Cristina Plumed: "La transformación innovadora de la C. Valenciana está haciendo que las empresas quieran invertir aquí"

Se ha vivido una atracción de grandes inversiones durante la pasada legislatura. ¿Cree que es el camino que se va a seguir en los próximos años?

Creo que sí. Una vez una multinacional se fija en nuestra comunidad establece esa atracción para el resto de grandes compañías que están esperando para invertir. Además, en la Comunitat Valenciana tenemos una localización geoestratégica privilegiada, condiciones de vida muy buenas y unas infraestructuras maravillosas que, eso sí, tienen mucha capacidad de mejora.

En todas esas apuestas ha brillado la colaboración público-privada. ¿Qué hay que pedirle al nuevo Govern para consolidarlas?

En este proceso han sido clave las personas que han estado gestionando las distintas organizaciones, como los Espais Econòmics Empresarials en el caso de María José Mirá. Estuvo también Blanca Marín. Han sido personas que han gestionado los equipos que hay ahí de manera excelente y, sobre todo, han tenido mucha escucha del sector privado y mucha colaboración. En el Gobierno valenciano tienen que seguir entendiendo que en esos puestos tienen que haber personas que hayan gestionado en su vida alguna empresa, pública o privada, y que tengan experiencia, porque no es fácil.

Almussafes, Cheste y Sagunt parece que van a ser el nuevo tríptico de la electromovilidad. ¿Cómo de importante es esta reindustrialización para el tejido empresarial?

Es renovarse o morir. Hacemos mucha labor desde la parte asociativa empresarial para que las empresas innoven y tenemos a mucha industria que está ya trabajando en ello, lanzando retos y transformándose. Que venga una industria pionera en innovación es fundamental. La Comunitat Valenciana está haciendo una transformación muy positiva que provoca que las empresas que ya están se quieran quedar y quieran invertir aquí.

La gigafactoría en Sagunt es la que más certezas ofrece. ¿Cree que es la cumbre tras el impulso en la zona iniciado con Parc Sagunt?

Lo importante es el camino. La cumbre no la alcanzas nunca porque tienes que hacer una transformación de la industria muy importante. De hecho nosotros estamos trabajando en un valle de hidrógeno con toda nuestra industria porque tienen que virar hacia la descarbonización. En paralelo, la ciudad de Sagunt se tiene que transformar y la comarca también. Nos hace falta presencia hotelera, desarrollo urbanístico, nuevo parque de vivienda, muchas cosas. Pero sí, esta inversión es un revulsivo para que la ciudad crezca bien, a nivel industrial y en calidad de vida. Al final la industria ejerce de arrastre para el resto de empresas, la mayoría pymes y micropymes, y hace que innoven, se adapten y sean verdes. Y eso es lo que necesitamos para que sobrevivan, porque dan mucho empleo.

¿Y está preparada la fuerza laboral valenciana para los retos innovadores de los que habla?

Creo que sí. Tenemos los ingredientes oportunos, como unas universidades referentes en el mundo. La clave es unirnos toda la sociedad, a nivel administración, universitario y a nivel empresarial. Juntos creo que sí podemos, pero nos lo tenemos que creer como sociedad. La Inteligencia Artificial nos va a ayudar, pero tenemos que estar ahí.

¿Y nos lo estamos creyendo?

Sí que veo a parte de la sociedad valenciana creyéndoselo. Veo muchos proyectos de hidrógeno, que no se sabe los que saldrán y los que no. Pero es que en otros sitios no están hablando de hidrógeno, ni de retos innovadores, ni son punteros en separación de residuos. Tenemos mucha nueva norma que hace que nuestras empresas sean cada vez más vanguardistas y que estén alineadas con lo digital y lo verde.

Tras el cierre de los altos hornos en los años 80, ¿se ha logrado ya esa recuperación completa por fin en el empleo de toda la comarca?

Sí, ya lo recuperamos. Tenemos mucha industria. El cierre de Altos Hornos del Mediterráneo fue muy duro en general, pero permitió que invirtieran empresas de distintos sectores y hoy no tengamos una industria de la que depender, que eso condena más. Además, durante este tiempo hemos tenido personas que han querido trabajar en la industria. Ahora este crecimiento nos va a dar mucho más empuje y vamos a tener que emplear a personas no solo en el Camp de Morvedre, sino también a nivel nacional y me atrevo a decir, internacional.

A todo ello se suma una Sagunt con una situación privilegiada en cuanto a conexiones. ¿Cree que a nivel infraestructura queda aún mucho camino por recorrer?

La capacidad de mejora es enorme. Hay mucha necesidad de transporte ferroviario y la penetración del ferrocarril en España es muy deficiente. No es que las empresas no quieran transportar sus mercancías por ferrocarriles, es que no pueden. En el Corredor Mediterráneo se tomó la decisión unilateral del tramo Castellón-Vandellós hacerlo de ancho internacional. Nuestras empresas operan en el ibérico, por lo que tienen que hacer una transformación millonaria para poder seguir utilizando los medios que ya utilizaban. Hay que orientarse hacia las mercancías, que son las que te van a amortizar el transporte de personas. Y luego la parte de Sagunt, Teruel y Zaragoza se ha quedado aislada. La electrificación se acaba de licitar. Eso es una vergüenza.

Y luego está el puerto...

Gracias a Dios se está haciendo el acceso ferroviario al Puerto de Sagunt y se está desarrollando la parte central de la segunda dársena, pero queda una parte aún de la segunda y la tercera. Esa es una de las cosas que le falta a Sagunt para crecer más a nivel empresarial, el desarrollo del puerto, que pasa ineludiblemente por la conexión con el de València.

Cambiando de tema, representa a una de esas mujeres en primera línea empresarial. ¿Cuánto falta para esa igualdad real en los puestos directivos de las compañías?

Yo veo cada vez más presencia de mujeres en los foros. Que estén en primera línea es cuestión de tiempo. En la CEV hay cerca de un 30 % de mujeres en puestos representativos, del comité ejecutivo y la junta directiva. Tenemos a Eva Blasco, que es una gran líder y ve a las mujeres a todas horas y eso ayuda mucho. Y se está haciendo un programa, Impulsando Directivas, que está siendo un éxito. Veo un atisbo de esperanza claro. Además, veo que las mujeres tienen ya las ganas de dar ese paso, las empresas están por la labor y han entendido que lo diverso es lo mejor. Tenemos que seguir trabajando, pero la presencia femenina se va a producir más cuando haya más relevos generacionales en empresas.

Habla de relevo. ¿Cree que cuando termine este mandato, Salvador Navarro debería dar paso a una mujer al frente de la CEV?

Él siempre dice que será una mujer quien lo releve, pero no sé si Salva Navarro se va a ir. Está estupendamente donde está. Tenemos la suerte de tener un gran líder que cree que la mujer tiene que estar presente en todos los órganos de representación de la CEV. Y aunque Salvador continúe en su puesto, la presencia de la mujer en la CEV ya es notoria en puestos clave.

Yendo más a su empresa, el sector de la construcción avanza a buen ritmo. ¿Se traduce también en un buen paso para ramas complementarias como la suya?

Sí, el sector de la construcción ha mejorado en mucho, pero hay varios problemas. En el empleo, hay perfiles de profesionales cualificados que no se encuentran. Es un gran drama. Y luego el incremento de la materia prima también. Nosotros prestamos servicios a la construcción y a la industria, porque tenemos una maquinaria especializada y aparte gestionamos residuo no peligroso, que ha sufrido unos cambios de legislación. Estamos en ese proceso de transformación.

Ha hablado de unas materias primas cuyo precio ha ido ligado a la inflación. ¿Como está saliendo el sector y su empresa de toda esta situación de altos precios?

Pues al final el cliente paga más y tú pierdes algo de margen y así encuentras el equilibrio para poder seguir trabajando. Nosotros tenemos mucho trabajo porque prestamos muchos servicios, somos muy necesarios. Es verdad que somos una pyme y eso conlleva que tenemos que adaptarnos a todos los cambios del entorno con muy pocos medios a disposición. Pero estamos ahí peleando y con el pensamiento estratégico de cómo crecer.

Hace unos meses falleció su padre y fundador de la empresa, Ramón Plumed. ¿Cómo encara los planes de futuro la firma sin él?

Pues hemos tenido la suerte de prestar esos servicios a la industria y de tener que cumplir antes con determinadas normas que nos han ayudado a gestionar mejor. Mi padre nos dejó el ejemplo de una empresa familiar de familia. Para mi padre la empresa era como su tercer hijo y sus trabajadores no eran solo compañeros, sino que eran parte de su familia y eso lo hemos continuado. Trabajamos todos juntos con un objetivo común, que es llevar esta empresa adelante y que sea buena para todos a nivel profesional. Lo más importante es que es una empresa con valores y sobre todo profesional. No crecemos a cualquier precio, sino ordenadamente. Eso nos lo enseñó nuestro padre.