya a las grandes empresas y antes de que acabe el año puede llegar al cliente minorista. Al final es una cuestión de competencia, de ver qué hacen tus competidores y ver qué puedes hacer tu. Lo que no debe ser es una cuestión impuesta por el Gobierno.

Uno de los factores que permitió la supervivencia de Caixa Ontinyent durante la crisis que dejó en solo dos a las cajas de ahorros de España fue su menor exposición al sector inmobiliario y la mayor a la industria. ¿Sigue siendo ese el modelo?

Sí. El sector inmobiliario ha estado parado durante unos años. Ahora está repuntando. Estamos haciendo algunas operaciones en las que entramos como socios para promover de manera que no asumamos demasiado riesgo. Nuestro modelo es ahorradores y pymes y entre estas las industriales.

Entiendo que el sector inmobiliario tiene menos peso en el balance de Caixa Ontinyent que en los de otras.

No hay que demonizar, porque la construcción es un motor económico, lo que hay que hacer es invertir con prudencia. Nosotros financiamos la promoción de viviendas, que no tiene tanto riesgo, lo que no financiamos son terrenos, urbanizaciones, que te ahogan.

Usted es catedrático de Organización de Empresas en la Universitat de València. ¿Qué cambios está introduciendo en la estructura de la caja a raíz de su experiencia como docente de esa materia en concreto?

Creo que ha habido dos cambios fundamentales y creo que son la razón por la que los miembros de la asamblea confiaron en mi para ser presidente. Uno de ellos es el impulso de un plan estratégico, que no solo nos servirá como herramienta de planificación, sino también como herramienta de gestión de la información y motivación del personal. La otra es tratar de modernizar la imagen de Caixa Ontinyent, darle un aire más digital, más moderno, más preocupados por la sostenibilidad. No soy un presidente ejecutivo y, siendo economista, creo que la entidad debe esperar más de mí que de anteriores presidentes cuya profesión no estaba vinculada a la gestión de las empresas.

Caixa Ontinyent tiene una asamblea designada en su mayoría por dirigentes políticos. Por tanto, el cambio tras unas elecciones le afecta. ¿En qué medida lo hará este año tras la llegada del PP y Vox al Consell?

En la última reforma de la ley, la representación política ya no tiene mayoría. Creo que PP y PSOE se dieron cuenta de que no era de recibo intervenir en la vida de las entidades financieras y la nueva ley no permite tanto peso político.

En su elección hace tres años, las fuerzas entre PSPV y PP estaban muy ajustadas.

Yo intentaré que algún colectivo me nombre. El proceso electoral empieza en septiembre. Como vengo desde la asamblea, es decir nombrado por la propiedad, no tengo limitación de mandatos. Los independientes, sí.

¿Confía en que podrá renovar en el cargo?

Espero que la faena que estoy haciendo se note y que la asamblea lo reconozca.

¿Se esperaba el cambio en la Generalitat?

Como economista, no me lo esperaba, porque a nivel de la economía se estaba manejando bien. Solo tiene que ver las inversiones extranjeras que hemos sido capaces de captar.

¿Podemos dar por superado el fenómeno de alta inflación tras caer al 1,9 % en junio?

Creo que después del verano los tipos de interés subirán aún veinticinco puntos y eso acabará de ralentizar la economía. Creo que a final de año la inflación podrá estar más controlada.

Ese 1,9 % ya está por debajo del objetivo máximo del Banco Central Europeo en cuanto al control de precios. ¿Es un porcentaje circunstancial o marca ya una tendencia clara en España?

Marca la tendencia del control de precios.

¿Cree que el BCE pondrá entonces fin a la subida de tipos?

Sí, creo que 0,25 puntos más habrá a la vuelta del verano y ahí se parará.

¿Están notando el efecto del euríbor en las peticiones de crédito hipotecario?

Sí. Lo que hemos notado es que se ha anticipado la devolución de muchos préstamos. Evidentemente, en los últimos meses se ve cómo la línea va bajando un poco. Hay una cierta ralentización en el nuevo crédito. Es normal y ese es el objetivo de la política monetaria. Lo que la gente ha hecho es anticipar mucho crédito y lo que es sorprendente y contrario a lo que todos vaticinábamos es que la tasa de morosidad es muy baja, la más de la historia. Es decir, la gente está devolviendo los préstamos porque había mucho ahorro acumulado. Y es evidente también que la economía ha ido mejor de lo que se esperaba.

¿Y el crédito a las empresas?

No está notándose tanto como en el hipotecario. Se matiene.

¿Y en el consumo?

Está bajando más que el hipotecario. Cuando suben los tipos las decisiones de invertir en cosas superfluas se aplazan.

¿Qué opinión le merece a una entidad financiera pequeña el impuesto sobre la banca, tan criticado por los grandes?

Aparentemente, los bancos son entidades que ganan mucho dinero, pero si analizas el ratio de rentabilidad, los bancos están muy por debajo de su valor en libros. Tienen una rentabilidad muy por debajo de otros sectores y eso hace que los inversores no quieran invertir en banca porque la rentabilidad no es la que correspondería a su nivel de capital. Por tanto, gravar un impuesto sobre beneficios que no son los que tocarían no creo que sea una herramienta adecuada. Es una posición unánime en la banca, no solo de grandes o pequeños.