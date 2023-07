¿Son los puertos españoles empresas? ¿Tienen accionistas cuyo objetivo es ganar dinero? La respuesta a ambas es rotunda: NO. Los puertos son infraestructuras estatales al servicio del bien general. Y eso significa que su objetivo no es servir a unos pocos, sino a toda la sociedad.

Recientemente se ha presentado en Valencia un estudio independiente elaborado por dos consultoras de prestigio internacional donde se demuestra el gran impacto de los puertos integrados bajo la marca Valenciaport (puertos de Valencia, Sagunto y Gandía) en la sociedad, tanto desde el punto de vista económico como social.

Teniendo unos puertos de nivel (como lo son los de Valenciaport) y muy bien conectados (el puerto de Valencia es el mejor conectado del Mediterráneo) permite a la industria establecida en la Comunitat Valenciana salir al mercado exterior con menores costes logísticos, lo que debería darnos cierta ventaja frente a las industrias competidoras de países vecinos. Y precisamente esas industrias son las que crean riqueza y puestos de trabajo como por ejemplo la factoría de la Ford, la gigafactoría de Volkswagen o toda la industria cerámica y azulejera por poner unos ejemplos bien conocidos.

Como decía hace unos días, aplicando un símil coincidiendo con la celebración del Tour de Francia, las industrias serían los ciclistas y los puertos las bicicletas, esas herramientas tan necesarias para competir.

Por muy bueno que sea un ciclista, si lastras su bicicleta con 20 kilos más que al resto del pelotón, difícilmente podrá ganar alguna etapa.

Conectividad

Por eso es tan importante la conectividad, aquella que permite llegar a muchos puertos del mundo sin necesidad de realizar transbordos entre barcos que es lo que encarece el coste logístico, es decir, esos kilos que lastran la bicicleta y no nos permite competir. Pero para no perder esa conectividad, los puertos precisan de infraestructuras suficientemente dimensionadas para “digerir” los actuales megabarcos, esos gigantes del mar. El puerto que no crezca al ritmo de la industria marítima, quedará fuera de juego y la industria local se resentirá.

El impacto económico y social de los puertos de Valenciaport es precisamente eso: IMPACTANTE.

Impacto económico

Cerca de 50.000 empleos y 3.200 millones de euros de VAB (Valor Añadido Bruto) que supone más del 3% del PIB de la Comunitat Valenciana.

Y todo eso genera impuestos e ingresos fiscales que se traducen en políticas sociales. En concreto 230 Millones de euros o lo que es lo mismo, el equivalente al Ingreso Mínimo Vital durante un año a 20 mil familias formadas por dos adultos y dos menores que no tienen ningún otro ingreso.

En conclusión, los puertos son infraestructuras propiedad de todos, al servicio de todos y del que todos los ciudadanos nos beneficiamos.