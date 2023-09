AVA-Asaja y la Unió Llauradora han alertado esta mañana del incremento de las intercepciones de cítricos procedentes de Sudáfrica con la enfermedad de la Mancha Negra. Así lo han manifestado en sendos comunicados en los que han alertado del peligro de esta situación y han reiterado la exigencia a la Comisión Europea de tomar medidas como la detención de las importaciones citrícolas procedentes del país africano.

En concreto, AVA-Asaja ha destacado que en agosto se interceptaron 11 cargamentos infestados de la plaga de cuarentena Phyllosticta citricarpa, el hongo causante de la enfermedad: cuatro detecciones en limones, cuatro en pomelos, dos en naranjas y una en mandarinas. Estos, añaden, se suman a los 22 casos en los tres primeros meses de su campaña de exportación, de manera que Sudáfrica ya alcanza 33 interceptaciones de Mancha Negra, frente a una sola en 2022.

Cierre de fronteras

En este sentido, la entidad valenciana reitera a la Comisión Europea que "cierre ya la frontera a las importaciones citrícolas sudafricanas porque el riesgo fitosanitario es intolerable y Sudáfrica sigue demostrando claramente que no es fiable a la hora de garantizar su seguridad fitosanitaria. Hace unos años Bruselas estableció el criterio para Sudáfrica de que si superaba cinco detecciones de mancha negra habría que detener las importaciones. 33 es una cantidad extraordinariamente preocupante, una auténtica barbaridad, que no admite más complicidades ni dudas".

Por su parte, la Unió Llauradora ha señalado en su comunicado que "la elevada detección de la enfermedad en cítricos de Sudáfrica pone en evidencia los fallos en el sistema de control en origen del país africano para evitar su salida y que, en consecuencia, no existen garantías que la fruta expedida proceda de zonas citrícolas libres de este tipo de plagas de cuarentena ni que se haya hecho un buen control postcosecha".

Ante este riesgo, la organización solicita "la suspensión automática de las importaciones procedentes de aquellos países terceros, como es el caso de Sudáfrica, que no pueden garantizar la seguridad fitosanitaria de sus envíos porque si entra una plaga ya no se puede erradicar y siempre son los mismos países los que encabezan el listado de las interceptaciones". Además, insiste en la extensión del tratamiento de frío a las mandarinas para evitar la entrada de la Falsa polilla y reforzar las medidas en origen para controlar enfermedades no presentes aún en la citricultura europea.