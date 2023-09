La pandemia tiró del sector del hábitat gracias a las reformas. ¿Cree que fue el momento cumbre reciente del sector?

Más que un momento cumbre, yo lo que veo es un repunte. Cuando vino la pandemia, el estar dentro de casa nos hizo ver que teníamos muchas cosas por cambiar. Hablo de iluminación, textil, madera, mueble.... Tras la crisis de la construcción, la gente consumía muchos productos pero no eran del hogar, porque el ocio estaba todo fuera. Con la pandemia, eso ha cambiado.

Tanto las exportaciones como la cifra de negocio cerraron 2022 al alza. ¿Han sido mejoras sintomáticas del buen hacer del sector?

El sector está en un buen momento, sí. Para la gente la pandemia ha sido un antes y un después en el hogar. Se han adaptado las segundas residencias por lo que pueda venir. Sí que ahora no estamos en cifras como nada más salir de la pandemia, en 2021 y 2022, pero todavía mantenemos unas buenas expectativas. El mueble de hogar ha bajado, pero está aumentando mucho la demanda en el contract. Hoteles, restaurantes… todo esto se está reformando y rehabilitando.

¿Tiene temor de que haya un descenso en las compras en un momento marcado por la falta de ahorros que cada vez más amenaza el consumo?

La opinión que traslado al resto de los empresarios es que evidentemente cuando recuperamos la movilidad gastamos menos dinero en el hogar. Pero siempre hemos tenido septiembres malos y eneros malos. Lo que pasa es que llevamos tres años en los que íbamos a tope todo el año. Volvemos a las tendencias de antes. Lo que pasa es que parece que se nos había olvidado.

Muchas de las empresas de su sector dependen mucho de la energía. ¿Como han soportado esas pymes las elevadas subidas del año pasado?

Muy mal. Las subidas de energía, materiales y logística le puedo asegurar que la mayoría de las empresas han acabado echándoselas a sus espaldas. Llega un momento en que tú no puedes aplicar todas esas subidas de precio a tu producto porque te quedas fuera de mercado y no te lo compra nadie. Con lo cual lo único que estás haciendo es reducir tu margen de beneficio.

Habla de haberse cargado ese coste extra a las espaldas. ¿Hay muchas empresas al límite?

Te diría que sí. Hay muchas que están esperando que esto baje. Han puesto medidas como optimizar más los transportes, aplicar las energías renovables. Todo eso ha ayudado. Pero sí que es verdad que han tenido que hacer un esfuerzo económico y de contención del gasto y de reducción de su beneficio para poder aguantar. Esto lo pueden soportar durante unos años, pero no muchos más. Si no baja el precio de la energía, vamos a ver empresas que lo van a tener realmente difícil.

¿Estamos hablando de cientos de firmas?

No te sabría decir, pero gran parte, sí. Oímos hablar de la cerámica, pero el precio de la energía afecta también mucho a nuestro sector, porque prácticamente la que más utiliza es la eléctrica.

¿Está contento con el apoyo de las instituciones para ayudar a conservar su industria?

Con el Botànic estábamos contentos. En lo que son ayudas a la industria no podemos poner ningún pero. Hemos tenido la ayuda por placas solares, la de los planes de industrialización, por digitalización... un montón de ayudas que las pymes no tenían. Ahora con el nuevo gobierno creemos, por las conversaciones que hemos tenido, que va a continuar en la misma línea. Las perspectivas son muy buenas.

Por otro lado, mientras Ikea bate récords de facturación, las pequeñas pymes que componen mayoritariamente el sector sufren. ¿Teme que el auge de las grandes cadenas deje muy mermado un sector histórico para la autonomía?

Creo que lo que está salvando a muchas empresas es salirnos del producto estandarizado. Hay espacio para todos. Ikea también es buena porque hace de empresa tractora y, a través de su publicidad, fomenta el consumo ya no solo para ellos sino para otras empresas auxiliares del sector. Tenemos que convivir. En el sector de la carpintería antes tampoco existían los bricolajes y ahora están y no por eso desaparece la empresa tradicional. Si tú ofreces un producto específico de calidad en el que tú puedas defender ese precio y te sales de la estandarización, entonces ya no estás condenado a competir por precio.

Muchas de las profesiones de su sector han pasado de padres a hijos o de maestro a aprendiz. ¿Hay interés de las nuevas generaciones en dar ese relevo?

Nos hace falta una labor de difusión en la que podamos convencer a los jóvenes de que volver a trabajar en los oficios que se trabajaba antiguamente puede ser realmente atractivo. En el sector de la carpintería no hay paro. También faltan carpinteros, albañiles, electricistas, fontaneros.... Tenemos la imagen del carpintero con el lápiz en la oreja y lleno de polvo. Nada más lejos de la realidad. Ahora todas las empresas de la carpintería, la madera y el mueble trabajan con máquinas automatizadas, con procesos digitalizados. Nos hace falta vendernos mejor.

Habla de ese avance tecnológico. ¿Se está dando formación para los perfiles que reclama el mercado?

Sí, tenemos centros muy bien preparados y con personal docente muy bueno. ¿Qué es lo que nos hace falta? Más alumnos, porque todos los que salen de los centros están colocados luego.

Yendo a su empresa, Molduras Altoturia es relativamente joven en un sector histórico. ¿Cómo se hace uno hueco en el mercado?

Cuando empezamos en el año 2000, nuestra ambición era suministrar a los almacenistas de la provincia de Valencia. Después de 23 años estamos suministrando a los principales almacenistas en todo el panorama nacional y estamos ya en un 17 % de exportación. Y todo a base de trabajo, de empeño y de estar actualizándonos constantemente según la tendencia del mercado.

En su web hablan de haber antepuesto «el trabajo bien acabado a los resultados económicos». ¿Cómo cerraron en su caso ese 2022 de bonanza para el sector?

En 2022 tuvimos el récord de facturación en la historia de la empresa. Pero esos datos están un poco maquillados por el tema de la inflación. Estoy seguro que tanto nosotros como muchísimas empresas hemos tenido una máxima facturación, pero una menor rentabilidad. En nuestro caso, estamos rondando los 6 millones de euros de facturación anual, que el año pasado supuso un 12 % más.

La Cámara, tras auparle a una vicepresidencia en el consejo de administración de la Fira, le esta promocionando ahora como consejero delegado ejecutivo de la misma en representación de los empresarios. ¿Cree que hay necesidad de ese cargo, que puede entrar en competencia con la dirección general?

Lo que hemos pensado desde el principio es que la figura del empresario es muy importante dentro de Fira València. Tiene que haber una persona que trabaje codo con codo con el director porque el empresario es el que sale fuera, conoce otros certámenes. Y es el que se la juega. Por eso es necesaria la figura de un empresario que conozca la Fira, pero al mismo tiempo que venga de un sector que se la juegue. Hay sectores como el de la carpintería y el mueble donde un 60 % de sus ventas dependen de una feria. Imagínese el empeño que tenemos en que Fira Valencia funcione. Fira Barcelona es una empresa pública igual que Fira Valencia, pero que en su consejo todos son empresarios. Fira Barcelona factura 200 millones de euros al año. Fira Valencia factura 19. La comparativa da que pensar.

¿Cree que con un consejo totalmente de empresarios iría mejor la Fira que ahora mismo?

No, no queremos un consejo totalmente empresario, pero sí que queremos un peso empresarial dentro de la Fira. Esa figura puede ser muy útil a nivel de interlocutor con otros empresarios, con la administración y con el mismo personal. Pese a ser una empresa pública, si nosotros aplicamos las directrices para que funcione como si fuera una empresa privada, no solo no habrá que poner dinero en la Fira, sino que generará beneficios. Y para que sea rentable debemos de llegar a los 50 millones de euros de facturación.

¿Y qué respuesta ha tenido de la Generalitat y de la CEV sobre esto?

Cámara Valencia y CEV van en la misma línea pese a lo que podía parecer en estos meses anteriores. Estamos totalmente alineados. Y la verdad es que sí que tengo que decir que la respuesta de este nuevo gobierno es mucho más esperanzadora que la respuesta del Botànic frente a la Fira.