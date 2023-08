Ibiza y Formentera, la zona turística con los hoteles más caros de España: 229,7 euros de media por noche

El precio medio de una habitación en las Pitiusas marcó en julio un nuevo máximo histórico, el más alto de toda España por zonas turísticas, al alcanzar los 229,75 euros. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que sólo hubo otra zona turística española que superó los 200 euros por noche, la costa de Guipuzkoa, que se situó en los 210 euros.

"Los precios al final los pone el mercado", señala el gerente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), Manuel Sendino. "Algunos tendrán que bajar precios y otros no, no creo que haya un comportamiento homogéneo", advierte a la hora de analizar estos datos estadísticos, que simplemente ofrecen una media. Recuerda Sendino que puede haber hoteles muy grandes que sí han subido precios y esto infla la estadística, mientras que otros más pequeños tal vez no los han subido tanto.

Con este matiz, los precios medios de las Pitiusas se sitúan muy por encima de los que marcan el resto de islas del archipiélago balear. En Mallorca, el precio medio de una noche de hotel en el mes de julio fue de 145 euros, mientras en Menorca se situó un poco por encima y llegó a los 166 euros. Con todas estas cifras sobre la mesa, la Comunitat Autònoma fue en julio la más cara de España para ir de vacaciones (192 euros).

Si ponemods el foco en el ranking por ciudades, donde de Balears sólo aparecen municipios de Mallorca, sí se pueden ver precios superiores a los de las Pitiusas en la costa andaluza, concretamente en la Costa del Sol, donde la media se sitúa en 170 euros por noche. En esta zona hay dos municipios que despuntan: Marbella (283 euros por noche) y el más caro de España: Estepona, con 298 euros por noche.

Subida del 12%

El coste del alojamiento en vacaciones ha subido de manera generalizada en toda España, consecuencia principalmente de la inflación , "que no ayuda a bajarlos", apunta Sendino. Los datos estadísticos muestran que ese incremento de precio ha sido mayor en las Pitiusas que en el resto de islas de la Comunitat Autònoma. Mientras que pernoctar en Mallorca y Menorca en julio costó un 6% más que el año pasado, lo mismo que la media nacional, los hoteles de Ibiza y Formentera duplicaron esa subida hasta alcanzar el 12%. El año pasado, una habitación en Eivisa y Formentera costaba de media 205 euros.

Pero el aumento de precio de las Pitiusas no fue el más elevado a nivel nacional. Nuevamente hay que buscar en Andalucía el top de toda España, la Costa Tropical (Granada), que pasó de 106 a 136 euros en un año, un 27% más; también destaca la isla de La Palma, con un incremento de precios del 23% después del descenso del año pasado como consecuencia de la erupción en 2021 del volcán Tajogaite.

Rentabilidad

Pero una cosa es lo que vale una habitación y otra lo que ingresan los hoteles. El INE ofrece también el dato de ingresos por habitación disponible, es decir, lo que ganaron los hoteles dividido por todas las habitaciones disponibles. En las Pitiusas, esa cifra se situó en los 205 euros, casi 25 euros de diferencia con el precio medio, un 10% menos.

En el resto de Balears la diferencia entre el precio medio y la rentabilidad es prácticamente la misma a pesar de tener precios más baratos. En Mallorca, los ingresos por habitación fueron de 129 euros, 16 euros por debajo del precio medio, porcentualmente un descenso del 11%. En Menorca, este índice se situó en los 148 euros, que son 18 euros menos que el precio medio,es decir, un 10,8% menos.

La zona turística con menor diferencia fue la segunda más cara de España, Guipuzkoa, que ingresó 193 euros por habitación, un 5% por debajo del precio medio.