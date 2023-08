Una avería ha dejado sin luz a parte de Campanar. Desde hace casi una hora, el suministro eléctrico del que se abastecen domicilios, comercios y demás centros se ha interrumpido. Uno de los primeros en dar la voz de alarmar ha sido el centro centro comercial Nuevo Centro, que ha sufrido este corte de luz en todo el espacio comercial. El suministro eléctrico del que se abastece toda el ára comercial ha quedado interrumpido durante esta mañana.

Según ha podido confirmar Levante-EMV se trata de una avería ajena al centro comercial que también está afectando a todo el barrio. Nuevo Centro insiste en que la empresa suministradora sigue trabajando para restablecer el servivio y que de momento se espera que la corriente se recupere en una hora apróximadamente. La avería ha pillado por sopresa a cientos de cliente del centro comercial que tal como han adelantado a este periódico no han realizar las compras al fallar el sistema de pago de los comercios: "No hay luz en las tiendas y no podemos pagar con tarjeta. Quien no tenga efectivo no puede acabar de hacer sus compras". No obstante, desde el centro comercial hacen hincapié que el abastecimiento eléctrico del espacio comercial se ha garantizado con grupos electrógenos.

Gracias a este suministro de emergéncia se mantiene "el aire acondicionado, los sistemas de seguridad y la iluminación".

Al igual que Nuevo Centro, el IVO también ha tenido que tomar medidas por el corte de luz. Fuentes del centro hospitalario explican que disponen de un sistema de emergencia que garantiza el suministro en las áreas vitales del hospital y que la situación está controlada. Confían en que el servicio eléctrico se reponga lo antes posible pese a que hacen hincapié en que la actividad hospitalaria continúan sin problemas.

Problemas en los domicilios

Además de los centros comerciales y hospitalarios, los vecinos de este barrio también están sufriendo las consecuencias del corte. Sin grupos electrógenos que los abastezcan, los vecinos no disponen de luz para los sistemas de climatización con los que hacer frente a la ola de calor que está afectando la ciudad. La policía de tráfico está regulando los cruces más importantes porque los semáforos se han visto afectados también por la avería.

Más de 4.500 abonados afectados

Tal como han confirmado fuentes de Iberdrola, la avería se inició hacia las 11,30 horas y ha afectado a unos 4.500 abonados. Una vez conocido el problema, la compañía empezó a actuar en apenas media hora, "con una reposición importante". De este modo, se redujo el número de afectados a 500 clientes. El fallo ha afectado, según las mismas fuentes, a la manzana de Nuevo Centro y a un edificio de viviendas cercano a la gasolinera. Los operarios de la empresa llevaron grupos electrógenos, en cuanto se detectó la avería, para restablecer el suministro eléctrico al mismo tiempo que se trabajaba en reparar la avería. En estos momentos, se sigue trabajando para solventar la situación lo antes posible y de manera definitiva.