Sigue la cascada de renuncias tras la vergonzante y critica comparecencia este viernes de Luis Rubiales. Las últimas han llegado esta tarde después de que, a través de un comunicado, parte del cuerpo técnico de Jorge Vilda y varias seleccionadores de las categorías inferiores femeninas anunciaran que ponen "sus cargos a disposición" debido a "las inaceptables actitudes y manifestaciones realizadas por el máximo dirigente de la RFEF".

En concreto, el manifiesto lo firman once personas entre las que se encuentra la segunda de Vilda durante este Mundial, Montse Tomé, así como varios seleccionadores de las inferiores como son Eugenio Gonzalo -a cargo de la Sub 17 y Sub 16 femeninas- y Sonia Bermúdez, seleccionadora tanto de la Sub19 como de la Sub20.

Apoyo a Hermoso

En el comunicado, los firmantes condenan la "conducta mostrada por el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Manuel Rubiales Béjar" y denuncian parte del Equipo Técnico "apoya a la jugadora Jennifer Hermoso haciendo suya la versión ofrecida por esta" y señalan la "incomodidad de tener que asistir obligatoriamente" a la asamblea de este viernes 25 de agosto. Allí, añaden, "se produjo un hecho especialmente hiriente para este cuerpo técnico ya que a varias de las integrantes femeninas del staff técnico se les obligó a colocarse en primera fila, exponiendo su imagen e intentando dar a entender a la sociedad y jugadoras que compartían las tesis del presidente de la RFEF".

Asimismo, en el texto se añade su "apoyo" al comunicado publicado por las jugadoras de la Selección Absoluta Femeninda de Fútbol y aceptan "la parte de responsabilidad que nos toca respecto a la restructuración y profesionalización de la Selección".

Este es el comunicado completo: