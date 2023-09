Las vacaciones han quedado atrás en Ford Almussafes pero la inquietud por su futuro eléctrico, lejos de disiparse, sigue aumentando. UGT, sindicato mayoritario en la planta valenciana, ha lanzado esta tarde un comunicado en el que ha vuelto a exigir "concreción y certezas" a la firma del óvalo sobre cómo y cuándo será una transición hacia el coche eléctrico que sigue sin un horizonte claro más de 14 meses después del compromiso de Ford con la electrificación de la factoría. Así se lo han transmitido desde el sindicato al vicepresidente de la multinacional en Europa, Kieran Cahill, durante una reunión celebrada hoy en la fábrica, la primera enmarcada dentro de un calendario que continuará a finales de este mes o en octubre para que antes de final de año se "ratifique el compromiso de la marca con Valencia". Una decisión que vendrá tomada sí o sí desde Estados Unidos, no desde Europa.

Con ese horizonte, pese a la importancia de la materia a tratar, en el encuentro de este martes se ha "avanzado poco". Lo ha confirmado así a este diario el presidente del comité de empresa y líder de la central ugetista en la planta, Carlos Faubel, quien ha señalado que la plantilla de la factoría quiere "certeza y concreciones" en torno a una electrificación sobre la que "tenemos un acuerdo y queremos que se cumpla".

En este sentido, en el comunicado, UGT ha destacado la necesidad de resolver tres cuestiones vitales, que ser engloban en los modelos que "se van a fabricar definitivamente en el futuro en Almussafes", así como "cuándo se van a llevar a cabo las inversiones necesarias para fabricar" y "cómo vamos a afrontar esa transición hasta llegar al día de lanzamiento del primer vehículo eléctrico". Sin esas respuestas, el sindicato avisa que "ya no será posible ningún otro tipo de acuerdo".

Falta de fechas

No en vano, la falta de anuncios ha provocado que crezcan "las especulaciones sobre futuros lanzamientos de motores, baterías y vehículos", aunque sin horizontes claros. Lo único que se sabe con certeza, explica Faubel, es que no "llegamos a tiempo a los plazos que se preveían" inicialmente. O lo que es lo mismo, que el primer coche eléctrico no saldrá de las líneas de producción de Almussafes como mínimo hasta 2027. Eso sí, sobre cómo puede ser ese futuro ecosistema productivo de la fábrica, el dirigente ha reclamado a la multinacional que concentre la elaboración de motores, baterías y los propios vehículos eléctricos en Almussafes. "Sería lo ideal por tema de costes. Tenemos plantas para ello", ha enfatizado.

Por otro lado, tras confirmarse en las últimas semanas la presencia de Ford en el Perte II del vehículo eléctrico, UGT ha afirmado que esperan que no haya una nueva renuncia a los fondos del plan del Gobierno como pasó el pasado año al haber en esta ocasión "márgenes de sobra y no cabrían excusas". A fin de cuentas, en todo el proceso de electrificación de Ford, el tiempo "apremia".