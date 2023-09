"La energía solar es clave para el impulso de la industria del automóvil"

¿Es factible el objetivo de que en 2030 el 80 % de la energía eléctrica española sea de origen renovable?

Yo creo que se alcanzará sin ningún problema. Ahora mismo hay un gran interés por la energía fotovoltaica y el ritmo de crecimiento está siendo espectacular. La única limitación que hay es si la red va a admitir que en el próximo lustro metamos en España 10.000 megavatios (MW) al año.

¿Puede haber algún problema con la red?

Es necesario reforzar la red, pero tenemos una de las infraestructuras más robustas de la Unión Europea. Estoy convencido de que se van a poner los medios necesarios para que se consiga.

¿Qué cifra de negocio va a suponer en España este despliegue renovable?

Dependerá de cuántos de esos componentes se fabriquen en España. Ahora mismo tenemos una gran oportunidad de reindustrializarnos y de hacer nuestros propios componentes para la industria eólica y fotovoltaica. La transformación del sistema energético hacia un sistema eléctrico renovable puede suponer inversiones en parques fotovoltaicos de más de 50.000 millones de euros antes de 2030. Si somos capaces de fabricar los componentes dentro de España, esa cifra se puede multiplicar por tres.

¿Y en la Comunitat Valenciana?

La Comunitat Valenciana tiene ante sí el desafío de llegar a 10.000 MW renovables antes de 2030. Yo creo que estamos a tiempo de hacerlo. Desde Avaesen hemos cifrado la inversión en esos siete años en 7.500 millones de euros y la creación de entre 5.000 y 7.000 puestos de trabajo.

Subrayaba la importancia de relocalizar la producción de los componentes de los parques que ahora se producen en Asia y usted fundó hace un año una empresa de producción de placas solares. ¿Cómo está evolucionando la empresa?

Sin haber iniciado todavía la fabricación, ya tenemos una cifra de negocio de un millón de euros. Hemos vendido 10.000 paneles solares con la preserie. Esperamos duplicar esa cifra de aquí a final de año. Vamos a entrar en producción en marzo de 2024. Nos retrasamos un poco porque hemos buscado la mejor tecnología disponible. Hemos tenido que hacer investigación y desarrollo. Vamos a ser la primera fábrica europea en producir módulos TopCon, que es el mayor estándar de calidad en el mercado ahora mismo. Somos el único fabricante español de placas fotovoltaicas.

¿Qué va a diferenciar sus placas de las chinas?

El problema que hemos tenido hasta ahora es que el mismo módulo fotovoltaico se vende en Alemania, Marruecos y España a pesar de las diferencias de clima. Estamos haciendo un módulo totalmente adaptado al mercado español. Es una placa que tolera mejor las altas temperaturas y tiene un marco reforzado para que no salga volando con las inclemencias meteorológicas. Llevamos 25 años en este sector y nunca hemos entendido porqué hay un estándar para todos los climas.

De momento, lo que van a hacer es ensamblar las placas, ¿no?

Sí. Al final, lo que hace un fabricante de módulos fotovoltaicos es ensamblar las placas. Nuestro plan de negocio también contempla la producción de silicio. Es un plan ambicioso, que requiere la colaboración de varias industrias europeas. Tenemos que conseguir que fabricantes alemanes inviertan en esta tecnología. Lo tenemos bastante avanzado, pero echamos en falta una mayor visión estratégica de España para apostar por este tipo de iniciativas.

¿Qué previsión de placas vendidas tienen a tres años?

En tres años habremos vendido unos 2,5 millones de placas para parques con una potencia de 1.500 megavatios.

¿Y al año?

Produciremos un millón de módulos fotovoltaicos al año.

El líder de Vox, Santiago Abascal, defendió en el último debate electoral la vuelta de la energía térmica, que se genera quemando carbón. ¿Es una buena idea?

Ahora mismo hay un cierto debate de regresión respecto al modelo energético. Es algo que nos preocupa porque no está basado ni en fundamentos económicos ni científicos ni medioambientales. Es el sentimiento equivocado de que las únicas fuentes nacionales de energía son el carbón y algo de gas que pueda haber por ahí. En realidad, las únicas fuentes nacionales que nos hacen destacar como país son el sol y el viento. No hay nada más autóctono ni nacional que el uso de las energías renovables. Al final, la térmica contamina el medio ambiente y el carbón español es de un nivel energético inferior al que viene de fuera.

Al margen del medio ambiente, ¿es rentable quemar carbón?

Hoy por hoy las fuentes más baratas de generar energía son las renovables. Por eso todos los países están apostando por las renovables.

Tesla ha puesto sus ojos en Valencia y Volkswagen eligió Sagunt por la energía renovable.

Es que apostar por las renovables es hacerlo por la industria. Con este tipo de energía atraemos industria de otros países como ocurrió con Volkswagen. Es que tenemos el doble de horas de sol que Alemania.

¿Qué ahorro consiguen las grandes industrias como Volkswagen con las renovables?

El ahorro puede ser del 30 % de los costes energéticos. Y si se instalan sistemas de acumulación (almacenamiento) puede llegar al 50 %. Esto marca la diferencia en un mercado tan competitivo como la automoción. La energía solar es clave para el impulso de la industria del automóvil.

Además, permite la previsión de precios.

Claro, en los últimos cinco años hemos visto megavatios que no costaban nada y otros que valían 700 euros. ¿Qué industria puede sobrevivir con esa incertidumbre? Ninguna. Con una instalación de autoconsumo tiene la electricidad a coste cero.

¿Qué trabas se están encontrando con el despliegue renovable?

Fundamentalmente las trabas administrativas en la Comunitat Valenciana a pesar de la crisis climática y de la crisis energética provocada por la guerra. Ha sido una mezcla de burocracia y de diferente visión política entre PSPV y Compromis.

¿Qué esperan ahora con el nuevo Consell?

Bueno. Carlos Mazón asumió el compromiso de sacar todos los expedientes (proyectos) en marcha (350), pero también nos preocupa el modelo energético a futuro por la nueva configuración del Gobierno de la Generalitat. Creo que ahí vamos a tener que hacer una labor de pedagogía.

Pero ... ¿cree que Vox puede entorpecer el despliegue renovable?

No lo sé. Solo sé los mensajes que lanzan a nivel nacional. No nos gustaría que este debate se trasladara a la Comunitat Valenciana.

Otro debate que se ha abierto, y en el que ahí el PP sí está a favor, es la prórroga de la vida útil de las nucleares. ¿Tienen futuro las nucleares?

La energía nuclear es a día de hoy una tecnología obsoleta. Tuvo su momento, pero a día de hoy no puede competir ni en costes ni en seguridad con las tecnologías renovables. Sí que es cierto que aporta estabilidad al sistema. Yo ahora no tengo la misma visión que antes de la guerra de Ucrania, pero no debería ser un puntal del sistema energético más allá de 2030. No me niego a que sea un respaldo residual. Lo que no tiene sentido es que el 46 % de la energía valenciana o el 20 % de la española dependa de la nuclear. Más allá de cuestiones políticas o ideológicas, yo creo que la tecnología renovable está desplazando a la energía nuclear.

Si se elimina la nuclear y el gas, ¿qué respaldo puede haber?

Tenemos una gran oportunidad con el almacenamiento energético. Pueden ser baterías o almacenamiento hidráulico (como la central de Cortes - La Muela) o el hidrógeno ‘verde’.

¿Cómo evolucionará el precio de la energía en los próximos años?

Lo difícil es predecir qué va a ocurrir con el precio de la energía el próximo año. A largo plazo creo que habrá una especie de tarifa plana como ocurre con las llamadas.

¿Están dispuestos los agricultores a arrendar sus tierras para proyectos fotovoltaicos?

Los agricultores están muy interesados en arrendar sus tierras. Un agricultor consigue entre tres y cinco veces más arrendando su tierra a una fotovoltaica que cultivándola. Además, con contratos a treinta y cuarenta años, y sin los riesgos meteorológicos.