CaixaBank y el Instituto Valenciano de la Empresa Familiar (Ivefa) han renovado el acuerdo de colaboración con el objetivo de continuar impulsando la actividad que desempeñan las empresas familiares valencianas como motor de la economía productiva y dinamizador de empleo y riqueza. CaixaBank es uno de los principales patrocinadores de IVEFA, según ha informado la entidad financiera en un comunicado. El acuerdo contempla el patrocinio de la asamblea general que IVEFA celebra cada año, así como diferentes actividades, como una jornada formativa dirigida a los miembros de la asociación y otras iniciativas de interés para los socios del Instituto relacionadas con la actividad principal del banco.

En un acto celebrado en la oficina 'All in One València' de la entidad financiera, el convenio ha sido suscrito por Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, y Francisco Vallejo, presidente de Ivefa. En la firma también han participado Juan Bolós, director general de Ivefa, y Felipe Pulido, director comercial de Banca de Empresas de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia.

Compromiso

García ha destacado “el compromiso de la entidad con el desarrollo y la iniciativa empresarial valenciana, que son aspectos clave para la economía en la Comunitat”. “Es importante para nosotros dar continuidad a la colaboración con Ivefa porque representa, respalda y da respuesta a las necesidades específicas de las empresas que son determinantes para el tejido empresarial valenciano”, ha apuntado.

Francisco Vallejo, por su parte, ha destacado “la importancia que supone para Ivefa contar entre los patrocinadores con CaixaBank, una de las principales entidades financieras nacionales”. “El grupo CaixaBank está comprometido con el desarrollo y la iniciativa empresarial, así como con el medioambiente y la RSC. Además, los asociados de IVEFA podrán participar en jornadas formativas organizadas por el banco y aprovechar las sinergias existentes entre los sectores financiero y empresarial”, ha señalado Vallejo. Asimismo, el presidente de Ivefa ha resaltado “la cercanía de CaixaBank y su implantación y consolidación en tierras valencianas”. “Para nosotros, que apoyen nuestra institución, es un gran revulsivo para continuar trabajando por y para la empresa familiar valenciana como fuente de riqueza y empleo que somos”, ha añadido.