Septiembre rebaja parte de su atractivo vacacional tras un verano de récord

Julio y, especialmente, agosto suelen ser los dos meses clásicos para irse de vacaciones. Este hecho, sin embargo, no ha impedido que septiembre se haya erigido tradicionalmente como esa tercera pata de éxito en lo que a descanso laboral se refiere, con una base sólida de seguidores que año a año opta por viajar en estas fechas. Una base, eso sí, que en el año del éxito turístico completo parece haber perdido fuelle.

Es lo que se desprende del último informe dado a conocer por el Observatorio de Turismo Emisor en España (ObservaTur), donde se augura que en clave nacional el 12 % de los ciudadanos ha optado en este 2023 por cogerse vacaciones en septiembre, cinco puntos menos que el 17 % que se anotó antes de la pandemia. Ese descenso ha hecho al noveno mes del año perder ese puesto de podio vacacional con junio (14 % del total de viajeros), un hecho significativo que, sin embargo, no se ha traducido en un cambio sustancial en lo que a perfiles de viajeros se refiere.

Porque aquellos que no renuncian a septiembre presentan unas características diferentes a las de otros meses de verano que no han virado en relación a otros años. Los perfiles mayoritarios son, por un lado, «parejas o solteros sin hijos, porque en septiembre ya empiezan los colegios», destaca Eva Blasco, vicepresidenta de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV). O, lo que es lo mismo, menos familias. Pero entre estos asiduos los jóvenes no son los únicos que destacan. «Hay personas mayores que viajan en septiembre para huir de los meses con mayor afluencia», señala por su parte el presidente de la Confederación de Empresarios Turísticos de la Comunitat Valenciana (CET-CV), Luis Martí. Viajes, eso sí, cuyo destino final –según el informe de ObservaTur, integrado, entre otras, por Iberia, Mundiplan o Carrefour Viajes– resulta más nacional que internacional.

En cuanto a las motivaciones para esta apuesta vacacional en septiembres, dos se sitúan por encima del resto. Por un lado, «hay gente que le gusta viajar cuando hay más tranquilidad y eso es septiembre. Además, hace menos calor», perfila Martí, antes de añadir una segunda variante que, en un momento en el que los bolsillos se han visto afectados por una subida de costes –según los últimos datos del INE, este julio fue el de mayor gasto de la serie histórica–, tiene especial trascendencia. Y ese no es otro que el precio. «Septiembre, aunque no mucho, siempre es algo más barato», destaca Blasco, una visión que también enfatiza Martí. «Los precios son mejores en todas partes que en agosto», remarca.

El sector valenciano

No obstante, a pesar de que a nivel emisor el informe de ObservaTur pronostica una menor cantidad de vacaciones –y por tanto de viajeros– nacionales en el mes de septiembre, dentro del sector en la Comunitat Valenciana no pronostican que se vaya a producir un grave descenso, gracias también alimportante peso del visitante internacional. Así lo expresa el presidente de los empresarios turísticos valencianos, Luis Martí, que espera que en estas semanas «se siga la buena tendencia que se ha venido viviendo durante todo el año» en los distintos enclaves turísticos.

Las previsiones de la patronal hotelera Hosbec dadas a conocer la pasada semana ya aventuraban una primera quincena similar o superior a 2019 en los distintos enclaves turísticos de la autonomía. Es una línea que también aprecia Martí, que confía en que no se van producir variaciones drásticas en el volumen de turistas nacionales que lleguen a los diferentes puntos de la autonomía en relación a otros años. Lo que sí que cambia, respecto a otros meses de verano, es su estancia media, que se reduce «a dos noches».