El transporte valenciano rechaza el pago de peajes para no "estrujar más" al sector

El pago de peajes se ha convertido en el gran asunto político-económico de los últimos compases de la campaña del 23J. El plan enviado por el Gobierno a Bruselas así lo especifica, aunque no aclare ni el mecanismo ni a quién afectaría este nuevo coste en carretera. Sin embargo, sea como sea esta medida, desde el sector del transporte valenciano tienen claro que se oponen a esta medida. Lo enfatizaba ayer así el presidente de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), Carlos Prades, quien a declaraciones a este periódico aseguraba que el sector "ya aporta suficiente a las arcas del Estado" y que "si se administrara el dinero mejor había de sobra"

En concreto, el máximo dirigente del transporte valenciano recordó que solo por la "vía del combustible ya pagamos 15.000 millones en impuestos". Por eso consideró que no se debe "estrujar más" a un sector que está ya "sobrecargado de impuestos y con unos márgenes muy reducidos". En este sentido, y aunque no se atrevió a cifrar en cuánto podría afectar a sus costes operacionales un nuevo pago como este al no haberse especificado nada en el proyecto recibido por la Comisión Europea, lo que tiene claro es que "estaríamos hablando de cantidades muy grandes para el sector". No en vano, un camión hace al año de media 120.000 kilómetros.

Los "señalados"

Prades, además, también lamenta que cuando se hable de peajes -y a pesar de que en el plan no se señala aún quién pagaría por utilizar la carretera- acaben siendo los "señalados", ya que el uso de estas vías "no es solo nuestro". "Las carreteras son de todos y las gastamos todos, pero parece que a nosotros es más fácil hacernos pagar", se lamenta. "Tenemos el estigma de ser grandes, ruidosos y contaminantes y la realidad no es así", añade.

Otro punto de desventaja sería cómo trasladar ese alza de costes a sus clientes. "No tenemos un canal para decirte que como he hecho tantos kilómetros te lo encarezco tanto, no es fácil trasladarlo para que se pague", considera el presidente de FVET, que resalta que este problema se sumaría "a la precariedad que ya tenemos".

Asimismo, Prades enfatiza que "molesta mucho" que en los últimos acuerdos con el Gobierno tuvieran "la promesa" de que no saldrían este tipo de medidas "sin el consenso del sector y mira ahora". Y no cree que sea una situación que vaya a cambiar dependiendo de quién esté al frente del Gobierno central. "Tengo muy poca fe en que se produzca un cambio, porque son medidas muy fáciles de aplicar y de aumentar la recaudación", concluye.

Sánchez negocia

Más allá del sector y del posible impacto, este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalaba en una entrevista enTelevisión Española que negocia con la Comisión Europea para que el pago no se aplique el próximo año pese a reconocer que el plan de Recueración sí "incorpora esa posibilidad". "También es cierto que en la negociación que estamos haciendo de la adenda con la Comisión Europea ya se retira esa posibilidad [...] Hemos cambiado esa posición con la Comisión Europea, es lo que estamos negociando. Y además, en el proyecto de ley de movilidad sostenible, que redactamos y que presentaremos a las Cortes Generales en la próxima legislatura, no se incorpora", destacó el jefe del Ejecutivo.

Era la reacción a las palabras el jueves de la portavoz de la Comisión Europea, Veerle Nuyts, quién apuntó que bajo el entendimiento europeo "el plan español se refiere a un mecanismo de pagos por el uso de carreteras que empezará en 2024, en linea con el principio de quien contamina paga”, una vía que se estudiaría cuando España reclame el próximo tramo de los fondos Next Generation, que rondará los 8.000 millones de euros.