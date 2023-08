Un nuevo paso en la descarbonización del Puerto de València y su firme compromiso con ser un recinto neutro de emisiones en 2030. La Autoridad Portuaria de València (APV) ha sacado a licitación la redacción y ejecución de las obras de la conexión eléctrica a buques para el muelle Transversal de Costa-MSC. Es el primer proyecto de electrificación o Onshore Power Supply (OPS) -siglas en inglés- que va a ejecutar Valenciaport en el recinto valenciano.

La APV inicia así el procedimiento para la adjudicación de la redacción y ejecución del proyecto de instalación de conexión eléctrica a buques y el mantenimiento de la misma en el muelle Transversal de Costa. Para ello, Valenciaport ha lanzado de forma conjunta la redacción del proyecto constructivo, la ejecución de sus trabajos y el mantenimiento de las instalaciones en el mismo procedimiento por un importe de 12.468.626,8 euros (IVA incluido).

Las infraestructuras de electrificación OPS se han consolidado como una herramienta muy útil para la descarbonización de los puertos, ya que con este sistema se evita el uso de los motores auxiliares de los buques cuando éstos están atracados en los recintos. Con esto se reducen tanto las emisiones de gases de efecto invernadero - por el uso de electricidad que elimina el consumo de los combustibles fósiles que se utilizan en estos motores auxiliares-, y se dejan de emitir partículas y gases contaminantes.

Nueva subestación eléctrica

Esta iniciativa OPS en el Puerto de València se va a ejecutar en paralelo a las obras de la nueva subestación eléctrica – también está prevista una segunda subestación- que salió a licitación el mes pasado con un presupuesto base cercano a 11 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Esta infraestructura será la encargada de nutrir de energía verde al primer proyecto de electrificación OPS del muelle Transversal de Costa-MSC.

Al respecto, Joan Calabuig, presidente de Valenciaport, ha destacado que “son solo dos ejemplos de proyectos reales y en fase de ejecución que constatan la apuesta firme que está realizando Valenciaport por conseguir el objetivo de ser un puerto 0 emisiones en 2030, adelantándonos veinte años al Pacto Verde europeo. Es un compromiso con la sostenibilidad y con la sociedad de nuestro entorno que se apoya en iniciativas como la electrificación de los muelles, el uso del hidrógeno en operaciones portuarias, la instalación de plantas fotovoltaicas o la apuesta por la intermodalidad con el ferrocarril. Apostamos por un crecimiento sostenible que refuerce nuestra posición como puerto de referencia en el Mediterráneo”.

Proyecto incluido en los Fondos Next Generation

La contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras correspondientes en el mismo procedimiento se realiza atendiendo a que no existen referentes en Europa compatibles con el estándar ISO/IEC/IEEE 80005 y en España no existe actualmente experiencia previa de proyectos OPS en funcionamiento con las características del proyecto piloto que ha definido la Autoridad Portuaria de Valencia. La combinación de los componentes individuales que se requieren para este tipo de instalaciones (transformadores, celdas de protección, seccionadores, convertidores de frecuencia, etc.), con infraestructuras de suministro eléctrico a buques requiere de proyectos específicos, con soluciones complejas técnicamente y que tienen que ser diseñadas particularmente para cada ubicación.

Además, y dado que la ejecución del proyecto constructivo viene subvencionado con los fondos Next Generation de la Unión Europea y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, la licitación conjunta es la única manera de cumplir con los plazos establecidos, ya que si se lanzaran dos contratos separadamente, el de ejecución del proyecto constructivo no podría lanzarse hasta que se hubiera adjudicado el correspondiente a la redacción del proyecto constructivo, lo que provocaría que la finalización de la obra se produjera más allá de la fecha límite de ejecución de los trabajos para cumplir con el objetivo marcado por Europa.

Desde Compromís se valora "muy positivamente ese avance por la descarbonización del Puerto de Valencia

Valoración de Compromís

Desde Compromís se valora "muy positivamente ese avance por la descarbonización del Puerto de Valencia apostando, tal como había pedido Joan Ribó (ex alcalde de València), por su electrificación". Según el partido naranja "esto convierte el Puerto de València en un puerto pionero. Y lo que pedimos precisamente es ser coherente con la apuesta por la sostenibilidad y por el bienestar de los vecinos y vecinas, de forma que cualquier tipo de ampliación o modernización se produzca siempre teniendo en cuenta este parámetro y, por tanto, reclamando la declaración de impacto ambiental, que nosotros entendemos que es imprescindible", aseguran fuentes de Compromís..