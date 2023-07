Deseo aportar una visión diferente de la agricultura que conocemos, la tradicional. O mejor dicho, de la agricultura, porque el adjetivo tradicional tan solo se debe utilizar cuando hay dos sectores, pero en la Comunitat Valenciana solo tenemos uno, el oficial, el de toda la vida, el que llora, el que reclama subsidios y el que cada día que pasa lamentablemente está más muerto que vivo.

Solo hay un sector oficial, el único. El otro no existe o al menos, no se vislumbra en el diagnóstico que sobre la coyuntura del mercado agrícola desarrollan todo tipo de instituciones públicas y privadas.

El otro sector agrícola está agazapado, va haciendo su camino, crece como la espuma, desarrolla negocios eficientes y sostenidos, con adecuados resultados que merecen la atención del mundo financiero, que después de 60 años, ha regresado al campo. Y, sobre todo, este sector no fundamenta su negocio en los subsidios, ni en las subvenciones, ni en los apoyos del sector público para tener precios mínimos garantizados. No los necesita.

El dinero ha vuelto al campo

Si, el dinero ha vuelto al campo. Este podría ser el titular de una crónica sobre el retorno del mundo financiero a la agricultura. Ha regresado a ese mismo espacio que abandonó en los años sesenta para migrar hacia la industria y hacia los negocios no agrícolas que le aportaron mayores beneficios.

Sin embargo, este otro sector agrícola, el que no existe, día a día crece, se desarrolla y mejora sus resultados. Y a pesar de ello, no se ve, no se le vislumbra, vive entre las penumbras, podríamos decir que es un sector en la sombra. Por tanto, no sería descabellado afirmar que en la Comunitat Valenciana tenemos de hecho, dos sectores agrícolas:

I.-El sector agrícola oficial, que es el tradicional, el que tuvo un pasado glorioso, el que aporta un presente con muchos problemas y que el tiene un futuro cada día más incierto.

En ese mismo espacio, se desarrolla otro operador que debemos considerar para que emerja a la luz y vayamos conociendo su relevancia.

II.-El sector agrícola inexistente, que vive en la penumbra, entre las sombras de la noche, que se desarrolla en silencio pero de manera continuada y progresiva. No aparece en la prensa, o lo hace de forma discreta para anunciar fusiones o adquisiciones. Sus operadores hacen camino andando, gestionando prósperos negocios que merecen la atención del mundo financiero que día a día incrementa la cantidad y la calidad de sus inversiones.

Debemos recordar que el mundo financiero es un excelente evaluador de la eficiencia de los negocios. Motivo por el que está presente en aquellos que tienen futuro y abandona los que no le aportan valor al mercado. El dinero es sensible y conservador, motivo por el que tiende a minimizar los riesgos.

Los financieros son expertos en conocer el valor de los negocios, así como el precio que el mercado está dispuesto a pagar por las acciones de sus operadores. La bolsa es un fiel exponente de cuanto afirmo. Si los financieros invierten en la agricultura, es porque el negocio tiene un excelente presente y un mejor futuro.

¿El sector agrícola está bien o mal?

¿Cómo es posible que haga estas afirmaciones cuando la opinión pública cree que el sector agrícola esta en uno de los peores momentos de su historia?. La mejor expresión del aparente mal estado de la agricultura se evidencia con el contenido de las noticias que publican los periódicos. Todos los días.

Sin embargo, el desarrollo de estos nuevos operadores indica lo contrario, porque: presentan cuentas de explotación positivas; no tienen problemas con los precios de transferencia de sus productos y ,por ende, no solicitan precios mínimos para negociar con las grandes empresas de distribución comercial; no sustancian sus negocios con las subvenciones y los subsidios; ni tienen problemas de financiación porque día a día mejora el apoyo de los bancos y del mundo financiero, que les aportan los recursos que necesitan para crecer y abordar nuevas inversiones. Por algo será, digo yo.

¿Cuál de los dos sectores es más importante?

El sector oficial y tradicional es sin lugar a dudas el que aparenta ser más relevante, porque es el que ostenta la capitalidad y la representación de los intereses de la agricultura. Es el que se sienta en los consejos de las instituciones que representan los intereses de la agricultura y es aquel con el que negocian los políticos de cualquier signo, para contrastar sus visiones, conciliar sus estrategias o solicitar el apoyo del campo.

El otro sector, el inexistente, como no existe, no se puede contar con él… Ni la propia AVE, tiene una sección que integre a este sector inexistente, pero que es real, porque día a día gana cuota de mercado y sobre todo, presencia en la cesta de la compra de los consumidores.

Sin embargo, no tengo la menor duda de que el sector oficial irá decayendo al compás de la evolución de sus integrantes y que el sector inexistente asumirá el relevo y el liderazgo del mundo agrícola valenciano. No tenemos datos sobre el movimiento económico que tiene cada uno de los dos sectores. Pero tiempo al tiempo, porque el futuro no perdona los errores que se cometen en el presente.