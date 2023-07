La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s calcula que España e Italia habían ejecutado entre el 10% y el 20% de los fondos europeos a finales del 2022 y alertan de que es probable que ambos países necesiten más tiempo que del estimado inicialmente para gastar el dinero concedido por Bruselas, según un estudio publicado recientemente. El límite para gastar los fondos se puso en 2026, pero los analistas aseguran que es probable que las dos naciones pidan una prórroga. "Los objetivos de los proyectos son muy ambiciosos y las inversiones muy complejas. Estas se concentran en áres como la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social", indica el informe de la agencia.

España e Italia son los países que más se han beneficiado de estos fondos y concentran un 43% del total. Los analistas de la agencia calculan que España había gastado a finales de 2022 unos 7.700 millones de euros del total de los 77.200 millones que se concedieron mientras que Italia ha ejecutado 15.100 millones de los 69.000 que se concedieron. El informe señala que el uso de las ayudas se está retrasando y no será posible culminarlo en 2026, aunque también se recalca que esto no es algo negativo. "No vemos este retraso con uuna visión negativa, puesto que los proyectos que se financian son a largo plazo y sus objetivos son a futuro. Esta baja ejecución no afecta a las futuras valoraciones crediticias de ambos países", recoge el documento y también se apunta a que países como Portugal o Grecia también están incurriendo en retrasos.

Los motivos para estos retrasos se producen debido a la "limitada capacidad administrativa" y a la "complejidad burocrática", según S&P. Para ejecutar los fondos es necesario implementar una supervisión contra la corrupción y tener en cuenta los límites que impone la UE a las ayudas estatales, lo cual añade complejidad al proceso de concesión de los fondos. La firma considera que el ritmo de ejecución de los fondos mejorará una vez se vayan resolviendo los cuellos de botella.

Impulso para la inversión pública

El objetivo de los fondos, que no requieren confinanciación y se entregan sin contraprestación y solo a cambio de resultados, es elevar la inversión pública en España e Italia, que se vio lastrada por los ajustes que se realizaron en la última crisis financiera. En España la inversión pública due del 3% dle PIB en 2022, algo inferior a la de la eurzona, que fue dle 3,4%. En Italia se situó en el 2,7%.