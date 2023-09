Las ofertas de empleo en la C. Valenciana decaen con el fin del verano

Con el fin del verano, los datos del mercado laboral de la Comunitat Valenciana dieron signos inquietantes. Por segundo mes consecutivo, el paro aumentó y, además, se destruyó empleo como acreditó la pérdida de 27.000 afiliados a la Seguridad Social en la autonomía. El portal de empleo Infojobs, uno de los principales, emitió la semana pasada un informe sobre la evolución de los puestos de trabajo publicados en dicha aplicación y constató el descenso en las ofertas: 15.507 en agosto en la autonomía, con un descenso del 19 % tanto respecto a las de julio (19.291) como a las del mismo mes de 2022 (19.145). La disminución en ambos casos duplica la registrada en el conjunto de España, que fue del 9 % y el 10 %, respectivamente.

¿Qué está pasando? ¿Por qué en este agosto en el que la temporada turística ha sido explosiva y ha requerido numerosas contrataciones -que luego se extinguieron con el fin de mes- ha habido menos vacantes a cubrir que en julio o en el año anterior?

Fuentes oficiales de la patronal autonómica CEV aseguran a este diario que, «en realidad, este fenómeno no se da ni en todos los sectores ni en todos los territorios por igual, pero dejando aparte las contrataciones estacionales o de picos de actividad concretos, es común a todas las empresas que las estrategias de contratación y redimensionamiento se acometan antes y después del verano, por dos razones: porque es el momento de pararse a reflexionar sobre qué decisiones adoptar y, concretando el mes de agosto, porque nunca se encuentra el equipo de dirección que las adopta al completo (suelen disfrutar sus vacaciones en julio y agosto la gran mayoría). Este fenómeno también se da, en menor medida, en el mes de diciembre».

El secretario de Empleo de CC OO-PV, Juan Carlos Gallart, rebate al portal de empleo y no ve una tendencia a la contracción. Para ello pone sobre la mesa a «todas las fuentes oficiales», como la EPA o el paro registrado, que «reflejan que no se está produciendo un decrecimiento en el mercado laboral, aunque sí una desaceleración». Además, añade otro factor a tener en cuenta y es que «las vacantes inscritas en Infojobs pueden depender mucho de la eficacia del servicio público de empleo. Si funciona bien, lo normal es que la gente no vaya a un portal». Gallart añade que «esos portales no recogen ofertas del sector público y, por tanto, no dan una imagen fiel del comportamiento del mercado laboral».

Sea como fuere, lo cierto es que, además del crecimiento del paro, casi 330.000 valencianos están registrados en las oficinas de empleo al tiempo que los empresarios denuncian las dificultades crecientes para cubrir vacantes en todo tipo de oficios. A este respecto, Lola Ruiz Ladrón de Guevara, secretaria de Acción Sindical de UGT-PV, asegura que «la patronal achaca las vacantes a la falta de formación y a que esta última no se hace en función de las necesidades de las empresas. Yo no digo que no sea así, porque es cierto que a veces la oferta formativa no casa con la oferta laboral, pero no es el único problema». Uno de ellos lo sitúa en el envejecimiento de la numerosa generación del ‘baby boom’, que «ha dejado en el aire muchos oficios para los que ahora no hay cobertura».

Calidad

El otro es la calidad de las ofertas, que en agosto son en buena medida parciales o de fijo discontinuo: «La mano de obra no se valora. Las ofertas no son atractivas. No pagan los salarios ni los complementos que atraigan al trabajador para que vaya a una empresa determinada». Y pone el ejemplo de los problemas en Ibiza por el elevado precio de la vivienda: «Dale alojamiento o págale bien e irá a trabajar. Si una persona se ha de gastar en desplazamiento o en un lugar para vivir buena parte del sueldo que le van a pagar no le compensará desplazarse».

Gallart añade que «lo de la falta de profesionales es un mito. Hay trabajadores potenciales, pero no se mueven por las condiciones laborales» en sectores sobre todo de la hostelería. El dirigente de CC OO, donde sí ve serios problemas es en la cobertura de los perfiles técnicos, como médicos especialistas o algunas actividades aparejadas a la construcción.