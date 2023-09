Los valencianos afrontan el tramo final del año con la lengua fuera por el exceso de gasto

Si uno se encuentra corriendo una carrera de larga duración, uno de los mayores temores siempre es el de flaquear antes de tiempo, quedarse desfondado cuando la meta todavía está lejos y verse obligado o bien a reducir por completo el ritmo o, directamente, a abandonar. Sin embargo, si en vez de hablar de algo deportivo este símil se aplica a la vida real y a la subsistencia económica de un hogar o de sus individuos, esa opción de retirada no está disponible. Queda, por tanto, la vía de intentar sobrevivir como sea, una situación complicada que de cara a este final de año amenaza a más valencianos que en años previos.

La alerta se ha venido gestando durante los últimos meses. En ese tiempo, el bolsillo de los ciudadanos ha visto cómo esos ahorros que se habían acumulado por la falta de consumo durante la pandemia iban poco a poco desapareciendo para hacer frente a una subida de precios que se ha extendido a prácticamente cualquier ámbito de la vida. Lo explica así Vicente Inglada, secretario general de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV) , que señala que «ese pequeño colchón» conseguido durante la covid-19 se ha ido esfumando en buena parte fruto «de la situación inflacionaria vivida durante meses» y a la consecuente pérdida de poder adquisitivo de la sociedad.

En el límite

Es un contexto que se refleja claramente en los registros ofrecidos la pasada semana en el ‘Informe Europeo de Pagos de Consumidores’ elaborado por la firma de gestión de crédito Intrum. En el caso de la Comunitat Valenciana, la falta de un ahorro disponible ha provocado –según sus datos– que hasta un 41 % de los encuestados confesara que en el último medio año ha «pedido dinero prestado o alcanzado el límite de su tarjeta de crédito» para poder hacer frente al importe de sus recibos. Es un aviso serio si se tiene en cuenta, explican fuentes de la compañía, que en muchas ocasiones el hecho de no poder abonar «una factura de gas o luz» puede derivar «en un círculo negativo, ya que al mes siguiente será aún más difícil poder llegar a pagar». Situación más que complicada para unos gastos que son obligados para toda la ciudadanía.

Y es que como destaca Inglada, la subida de la cesta de la compra –con incrementos de precio, durante mucho tiempo, a doble dígito– o el encarecimiento que se ha vivido en la vivienda –tanto de hipotecas debido al alza en los tipos de interés como en los alquileres– ha golpeado con dureza la economía de los hogares. Y eso se ha traducido, alertaba ya este verano el Banco de España, en que el volumen de hogares en España que no pueden afrontar con sus rentas sus costes básicos ha aumentado dos puntos hasta el 9 %. Pese a ello, el secretario general de la UCCV en la autonomía señala que actualmente todavía «no se aprecian grandes impagos», porque por el momento la gente está apostando por «quitárselo de la cesta de la compra, en cuestión de ocio o de cultura». «Esos son los gastos que más se recortan, porque han aprendido de otras crisis», añade.

El temido septiembre

Sin embargo, con el inicio de septiembre ha dado comienzo una de las cuestas más duras del año, con el inicio del curso escolar como principal foco de gasto. Según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en la autonomía valenciana este regreso a las aulas costará de media hasta 2.066 euros por hijo. Es un gran desembolso que en esta ocasión, además del explicado contexto inflacionario, llega con una complicación extra como es la de un verano en el que la ciudadanía española y valenciana –como han venido demostrando los datos turísticos estivales– no ha renunciado a viajar y, con ello, a gastar. «El ciudadano necesitaba liberarse y hay familias que han vivido por encima de sus posibilidades», asegura al respecto Inglada, quien avisa de que las consecuencias económicas de este mayor gasto se verán en «octubre o noviembre».

Lo que de momento sí se atreve a afirmar es que para este final de año lo que se va a ver entre los ciudadanos de la autonomía valenciana es «una subida del endeudamiento». Y en casos extremos, desde Intrum avisan de que se puede producir una «imposibilidad de hacer frente a los pagos». No en vano, según su informe, casi un tercio de los encuestados valencianos indica que es más probable que no cumpla con el pago de alguna deuda ahora que en cualquier otro momento. Eso sí, para afrontar esa falta de liquidez más o menos puntual, Vicente Inglada destaca que a diferencia de otras ocasiones no se va a optar por recurrir a «créditos rápidos o por las tarjetas ‘revolving’» (aquellas donde las operaciones que se realizan con ella quedan aplazadas).

Más vulnerabilidad

Pero esta coctelera de merma económica acabará dejando, según el dirigente de los consumidores, una consecuencia clara. Y esa es un final de año con más personas en situación de vulnerabilidad en la Comunitat. «Nos preocupa mucho la subida de las hipotecas y el repunte de los carburantes. Hay que buscar una solución», enfatiza Inglada, quien alerta del hecho de que las ayudas alimentarias, a la luz o al gas alargadas hasta final de año por el Gobierno «llegará un momento que desaparecerán». Y si para cuando ya no estén no se han recuperado los ahorros, puede haber más «problemas».