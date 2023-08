En el mes de febrero, un buen amigo periodista me dijo que su estancia en la feria alemana Fruit Logística, de Berlín,le ayudó a conocer mejor la agricultura valenciana. Me resultó chocante que me lo expresara un valenciano, pero de forma inmediata lo entendí, porque allí tuvo la oportunidad de conocer la dimensión, el dinamismo y el nivel de preparación de la otra agricultura valenciana. Tuvo que irse a Alemania para percatarse de la existencia de ese otro universo empresarial agrícola, porque en Valencia pocos conocen a este otro sector agrícola, el dinámico, el que no llora, el que no pierde sus energías culpabilizando a terceros de los problemas que debe resolver por sus propios y exclusivos medios.

La prensa está repleta de llantos, de lamentos y de ilusiones sobre una agricultura imposible. La televisión nos aporta la visión de la agricultura que tenían nuestros abuelos. La primera cadena estatal nos presenta a diario un programa que aporta una visión de la agricultura ideal, la que se asemeja más a un jardín donde se cultivan productos decorativos que a una actividad profesional y empresarial. Nos evoca un pasado que ya no existe y orienta a los televidentes hacia la búsqueda de un mundo de ilusiones, lleno de productos exquisitos, que contradicen la necesaria industrialización de la agricultura. Sus mensajes televisados nos exponen huertas tradicionales, con labradores que ya no son de este mundo, porque habitan en otro espacio, el de la televisión, el de la subvención o el del margen diferencial que el consumidor no está dispuesto a pagar, porque se ha acostumbrado a las 3B, productos “Buenos, Bonitos y Baratos”, que son los que mueven nuestra economía, aquella que nos hace disfrutar del confort del hogar. Yo soy hijo de labradores y recuerdo muy bien, el pan que hacía mi madre y que llevaba en bandejas al horno de la tía Enriqueta. Recuerdo bien los tomates y las frutas que producía mi padre para las necesidades de la familia. El pan estaba exquisito y los tomates ni te cuento, creo que nunca he comido productos como aquellos. Nunca. Sin embargo, con esta afirmación, estoy obviando elementos esenciales que debo poner en consideración aquí y ahora: I.-Mi padre no tenía el menor cuidado con el uso y el control de los productos fitosanitarios. Se los vendían y los aplicaba, pero sin las especificaciones de ahora. Es de suponer que un buen número de ellos ahora estarían prohibidos. Y estoy plenamente convencido que más de uno los tengo insertados en mi estómago. II.-El agua que utilizaba para regar provenía de una acequia que pasaba al lado del campo donde cultivaba la hortaliza. La acequia tenía un nivel de contaminación que probablemente hacía innecesario el uso de abonos y nutrientes para las plantas. El agua la sacaba con un simple motor y la aplicaba de manera directa sobre la superficie de las plantas. III.-Los productos que cultivaba mi padre han adquirido valor, calidad y exquisitez con el paso del tiempo. Lo que supone que los mismos productos cultivados por él, cada año que pasa tienen más valor en mis recuerdos. Se trata de las mismas frutas y verduras, pero cada año los impactos en mis recuerdos los hacen más exquisitos y más selectos. Sin hacer nada, el tiempo los va mejorando, porque adquieren una dimensión afectiva en el recuerdo, en el hecho de evocar un pasado glorioso, en el que se mezcla el producto con mi fantasía, la misma que me hace pensar que la menor paella era la que hacía mi tía Carmencita y que nunca comeré un arroz al horno como el que hacía mi madre o que el sabor de la sandía que nos comíamos durante las noches de verano de los años sesenta nunca ha vuelto a mi boca. Seguridad del producto agrícola Sin embargo, y paradójicamente, la calidad y la seguridad del producto agrícola ya no está en la agricultura tradicional, sino en la profesional, que es la que dispone de las condiciones y de los recursos adecuados para gestionar el cultivo con los controles adecuados, para garantizar que el producto final sea acorde con las necesidades del consumidor y con las exigencias de una Legislación cada día más comprometida con el cuidado del Medio Ambiente y de la salud. Las contaminaciones agrícolas cada día son más escasas, pero si llega alguna, es más probable que provenga de una parte de la agricultura tradicional que de la profesional, porque la segunda tiene todos los controles del mundo habidos y por haber, mientras que la primera a veces opera de manera arcaica sin el rigor, sin el control y sin la sistemática que los tiempos demandan. Y, además, carecen del contra control que desarrollan los clientes de tamaño, que verifican que los productos que adquieren, cumplen con todas las especificaciones legales y sanitarias. Y para conseguirlo, evalúan los métodos que se utilizan para cultivar y analizan químicamente las frutas y las verduras que compran. Agricultura tradicional ¿Quién ha sido el responsable de que la agricultura tradicional se hay situado en una posición anacrónica y minoritaria?. El mundo, las necesidades de los seres humanos y, sobre todo, el egoísmo ancestral de los consumidores que deseamos lo mejor de lo mejor, al mejor precio y en las mejores condiciones. Lo que antes he definido como las 3B, productos “Buenos, Bonitos y Baratos”. Si no fuera así, si volviera la agricultura de mi padre, la tradicional, el precio de las frutas y de las verduras se incrementaría de forma exponencial y la alimentación pasaría de un 17% de la renta familiar a no menos de un tercio de la misma. Como en los años setenta. Un escenario dantesco que es mejor no evocar.