Alta cocina y formación, el círculo del éxito gastronómico valenciano

Sentarse en la mesa y degustar un buen plato es para la inmensa mayoría un placer vital. A cucharadas o con tenedor, en raciones de mayor o menor cantidad, la sencilla acción de deleitarse con la comida resulta casi siempre insuperable. Pero, tras ese disfrute para el paladar –y el estómago– se esconde todo un arte. La cocina, especialmente la de más alto nivel, sigue alzando el vuelo. Y lo hace a base de trabajo, el pilar sobre el que un territorio como el valenciano se está convirtiendo en todo un foco de atracción culinario no solo en clave nacional, sino cada vez más también a nivel mundial.

Lo sabe bien Manuel Espinar, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (Conhostur), quien explica que la alta cocina de la autonomía se encuentra actualmente «en un momento de máxima evolución». «Raro es el país que no habla de la Comunitat Valenciana, porque está obteniendo muchos reconocimientos», recalca.

Y es que más allá de la celebración en la autonomía de eventos como la última entrega de los soles Repsol en Alicante o la gala de ‘The World’s 50 Best Restaurants’ en València, la Comunitat puede presumir hoy de tener 22 restaurantes con estrella Michelin y 58 con al menos un ‘sol’. Todo ello está provocando que el valenciano sea «un producto que cada vez se posiciona más y mejor a nivel internacional, tanto entre turistas como en círculos gastronómicos», destaca Manuel Espinar antes de señalar que el puntal del éxito viene de «un trabajo de formación, formación y más formación por parte del sector para elevar la profesión». Enseñanza que en el caso valenciano va estrechamente ligada a lo público.

Apuesta pública

Porque entre las localidades de la Comunitat no se ha construido un centro privado de referencia como el Basque Culinary Center, entidad nacida hace casi una década y media en San Sebastián para formar e innovar en el ámbito gastronómico. Tampoco existe un campus del exitoso Le Cordon Bleu como sí tiene Madrid. El modelo valenciano resulta totalmente diferente.

Bebe mayoritariamente de una apuesta conjunta de los actores del sector englobados en las federaciones empresariales y la Administración, donde una red de once Centros de Turismo (CdT) –situados en Morella, Castelló de la Plana, València, Gandia, Dénia, Alcoi, Benidorm, Alicante, Elx y Torrevieja– juega un papel esencial desde sus inicios hace más de dos décadas.

Como asegura con contundencia el director de estos CdT, Javier González, actualmente «no tenemos que envidiar nada a los vascos en lo que se refiere a formación de alta cocina». «Somos una referencia», insiste. Lo que sí supone una considerable diferencia con estos, aclara González, es el hecho de que en los centros valencianos toda esta enseñanza resulta «gratuita». «Somos la autonomía que más apuesta ha hecho por lo público», secunda Espinar.

En concreto la apuesta formativa de los CdT, basada en un aprendizaje continuo cuya importancia se ha dejado por escrito incluso en el último convenio colectivo de la hostelería en València, se divide en dos líneas. Por un lado, la enfocada en aquellos que quieren aprender a cocinar desde un nivel bajo o sin conocimiento previo. En el otro lado, están los profesionales en activo, que quieren –señala González– «seguir formándose de una manera continuada». Para ello, cada centro de la red en la autonomía comunica «las necesidades que tiene en cada momento». Luego, la dirección conjunta es la que convierte «todo lo que necesitan en formación».

Lo hace mediante cursos específicos, de todo tipo de tipologías –incluidos, también, de fuera del ámbito de la gastronomía– que pueden ir desde menos de 20 horas formativas a otros de cientos, destinados a un determinado producto, una técnica concreta o un tipo de cocina. A veces, incluso, con vocación de proximidad, como –recuerda González– cuando en uno de ellos se «dieron a conocer las 200 recetas que se pueden hacer con la anguila en todas sus vertientes».

Referentes

«Son tan específicos que se traen a cocineros especializados en esa materia», explica Espinar. En sus clases, sin ir más lejos, han enseñado desde Quique Dacosta a Ferran Adrià, pasando –entre otros– por Martin Berasategui, los hermanos Torres, Susi Díaz o Ángel León. «Intentamos traer a gente de máximo nivel, de dentro y fuera de la Comunitat», afirma el director de la red de CdT, que insiste en que el buen momento que vive la autonomía y su gastronomía hace que la valenciana se haya convertido en una opción «muy interesante para traer gente buena».

Pero más allá de los CdT, la formación de la gastronomía valenciana y la alta cocina también encuentra acomodo, por ejemplo, en las universidades. Como recuerda el presidente de Conhostur, desde 2015 existe en la Universitat de València un grado centrado en la gastronomía (Grado en Ciencias Gastronómicas), donde se combina desde la nutrición a la biología, pasando por el emprendimiento o la sumillería. Además, junto a este y en el ámbito privado, también el CEU-Cardenal Herrera ofrece en su campus Gasma en Castelló la posibilidad de estudiar gastronomía y cocina. Opciones, a fin de cuentas, que complementan el gran impulso que se vive año a año desde los centros de turismo.

3.000 alumnos

Porque es por el aprendizaje gratuito de los distintos CdT por donde pasan miles de alumnos profesionales. Como explica Javier González, «solo en la alta cocina pueden ser 2.000 o 3.000 personas las que se formen en un año», algo que se está notando cuando se está viviendo «un momento bastante interesante desde el punto de vista gastronómico» a pesar del impacto inflacionista reciente. Eso sí, lamenta la falta de relevancia que a veces se ha dado a los centros y su labor a nivel social.

«De siempre ha salido de aquí muchísima gente buena, pero no se ha dado suficiente visibilidad», cree el representante de los CdT. Entre los casos más conocidos están, por ejemplo, Luis Valls (El Poblet); Kiko Moya (L’Escaleta) o Vicente Patiño (Saiti), entre muchos otros. Es la mejor muestra de que, como señala González, «ha habido y habrá interés de los profesionales de formarse y obtener más cualificación en la cocina». «En nuestra profesión, la formación continua es importante», añade Espinar, quien remarca esta como la forma «de hacer prosperar los establecimientos y llegar en algún momento a las estrellas Michelin».

Sin embargo, el interés por seguir aprendiendo en el territorio valenciano no se reduce única y exclusivamente a aquellos cocineros que nacen en las fronteras de la autonomía. Aunque no sea en los CdT, cuyo alumnado procede prácticamente en su totalidad de la Comunitat, fuera de las fronteras el éxito que está teniendo la alta cocina valenciana está provocando que se quiera aprender sobre ella. «Cada vez son más cocineros los que se vienen a formar a la Comunitat Valenciana, porque la cocina internacional se está valencianizando. Eso no lo consigue todo el mundo», concluye con orgullo Espinar. Un impulso más que cierra con broche de oro el círculo del éxito gastronómico valenciano.