Un evento tecnológico único, pionero, pero con la firme convicción de poner a las personas en el centro. Esa es la mejor definición para el evento GoDigital Human First 2023, cuya quinta edición se celebra el 5 de octubre en València en el Hotel Balneario Las Arenas.

La iniciativa se ha hecho ya mayor desde que, hace cinco años, el proyecto TICNegocios de Cámara Valencia decidiera contribuir a la digitalización de las pymes, los negocios más representativos del tejido empresarial español pero, también, de los más olvidados. Así GoDigital se ha convertido en su evento estrella; una experiencia única donde la innovación y la humanidad se encuentran. De este modo, los emprendedores pueden comprender el entorno actual y anticiparse así al nuevo futuro social, económico y tecnológico.

El evento ha ido evolucionando y, año a año, ha ido incorporando las tecnologías y modelos de negocios más novedosos y punteros de la actualidad, reuniendo a profesionales, expertos, startups, líderes en tecnología, altos responsables de empresas y visionarios con un enfoque claro: utilizar la tecnología para empoderar a las personas.

Para conocer las novedades de la presente edición, Levante-EMV ha charlado con Jorge Linares, director de Cámara Valencia.

PREGUNTA: ¿Qué representa GoDigital para el tejido empresarial valenciano?

RESPUESTA: Cámara Valencia siempre se ha representado como una entidad de apoyo a los empresarios y emprendedores, poniendo el foco en la Pyme. En 2016 creamos el proyecto Tecnología para los Negocios (TICNegocios), con el objetivo de ayudarlas y apoyarlas en la incorporación de tecnología y estrategias digitales que les permitiesen ser más competitivas y eficientes.

De esta forma, TICNegocios se consolida como concentrador tecnológico de las Cámaras de Comercio de España, ofreciendo una amplia gama de servicios de digitalización diseñados especialmente para impulsar el crecimiento de las pymes, siendo el punto de encuentro de todos los actores de la digitalización: proveedores, empresas y personas.

Este año celebramos el quinto aniversario de GoDigital, un evento que ha ido evolucionando e incorporando grandes novedades en cada edición, por lo que estamos muy orgullosos de poder ayudar y apoyar al tejido empresarial valenciano a escalar sus negocios e innovar a través de la digitalización. Una experiencia inmersiva que redefine los límites de la tecnología y crea conexiones estratégicas cada año, con el objetivo de facilitar la interacción entre los actores del ecosistema tecnológico.

P: Este año GoDigital cumple cinco años, ¿cuáles son las novedades y las diferencias respecto a ediciones anteriores?

R: Cambiamos de ubicación hacía un lugar emblemático y cerca del mar y tras vivir otras cuatro ediciones del GoDigital en formato presencial, online, híbrido y metaverso, este año hemos vuelto a apostar por el formato presencial al 100%.

Después de la pandemia, las empresas buscaban un trato mucho más cercano, realizar networking “one to one”, conversar con ponentes y empresas tecnológicas de interés en un ambiente divertido, fresco y experiencial.

En esta edición, se pondrá sobre la mesa las tendencias tecnológicas emergentes más influyentes y su repercusión en el mercado; las soluciones ecommerce, ciberseguridad, marketing digital, big data, inteligencia artificial, automatización, industria 4.0, formación y talento, inversión y financiación; pero serán las nuevas perspectivas y principales retos de la tecnología y su impacto para el ser humano, los trending topics del evento.

Además, este año las startups van a tener un papel protagonista. Desde Cámara Valencia estamos desarrollando un programa de aceleración de startups, SkyLab Valencia y queremos ofrecerles un espacio reservado. Son creativas, innovadoras y disruptivas, impulsando la innovación tecnológica del territorio. Podrán pichear y hacer match junto a posibles inversores y nuevos clientes.

Una experiencia completa para que cualquier empresa, independientemente de su sector, pueda venir, disfrutar y aprender con nosotros, ¡lo estamos deseando!

P: Este año la temática del evento es Human First, ¿por qué habéis escogido este enfoque?

R: En un mundo cada vez más digitalizado, nuestra prioridad es poner a las personas en el centro de la transformación tecnológica. GoDigital Human First es el encuentro que invita a explorar cómo la tecnología puede impulsar el progreso humano y crear nuevas oportunidades para las empresas.

Este último año hemos percibido por parte de las empresas un cierto temor a la incorporación de nuevas tecnologías, como puede ser la inteligencia artificial, donde surgen muchas dudas ¿Cómo nos afectará? ¿Y su impacto en el mercado laboral?

Lo que debemos comprender es que la tecnología debe ser un medio para el ser humano y no un fin en sí mismo, que el mayor riesgo no es la tecnología, sino el uso que se haga de ella.

Durante el evento, vamos a trabajar la parte más humana de la tecnología, podremos disfrutar de ponencias de IA desde una vertiente humanística, aprenderemos como la automatización nos permite reducir errores y centrarnos en las actividades que requieren más esfuerzo humano, aprenderemos cómo emprender en EEUU y dialogaremos sobre la importancia de la analítica de datos y la ciberseguridad en tiempos en los que toda nuestra información está disponible en internet.

Pero eso no es todo. Además de tener un gran contenido de valor, también contaremos con una sorpresa al más puro estilo GoDigital, y es que este evento no podría dar el pistoletazo de salida sin un buen show. ¿Qué tendremos este año? Solo adelantaros dos palabras: Rock and Business.

Una experiencia única con un enfoque claro: utilizar la tecnología para empoderar a las personas.

P: ¿Qué ponentes de alto nivel podemos encontrar en GoDigital 2023?

R: Ponentes expertos de la talla de Natalia Olson, ex asesora de Obama; Christian Almenar, CEO de Monad; y Cristina Aranda CEO de Big Onion; profundizarán en los retos de la era digital y compartirán perspectivas únicas sobre cómo aplicar la tecnología de manera humana y ética.

No hay que perder de vista a otros ponentes top como Víctor Ronco y Javier Pastor, profesionales y expertos en criptomonedas; Tomàs Font, CEO de Wolters Kluwer; Agustín Serralta, director de servicios y seguridad de SCC; Pablo Gutiérrez, ex jugador de la selección española de rugby; y muchísimos otros más. Esta edición del GoDigital tiene mucho potencial.

P: ¿Cuál va a ser el rol de los partners tecnológicos de Cámara Valencia en esta edición?

R: Desde TICNegocios y con el apoyo de nuestros más de 50 partners tecnológicos, reforzamos la actividad de las empresas de base tecnológica de la provincia, a la par que ayudamos a las pymes a encontrar proveedores fiables y especializados en desarrollar proyectos de digitalización de procesos, canales y metodologías empresariales.

Los partners TIC tienen un rol indispensable en el evento, ya que son ellos los encargados de resolver las necesidades tecnológicas que presentan las empresas de cualquier sector, siendo GoDigital el punto de confianza para el match entre oferta y demanda.

Este año, empresas reconocidas y con amplia trayectoria en el sector tecnológico participarán como expertas y ofrecerán soluciones digitales, entre ellas Ibercaja, Wolters Kluwer, SCC, que han estado desde sus inicios participando en el evento y Numintec, que se estrena este año, tendrán su espacio personalizado para que puedan hacer networking e invitar a sus propios partners y socios.

Además, como todos los años, GoDigital se celebra gracias a la participación y colaboración de las 18 Cámaras de Comercio que forman parte del ecosistema TICNegocios liderado por Cámara Valencia; Madrid, Barcelona, Navarra, Sevilla, Zaragoza, Alicante, Murcia, Badajoz, Castellón, Oviedo, Mallorca, Almería, Ibiza y Formentera, Lleida, Málaga, Ciudad Real y Gibraltar.

P: ¿A quién se dirige este evento?

R: GoDigital Human First es un evento especialmente dirigido a gerentes y directores generales, directores de marketing, directores de desarrollo de negocio, directores de tecnología, inversores, startups y emprendedores apasionados.

Los interesados pueden encontrar toda la información sobre GoDigital Human First en la página web del evento, donde también se puede adquirir las entradas.