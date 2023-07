El interés por las autocaravanas no para de crecer. Cada vez son más las familias o grupos de amigos que optan por esta opción para sus viajes. Las empresas de alquiler de autocaravanas cuelgan el cartel de "todo reservado" para el verano varios meses antes de que arranque.

La fiebre por el turismo en autocaravana se intensificó con el Covid, cuando la mayoría de la gente buscaba opciones no masificadas para sus vacaciones estivales. Sin embargo, el "boom" todavía no se ha pasado, y es que viajar con la casa a cuestas conlleva una serie de ventajas que no se encuentran con otro tipo de turismo. La primera es, sin duda, la total independencia que da. Permite viajar sin una ruta predefinida y pernoctar en casi cualquier lugar -siempre y cuando no esté prohibido-. Además, es algo más económico que el turismo convencional y es una idea excepcional para ir con niños.

Autocaravana para tres

Un novedoso modelo de autocaravana ha revolucionado el mercado y no es para menos. Caben tres personas, es eléctrica y cuesta 4.500 euros. Se trata de un vehículo fabricado en China por la marca Xinge Motorcycle. Esta empresa especializada en triciclos de carga ha ideado uno totalmente equipado que hace las veces de autocaravana.

Con espacio para tres personas, el triciclo se alimenta de una batería de 7,2 kW/h y alcanza una velocidad de 45 kilómetros por hora.

Por el momento solamente se puede adquirir a través de internet.