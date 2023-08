La Administración agiliza la expropiación del suelo en Cheste para la planta de Tesla

La Administración ha acelerado la expropiación del suelo escogido por Tesla para su gigafactoría de coches eléctricos y baterías, según confirman fuentes del sector logístico. El Consell ha aprobado en tiempo récord la Declaración Ambiental y Estratégica del Plan General de Ordenación Urbana de Cheste y ha recortado los plazos de expropiación del suelo en más de un año. "Expropiaciones que normalmente se hacen en un año y medio se han cerrado en meses", apuntan las mismas fuentes. Directivos de Tesla visitaron con la Generalitat el suelo escogido a principios de junio antes de firmar la declaración de intenciones para invertir más de 4.500 millones de euros.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, señaló ayer que no puede concretar nada sobre Tesla y que sabe que "están buscando posibles ubicaciones". Como adelantó Levante-EMV hace dos meses, la Generalitat Valenciana ha firmado un acuerdo de confidencialidad que le impide dar detalles sobre la llegada de Tesla a Valencia. En declaraciones a la prensa Mazón aseguró ayer: "Oficialmente negociaciones no hay, siempre puede haber conversaciones y tratamos de llevarlas con privacidad, que no con secretismo, tratando de llevar al mejor puerto cualquier inversión que pueda venir a la Comunitat Valenciana", informa Europa Press.

Negociación cerrada

Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, en realidad la negociación se cerró positivamente hace dos meses con la firma del acuerdo de intenciones y ahora se está a la espera de la decisión final de la firma. Países como Francia han pujado por la inversión, pero en el país galo la empresa Tesla está más interesada en instalar una gigafactoría de baterías industriales (que denomina Megapack).

Proceso muy avanzado

En el momento de la firma del acuerdo con Tesla todavía no estaba expropiado todo el suelo, pero el proceso estaba muy avanzado. Desde el sector inmologístico subrayan la velocidad con la que se ha llevado la operación de suelo desde la Administración valenciana. La aprobación de la declaración ambiental del PGOU de Cheste es el paso previo para poder ejecutar el polígono industrial Caja-Cañada Arena con más de 1,5 millones de metros cuadrados. Tesla está interesado en el polígono Caja-Cañada Arena por las conexiones ferroviarias y por carretera que permiten un rápido acceso al puerto de València.

La propuesta del nuevo PGOU de Cheste fue aprobada en un pleno el 26 de abril por todos los partidos con representación municipal. A partir de ahí, se envió documentación a la Generalitat para validar la nueva calificación de terrenos urbanos y el 26 de mayo el Consell publicó la aprobación de la declaración medioambiental.

"Ya están expropiando el terreno"

"Acaban de aprobar el nuevo polígono y de hecho ya están expropiando el terreno. El suelo está muy bien conectado. Tienen a diez minutos la conexión con la autovía de Alicante y Barcelona está en plena carretera de Madrid y hay tren", destacan fuentes logísticas. Tesla valoró hace siete años la posibilidad de instalara su primera gigafactoría europea de coches en Parc Sagunt, pero al final se decantó por Berlín. Las mismas fuentes destaca que estratégicamente "Cheste tiene mejor ubicación que Sagunt por las conexiones por carretera y por su cercanía al puerto. Tesla también podría utilizar el puerto de Sagunt, pero lo más normal es que se vayan al de València".

Proyecto territorial estratégico

La Generalitat se ha comprometido con Tesla a tramitar la inversión como proyecto territorial estratégico, que es el mismo procedimiento que se ha seguido con Volkswagen para agilizar la llegada de la compañía alemana a Parc Sagunt. Tesla tiene seis "gigafábricas" en el mundo: cuatro en Estados Unidos (Nevada, Nueva York, Texas y California), una en China (Shanghai) y otra en Alemania (Berlín). En solo cuatro de ellas se fabrican vehículos. Ahora está construyendo una nueva planta en México (Monterrey) y por su alta demanda necesita otra megaplanta en Europa.